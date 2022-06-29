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Николаев (2009) ракеты (2738)

Российская ракета попадает в пятиэтажку в Николаеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Появились кадры того, как утром 29 июня российские оккупанты ударили по Николаеву, ракета попала в пятиэтажку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

По состоянию на 17:00 в г. Николаев в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.

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Топ комментарии
+34
Така ракета повинна прилетіти у кожний кацапський барак на рассіі... ******** зайвохромосомні.
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29.06.2022 21:47
+31
А почему никто не собирает средства на ликвидацию тех представителей русских военно-террористических сил, которые отдают приказы на удары по гражданским целям? Причем, уверен, миллионы украинцев скинулись бы на ликвидацию не только самих орков, но и их семей.
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29.06.2022 21:41
+16
Что б это кацапьё посдыхало всё массово!
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29.06.2022 21:55
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краще б в кремль.. вові в чан
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29.06.2022 21:32 Ответить
А почему никто не собирает средства на ликвидацию тех представителей русских военно-террористических сил, которые отдают приказы на удары по гражданским целям? Причем, уверен, миллионы украинцев скинулись бы на ликвидацию не только самих орков, но и их семей.
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29.06.2022 21:41 Ответить
Я готов исполнять такие заказы
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29.06.2022 21:58 Ответить
Така ракета повинна прилетіти у кожний кацапський барак на рассіі... ******** зайвохромосомні.
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29.06.2022 21:47 Ответить
Что б это кацапьё посдыхало всё массово!
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29.06.2022 21:55 Ответить
Таваріщ хітрожопий, ти хотів сказати, українського(!) бука?
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29.06.2022 22:52 Ответить
ракета для бука це "земля-повітря" а не навпаки,по наземних цілях вона не б'є.
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29.06.2022 23:25 Ответить
О каких санкциях , пакетах , в данный момент речь? Путинская тварь наносит ракетные удары по жилым домам.. Как не прилет так уходят жизни .В первую очередь в первую.. Система противоракетной обороны находится в постоянной боевой готовности и функционирует полностью в автоматическом режиме, включая обнаружение баллистических целей как самостоятельно, так и по целеуказаниям системы предупреждения о ракетном нападении, тяжелых и легких ложных целей, ... О чем говорить. Где ?
Погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.
Пока соберут новое обсуждение ,озабоченность , уходят людские жизни.. Куйня дело..
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29.06.2022 22:48 Ответить
Адепти руzzкава мира, совкодрочери, путінососи, руzофіли - скажіть мені щось добре про москалів ( московитів, роzіян, руzzкіх)
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29.06.2022 23:54 Ответить
Кацапські ракети як прилітали так і прилітають, хабадні саботажники як блокували ракетобудування так і блокують. Віртуальну дійсність жидомасонських мас-медіа ретельно оберігають навіть від виникнення дискурсу про створення ракетної зброї.
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30.06.2022 00:09 Ответить
 
 