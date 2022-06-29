Очень важная новость. Благодарен Главному управлению разведки, - Зеленский об обмене пленными. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины выступил с традиционным обращением к украинцам 29 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Оптимистическая и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воина из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 теробороновцев и один полицейский. Старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку".
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+7 Ірландія
показать весь комментарий29.06.2022 23:08
+7 Olena Lynch
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показать весь комментарий29.06.2022 23:04
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По системе прозорро необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
Моё мнение :
Я не думаю что это обыкновенная глупость, тут уши предательства торчат наружу. Такой кабинет министров заслуживает минимум отставки, а максимум судебного разбирательства.
При чому ГУР до обмінів ? Так, участь має бути, приховано. Чому їх зробили головними за обмін ?
Это означает что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности .
Это не кабинет министров а сборище дураков и предателей , такой кабинет министров заслуживает минимум увольненения а максимум судебного разбирательства.