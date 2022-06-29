Повесток через "Дію" не будет, - Федоров. ВИДЕО

Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что его ведомство не разрабатывает и не планирует отправку повесток в армию через "Дію".

Министр назвал эти слухи фейками российских СМИ, дестабилизирующими ситуацию в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такого точно не будет никогда", – заверил Федоров.

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