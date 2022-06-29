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Повесток через "Дію" не будет, - Федоров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

дия,дія

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что его ведомство не разрабатывает и не планирует отправку повесток в армию через "Дію".

Министр назвал эти слухи фейками российских СМИ, дестабилизирующими ситуацию в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такого точно не будет никогда", – заверил Федоров.

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Топ комментарии
+13
Е-бабусі аж сі зажурили...
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29.06.2022 19:54
+11
Значит скоро будут
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29.06.2022 19:55
+6
А почему бы нет? Было бы прикольно. поржали бы и сказали что сделали себя снова вместе. глупцы.
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29.06.2022 19:56
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Е-бабусі аж сі зажурили...
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29.06.2022 19:54 Ответить
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29.06.2022 19:55 Ответить
Значит скоро будут
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29.06.2022 19:55 Ответить
а я за
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29.06.2022 20:21 Ответить
А ты сам в военкомат сходить не пробовал?
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29.06.2022 21:14 Ответить
Срочно вызывайте санитаров и пожарников. У петушария горит жопа
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29.06.2022 19:56 Ответить
У гирикна тоже истерика.
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29.06.2022 20:00 Ответить
А почему бы нет? Было бы прикольно. поржали бы и сказали что сделали себя снова вместе. глупцы.
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29.06.2022 19:56 Ответить
а зря..
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29.06.2022 19:57 Ответить
во-во. это за бумажку можно сказать не получал, не расписовался и идите нафиг. А тут все чотко, пришо на смортфон, прочитал, значит получил. Считай электронно расписался и гоу в военкомат. Правда если удалил перед этим Дию или у тебя кнопочный телефон то не проканает
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29.06.2022 19:59 Ответить
Это проверка общественного мнения, как пойдет. Надо удалить дiю, а если права забыл и захотел права показать и паспорт , а там приветик пришёл явись говорит для уточнения данных.
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29.06.2022 20:49 Ответить
Шкода, що не буде. Не дуже зручно ходити кожні пару тижнів по місцю прописки, щоб перевіряти поштову скриньку.
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29.06.2022 19:58 Ответить
А де це таке магічне місто?
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29.06.2022 20:02 Ответить
Будь яке. З населенням більше 10 тис. Тіліпати з одного краю на інший.
А про мільйонники і поготів.
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29.06.2022 20:13 Ответить
Київ
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29.06.2022 21:30 Ответить
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29.06.2022 20:04 Ответить
Зря ты так. Кто-то точно похудел. Похудел на бабки
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29.06.2022 20:08 Ответить
Через дію не будуть, будуть по MMS
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29.06.2022 20:04 Ответить
В телегу: Это вежливый военком. Дооооообрый вечер. Чпоооок
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29.06.2022 20:09 Ответить
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29.06.2022 20:05 Ответить
А може ще й воювати через «Дію»?
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29.06.2022 20:06 Ответить
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29.06.2022 20:06 Ответить
Ну ... припустимо що це так ... Але ж чому вони не хочуть запровадити Військкомат у Дії ??
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29.06.2022 20:11 Ответить
Можна просто передавати геолокацію у військомат...
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29.06.2022 20:07 Ответить
Дивно, а чого б це ? Ефективний механізм ...
Ааа ..! Це вони бояться вийти самі на себе !!!
С ... ка ... Чогось мені це нагадує чотириразиневизванного ...
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29.06.2022 20:08 Ответить
Это точно, от компьютера не отмажешься. Будет зафиксировано, а там где удалить уже другие злые дядьки, и денег стоить побольше и зафиксировано будет точно.
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29.06.2022 20:53 Ответить
Та там все видалити набагато простіше! Уж повірте мені, як АйТІшніку зі стажем...
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29.06.2022 22:56 Ответить
Мене турбує, що поранених швидко виписують і знову на фронт. Людей виснажують. Забирають здоров'я
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29.06.2022 20:15 Ответить
Ну ви ж всі вкурсах, що "зелена влада" щеи ні разу не обманула.
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29.06.2022 20:18 Ответить
А чого це ні, штрафи пожалуста, а повістки ні, неправильно все це. Ті хто не мають телефона з інтернетом по суті і захищати нема чого, логічно же.
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29.06.2022 20:26 Ответить
Если озвучили значит точно будут. Тоже самое они ранее заявляли о раздаче повесток на улице, смеялись что это орки так делают, а у нас добровольцы в очереди стоят.
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29.06.2022 20:34 Ответить
уже не стоят
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29.06.2022 21:14 Ответить
Такі у нас воєнкоми. Начитаються худоби в інтернеті яка верещить що треба всякий мусор на фронт відправляти у покарання і починають виконувати її забаганки. Ходити по пляжах, барах та видавати повістки тим кого на фронті нафіг не треба.
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04.07.2022 12:39 Ответить
а чого?лисому з кварталу може прилетіти,а так ніззя?
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29.06.2022 21:39 Ответить
А най будуть. Я наприклад приїду.
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29.06.2022 21:51 Ответить
Просто Федоров боїться,що йому прийде
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29.06.2022 22:19 Ответить
Повісток через Дію не буде,

поки що...
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29.06.2022 22:48 Ответить
А чому ні? Зелебобікам саме через Дію треба роздавати! держава в смартфоні, хуженєбудет, хоть поржем, зробимо себе ще раз разом!
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30.06.2022 01:27 Ответить
Пффф а чому і ні?
Тільки високо мотивованим і активним розіслать першим, тобто підняти бюлетні і всіх ЗЕбаранів поганяти по комісіях. Зробимо їх разом!!!
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30.06.2022 07:22 Ответить
 
 