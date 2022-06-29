Российская ракета попадает в пятиэтажку в Николаеве. ВИДЕО

Появились кадры того, как утром 29 июня российские оккупанты ударили по Николаеву, ракета попала в пятиэтажку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

По состоянию на 17:00 в г. Николаев в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли 5 человек, пострадали 4 человека, подразделениями ГСЧС спасены 3 человека.

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