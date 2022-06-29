"І покажем, що ми браття козацького роду!" - девочка, раненная во время ракетного удара россиянами Николаева, поет гимн. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Маленькая жительница Николаева, получившая травмы в результате обстрела российскими ракетами, поет гимн Украины во время медицинских манипуляций в больнице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяют в соцсетях.
Эта маленькая украинка из Николаева. Она пострадала от утреннего обстрела города русскими захватчиками. Ребенку обрабатывают раны, а он поет гимн своей страны.
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