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"І покажем, що ми браття козацького роду!" - девочка, раненная во время ракетного удара россиянами Николаева, поет гимн. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Маленькая жительница Николаева, получившая травмы в результате обстрела российскими ракетами, поет гимн Украины во время медицинских манипуляций в больнице.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяют в соцсетях.

Эта маленькая украинка из Николаева. Она пострадала от утреннего обстрела города русскими захватчиками. Ребенку обрабатывают раны, а он поет гимн своей страны.
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Топ комментарии
+107
Здоров"я і щасливого майбутнього україночці!
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29.06.2022 21:54
+81
Заради таких дівчаток і треба перемогти
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29.06.2022 21:58
+72
Золота ,хай живе довго і щасливо.
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29.06.2022 21:57
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Здоров"я і щасливого майбутнього україночці!
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29.06.2022 21:54 Ответить
🙏🌹🇺🇦❤️
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29.06.2022 21:55 Ответить
Золота ,хай живе довго і щасливо.
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29.06.2022 21:57 Ответить
бідні діти, які в своєму житті ще нічого не бачили окрім війни 😰
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29.06.2022 21:57 Ответить
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29.06.2022 21:58 Ответить
Заради таких дівчаток і треба перемогти
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29.06.2022 21:58 Ответить
Мусимо!
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29.06.2022 22:01 Ответить
Детей чужих не бывает. Жизнь и борьба ради будущего украинских детей. Украинцы сломают хребет русским нацистам во имя достойного будущего наших детей. Они это заслужили.
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29.06.2022 21:59 Ответить
До сліз!
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29.06.2022 22:00 Ответить
😍
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29.06.2022 22:01 Ответить
зря свиньи с украинцами связались,очень зря..
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29.06.2022 22:02 Ответить
Це янголятко майбутнє української незламної нації...
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29.06.2022 22:03 Ответить
Моя ти рибонько ,зірочка ,нехай все у тебе загоїться скоріше, дитинко!
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29.06.2022 22:03 Ответить
*****, ты понимаешь что не в ту страну ты всунуло свою фашистскую морду и не тех ты собрался напугать
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29.06.2022 22:05 Ответить
Это надо быть конченным пыней, что бы припереться в УКРАИНУ воевать с УКРАИНЦАМИ! Конечно, ботоксная крыса не служила в армии, а был сученков-стукаченком в универе, но хотя бы кто-то рассказал ему на ком держалась Советская Армия, кто составлял подавляющее большинство в сержантском и старшинском составе и большинство - в офицерском.

ПЫНЯ - КУМИР ДЕБИЛОВ!
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30.06.2022 12:51 Ответить
Одужуй Сонечко...
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29.06.2022 22:08 Ответить
Дякую тобі малесенька україночко. Дякую, це наше майбутнє, скорішого тобі одужання і реального миру, який прийде в Миколаїв з нашою перемогою і ганьба тим можновладцям, які все своє життя в Миколаєві зрощували і прославляли "русский мир", а коли прийшов "русский мир" то порозбігалися на захід України і в Європу, а такі патріоточки живуть в місті під обстрілами ракет "братів".
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29.06.2022 22:18 Ответить
Щоб здох цей Путлер разом із своєю бездумною Думою, разом із своїм фашистським генералітетом, разом з усіма орками. Ви мізинчика цієї дівчинки не вартуєте. Це людина!
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29.06.2022 22:18 Ответить
Укрпошта має випустити марку з цією дівчинкою. Хай її знає вісь світ! Хай весь світ знає в кого стріляє фашистська росія.
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29.06.2022 22:23 Ответить
боялся не досмотрю...
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29.06.2022 22:27 Ответить
Красуня

хай береже тебе Бог
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29.06.2022 22:30 Ответить
Ні один кацап не вартий і мізинчика цієї дитинки! Здохніть тварюки !хто бажає поганого нашим діткам!
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29.06.2022 22:32 Ответить
Смерть кацапським окупантам!
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29.06.2022 22:34 Ответить
Кацапи, ви не варті і ногіточка цієї дівчинки.
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29.06.2022 22:34 Ответить
Дитина від душі свідомо співає, а деякі очільники на офіційних заходах іпло кривлять під час гімну ніби ім в сраку кіл загнали, деяки мугикають з перекошиним іплом, ну і як з такими очільниками край боронити
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29.06.2022 22:40 Ответить
Оця дівчинка, справді козацького роду.
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29.06.2022 22:48 Ответить
Господи, янголятко ти наше. Боже, як ти допускаєш таке?
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29.06.2022 23:24 Ответить
Вырастет, будет красивой Удачи ей!
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29.06.2022 23:42 Ответить
Зворушливо до сліз
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30.06.2022 00:11 Ответить
Милашная милаха🤩
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30.06.2022 00:32 Ответить
до сліз. з самого ранку
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30.06.2022 05:52 Ответить
Сейчас, не смотря на как бы каникулы, на оккупированных территориях рашисты заставляют родителей водить детей в школы - учить кацапский язык - кто отказывается - детей забирают и отправляют в кацапские интернаты. Больше оружия и валить рашистких тварей - нельзя таких Украиночек в оккупацию.
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30.06.2022 06:00 Ответить
Янгол в чистому вигляді. Як де я ненаведжу мордор та його орків, які прийшли вбивати ось таких сонечок
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30.06.2022 07:55 Ответить
Так вот кого боится Путлер.
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30.06.2022 09:19 Ответить
ПИШАЮСЬ!
ЦЕ МОЯ УКРАЇНА!
ПОДЯКА БАТЬКАМ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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30.06.2022 10:01 Ответить
Велика подяка батькам і педагогам, які працювали з дитинкою. Яка вона мала, а яка вже гарна, а яка розумна, а яка мила. Це наше майбутнє, це наша надія.
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30.06.2022 18:47 Ответить
Спасибо, в первую очередь родителям этого ребенка за воспитание.
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30.06.2022 10:22 Ответить
Щастя і здоров'я тобі, сонечко.
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30.06.2022 11:46 Ответить
 
 