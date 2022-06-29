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Битва за Лисичанск. НАТО вступило в войну на стороне Украины | Бутусов онлайн. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Штурм Лисичанска российскими оккупантами и поддержка Украины Североатлантическим Альянсом.

Об этом в прямом эфире расскажет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: Фонд Юрия Бутусова и United Help Ukraine презентовали командно-штабную машину командира роты, батареи, взвода. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
Ну, це несерйозно ж. Бутусов і Цензор не для таких заголовків. Це, навпаки, викликає недовіру і небажання дивитися відео.
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29.06.2022 19:14
+11
Для тех кто любит громкие заголовки!
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29.06.2022 19:04
+9
У мене аж очі на лоба полізли
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29.06.2022 19:08
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29.06.2022 18:59 Ответить
НАТА таки явилась на війну?
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29.06.2022 18:59 Ответить
Нато відкрило другий фронт)))
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29.06.2022 19:02 Ответить
Для тех кто любит громкие заголовки!
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29.06.2022 19:04 Ответить
Превентивная мера! Откуда готовились кликбейтить..
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29.06.2022 19:09 Ответить
У мене аж очі на лоба полізли
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29.06.2022 19:08 Ответить
Про що йдеться?
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29.06.2022 23:34 Ответить
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29.06.2022 19:10 Ответить
Хтось обкурився..
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29.06.2022 19:15 Ответить
Думаю купити німецьку зубну пасту з коноплею.
Кажуть корисна.
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29.06.2022 19:40 Ответить
Ее можно купить...???!!! Не знал! Шучу.
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30.06.2022 09:00 Ответить
Ну, це несерйозно ж. Бутусов і Цензор не для таких заголовків. Це, навпаки, викликає недовіру і небажання дивитися відео.
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29.06.2022 19:14 Ответить
А хайпануть? Хайдет щас залетный кацап и будет своих соотечественников дезинформировать
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29.06.2022 19:23 Ответить
А що такого у заголовку?
Окремі члени НАТО від початку вже вступили у війну, нехай і опосередковано, але все ж таки це воно. Тепер офіційно весь блок діятиме спільно.
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29.06.2022 19:39 Ответить
Те що я зразу казав, зрадники загнали найбільш боєздатні та мотивовані бригади в повне оточення і ні один 3.14дарас не поніс покарання.
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29.06.2022 19:34 Ответить
Єдиного командування не створено. Залужний командує не всім. Вмішуються політики. А як результат маємо багато вбитих, бо якась **** не награється
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29.06.2022 19:42 Ответить
Издание солидное, проигнорировать - себе дороже. Попандос, кто-то сегодня слышит скрип потёртого седла...
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29.06.2022 19:37 Ответить
Писака заголовків куда-то "вступил"...
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29.06.2022 19:44 Ответить
Пока дермака і зелену шоблуне приберуть з жОПи нічого не буде. Сам бакланов це є напевно агент.
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29.06.2022 19:46 Ответить
Пригоріло Юрію, але сказав все правильно, зелена банда від якої в найближчому майбутньому не відкараскатися.
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29.06.2022 20:01 Ответить
Розсмішив). Хто таке сказав? Хто ж їх захистить від народного гніву? Якщо впаде режим в параші, вони самі як щурі втечуть.
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30.06.2022 00:35 Ответить
Я не понял, а Шуфрич всплыл на горизонте после 2019 года или он и раньше был на плаву?
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29.06.2022 20:07 Ответить
Юрій спасибо!
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29.06.2022 21:19 Ответить
Юрий,ви очень много говорите.Я еле досмотрел до середины,а потом бросил.Больше конкретики.Вы говорите,что орки намагаются перерізати трассу Бахмут-Лисичанськ,але вони її вже перерізали ще вчора 28.06.22.Ось ссилка https://vikna.tv/video/********/aktualna-karta-bojovyh-dij-v-********-ta-nebezpechni-napryamky-na-23-travnya/
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29.06.2022 23:33 Ответить
 
 