Российская ракета попадает в пятиэтажку в Николаеве. ВИДЕО
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Появились кадры того, как утром 29 июня российские оккупанты ударили по Николаеву, ракета попала в пятиэтажку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
По состоянию на 17:00 в г. Николаев в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.
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показать весь комментарий29.06.2022 21:47
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показать весь комментарий29.06.2022 21:55
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Погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.
Пока соберут новое обсуждение ,озабоченность , уходят людские жизни.. Куйня дело..