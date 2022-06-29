Повесток через "Дію" не будет, - Федоров. ВИДЕО
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Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что его ведомство не разрабатывает и не планирует отправку повесток в армию через "Дію".
Министр назвал эти слухи фейками российских СМИ, дестабилизирующими ситуацию в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Такого точно не будет никогда", – заверил Федоров.
Топ комментарии
+13 ПП Уксусов
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+11 Ярослав 7cca367b
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+6 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.06.2022 19:56
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А про мільйонники і поготів.
Ааа ..! Це вони бояться вийти самі на себе !!!
С ... ка ... Чогось мені це нагадує чотириразиневизванного ...
поки що...
Тільки високо мотивованим і активним розіслать першим, тобто підняти бюлетні і всіх ЗЕбаранів поганяти по комісіях. Зробимо їх разом!!!