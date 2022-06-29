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Зеленский (16555) разведка (4003) пленные (1835)

Очень важная новость. Благодарен Главному управлению разведки, - Зеленский об обмене пленными. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины выступил с традиционным обращением к украинцам 29 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Оптимистическая и очень важная новость: вернули домой 144 украинских воина из российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-морских сил; 28 – армия, 17 пограничников, 9 теробороновцев и один полицейский. Старшему из освобожденных – 65 лет, самому младшему – 19. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали". Я благодарен Главному управлению разведки и всем, кто работал на этот результат. Сделаем все, чтобы вернуть домой каждого украинца и каждую украинку".

Читайте также: Самый большой обмен пленными с 24 февраля: На Родину вернулись 144 украинских защитника, в том числе 43 "азовца", - ГУР МО. ФОТО
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Топ комментарии
+7
Піарився про «евакуацію» а тепер піариться на «поверненні» (обміняні ГУР) , ні дня без «переможних» відосиків
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29.06.2022 23:08
+7
Обмен пленными - это хорошо . Но вос сейчас я прочитала статью Геннадия Корбана , в которой говорится об идиотских действиях кабинета министров , они опять запустили в действие систему прозорро . Он написал что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности по следующим причинам:
По системе прозорро необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
Моё мнение :
Я не думаю что это обыкновенная глупость, тут уши предательства торчат наружу. Такой кабинет министров заслуживает минимум отставки, а максимум судебного разбирательства.
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29.06.2022 23:13
+2
слава нашим героям !!!
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29.06.2022 23:04
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слава нашим героям !!!
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29.06.2022 23:04 Ответить
Чмоню отдали! Мощное пополнение ДыНыРы
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29.06.2022 23:06 Ответить
Піарився про «евакуацію» а тепер піариться на «поверненні» (обміняні ГУР) , ні дня без «переможних» відосиків
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29.06.2022 23:08 Ответить
А чому відверто не кажуть, на кого і скількох поміняли?
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29.06.2022 23:09 Ответить
Навіщо вам , кому треба той знає
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29.06.2022 23:11 Ответить
Цікаво, хто диктує правила
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29.06.2022 23:13 Ответить
Текст читайте, пліз ...
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29.06.2022 23:15 Ответить
Читаю. І що? Там вказано, кого звільнили з нашого боку. Я питаю про терористів
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29.06.2022 23:18 Ответить
Показывали, что Чмоня вернулся. Это раз. Там ещё группа орков стояла
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29.06.2022 23:21 Ответить
Дякую
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29.06.2022 23:23 Ответить
Обмен пленными - это хорошо . Но вос сейчас я прочитала статью Геннадия Корбана , в которой говорится об идиотских действиях кабинета министров , они опять запустили в действие систему прозорро . Он написал что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности по следующим причинам:
По системе прозорро необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
Моё мнение :
Я не думаю что это обыкновенная глупость, тут уши предательства торчат наружу. Такой кабинет министров заслуживает минимум отставки, а максимум судебного разбирательства.
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29.06.2022 23:13 Ответить
Закон про закупівлі адаптували під військовий час ??
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29.06.2022 23:19 Ответить
Hi
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30.06.2022 00:15 Ответить
Sto azovcev vernuli eto xoroso
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29.06.2022 23:15 Ответить
ГУР і Буданова відмазує ?
При чому ГУР до обмінів ? Так, участь має бути, приховано. Чому їх зробили головними за обмін ?
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29.06.2022 23:17 Ответить
Обмен пленными - это прекрасно . Но вот сейчас прочитала статью Геннадия Корбана в которой он говорит что : 24 июня 2022 года Кабинет Министров принял постановление # 723 которым вернул все закупки в систему прозорро. А это означает что необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности.
Это означает что начиная с 24 июня 2022 года Штаб территориальной обороны Днепра и Военная Администрация, мэрия Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять поставленные задачи связанные с оказанием помощи ВСУ, НГУ, ТРО, строительством рубежей и повышением обороноспособности .
Это не кабинет министров а сборище дураков и предателей , такой кабинет министров заслуживает минимум увольненения а максимум судебного разбирательства.
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29.06.2022 23:18 Ответить
чому на цензорі майже всі критики України мають свіжий акаунт?
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29.06.2022 23:49 Ответить
А чому ви вирішили, що я критикую Україну? Я критикую ідіотів у Кабінеті Міністрів чи зрадників. І так, я відкрила аакаунт цього року, він ще не смердить як у деяких.
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30.06.2022 00:18 Ответить
140 на 140. с обоих сторон все тяжело раненые, многие с ампутированными конечностями. в плену большинство бы не выжили.
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29.06.2022 23:48 Ответить
летчик мать которго живет в Кременчуге обменялся назад к оркам...
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30.06.2022 00:04 Ответить
 
 