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Зеленский встретился с британским бизнесменом Брэнсоном. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с известным британским бизнесменом Ричардом Бренсоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину – очередное напоминание о том, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать. Пообщались о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении. Ричард, спасибо за теплые слова о наших людях и готовность помогать!" - написал Зеленский

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Така світла і розумна людина цей Бренсон. Захоплююсь ним як мегауспішним бізнесменом. Однак на фоні рашистських гнидників-мародері - дєрьмака і ze, він виглядає не у своїй тарілці.
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29.06.2022 21:20 Ответить
А Петро був би у своїй тарільці ?
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29.06.2022 21:28 Ответить
А що Петро працював на рашистів?!
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29.06.2022 21:46 Ответить
Петро був на своєму місці, а от ЗЕбуїн це випадковий пасажир.
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29.06.2022 21:49 Ответить
Бренсон тот еще авантюрист
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29.06.2022 21:30 Ответить
Страждає на діслексію, не має вищої освіти і починав з продажу папуг однокласикам. Але дід у нього був значною фігурою, тому він вчився в приватній школі. Можна тільки захоплюватися його жагою до авантюр (в хорошому сенсі), i якщо порівнювати з ЗЕбілом, то клоуняра просто - авантюрист, дрібний злодюжка і державний зрадник, який вважає, що зможе відокремитися від зрадників в своїй )|(ОПі і стати "героєм". Перший президент, який буде сидіти за державну зраду - стане багатієм на мемуарах і сценаріях🤡💩
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29.06.2022 23:04 Ответить
всегда догадывался что он из аристократии, а никакой не самородок self made man
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01.07.2022 11:13 Ответить
Класссссс Крутоооооо
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29.06.2022 21:34 Ответить
респект Бренсону !!!

чекаємо Маска !
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29.06.2022 22:55 Ответить
 
 