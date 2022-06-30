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Кременчуг (332) Путин (29862)

"Да нет там никакого теракта", - Путин об обстреле ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор", где погибли более 20 человек, десятки раненых и без вести пропавших. По его словам, армия РФ не стреляет по гражданским объектам, а их "высокоточное оружие" достигает целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на российские источники.

"Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет.

Как правило, это делается в результате разведданных целей. Уверен, что в этом случае все то же самое. Ну прячут же технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, приводят в порядок

Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности, достигать этих целей".

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Более 20 человек погибли, 59 получили ранения, еще 40 считаются пропавшими без вести.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. При этом там утверждают, что якобы били по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал". Блогер Necro Mancer опубликовал фото, на котором видно, что ракеты попали в гражданский объект, а стоящие неподалеку цеха завода целые и невредимые.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+129
Нема там ніякої країни. Терористична організація.
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30.06.2022 01:20
+60
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30.06.2022 01:22
+52
Московиты бъют по центру принятия решений, как и обещали - то есть по украинскому народу.
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30.06.2022 01:24
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пыня ********** гуманойд гном фон путлир
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30.06.2022 08:35 Ответить
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30.06.2022 08:44 Ответить
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30.06.2022 08:47 Ответить
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30.06.2022 08:50 Ответить
А що доводити терористу, якщо воно терорист і побудував країну терориста. Всі наші об'єкти, і військові і не військові - це наша інфрастукрура і військові, навіть якщо би там були, є наші громадяни і ніхто не давав права засрашці їх вбивати. Виходить, що по військових стріляти можна?А де це написано? Але це так, а фактично кацапи стріляють по цивільних, їх будинках, де ніколи не було військових. Приклад Миколаїв, де постійно обстрілюють багатоповерхівки біля яких немає інфої інфраструкрури. А "високоточна зброя" кацапів це те, що їм передала Україна, це те, що українці у складі радянського союзу виготовляли за рахунок свої бюджетів, а кацапські потвори цими ракетами знищують нас, тих, хто їм це передав. Де ті чмошники з "партії реонів", ОПЗЖ, "наш край", "відродження", комуняки, які тягнули нас в бік расмєї, які тут все робили, щоб була їхня мова та інше.
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30.06.2022 08:54 Ответить
Путлєр капут.
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30.06.2022 09:02 Ответить
Кацапня брешет как дышит. Что им верить если они в своей брехне дошли до того, что говорят, что они не нападали на Украину.
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30.06.2022 09:02 Ответить
Просто цікаво, кому випаде така честь замочити терориста-путіна в сартирі?
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30.06.2022 09:04 Ответить
Очень удивился бы, если это чмо, хоть раз что-то признает. Редкой породы ублюдок.
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30.06.2022 09:05 Ответить
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30.06.2022 09:23 Ответить
У носящего чемодан есть должность - фекальничий
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30.06.2022 16:36 Ответить
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30.06.2022 09:26 Ответить
Як хан орків пуйло просто ідеальне. Наскрізь брехливе ,мегазле й огидне. Уособлення національного духу. Певно в своєму гадюшнику він визнається самим мачистим красенем, мускулінним плейбоєм, вологою мрією всіх орчанок... хоча, мабуть, орків теж...
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30.06.2022 09:28 Ответить
Віримо, віримо... тільки заїкаться не потрібно... так намагаєшся виправдатися, що аж говорити тобі важко. Але від відповідальності не втечеш, ця вся кров, **** кремлівська на твоїх руках, і її не відмиєш.
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30.06.2022 09:30 Ответить
Читай маньяк кремлёвский кровавый, что говорит про тебя Комфи из Амстора.
https://blog.comfy.ua/kremenchuk-27-06-22/
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30.06.2022 09:31 Ответить
проблема в тому , що на кацапії 99% такі як *****! навіть ті , що пару років назад приїхали з України(((
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30.06.2022 09:32 Ответить
брехливе ссикливе створіння.
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30.06.2022 09:35 Ответить
Был ботоксный террорист падлюкой - падлюкой и остался
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30.06.2022 09:40 Ответить
террористы и те берут на себя ответственность, а это серливое сцыкло в своем репертуаре
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30.06.2022 09:44 Ответить
адміни видаліть цю новину, збережіть людям нерви
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30.06.2022 09:45 Ответить
*****, нет слов других.
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30.06.2022 09:53 Ответить
Тварюк ліквідовуввти будь яким чином. Все виправдано!!
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30.06.2022 09:55 Ответить
Зацініть *масштаб картіни*, так обісралися їх пропагандисти і військові, що прийшлося самому тсарю всім по телевізору появнювати, як треба говорити... тсарю то всі вірять

не допрацьовують солов'ї і симоняхі)
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30.06.2022 09:56 Ответить
лживое чмо !!!!! величайшее ху-й-ло всех времен и народов !!!
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30.06.2022 10:01 Ответить
***** потихоньку заплывает смальцем
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30.06.2022 10:19 Ответить
дебіл "високоточний"
... розпочинай вже в бункері тестувати миш'як....
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30.06.2022 10:30 Ответить
Ублюдок боточный,когда ж тебя кто то пристрелит?
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30.06.2022 10:48 Ответить
Мне вот интересно, он когда ссыт в унитаз, высокоточно попадает своим вялым оружием или также как его сраные ракетчики?
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30.06.2022 11:27 Ответить
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30.06.2022 11:43 Ответить
Чтоб тебе, **** , язык отсох
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30.06.2022 14:00 Ответить
"Не было там никакого теракта. Была обычная работа нашей рашисткой путлеровской банды. Кхе-кхе."

Скорее бы ему у гроба жаба-********* спела армянскую песню, которая была в фильмне "Мимино" - "Ой, серун...💩 серун...💩"
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30.06.2022 12:12 Ответить
Как можно такую куйню говорить...
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30.06.2022 12:13 Ответить
мерзкая,лживая циничная падаль,сдохни!!!!
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30.06.2022 12:48 Ответить
А будинки в Киеві,Ніколаеві,Харкові,Одесі то ми самі розстрілюемо!!! я мовчу вже про Маріуполь,Северодопецьк і тд
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30.06.2022 13:16 Ответить
Мир хорошо помнит про "их там нет"
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30.06.2022 13:59 Ответить
Та коли ж це падло вже здохне?
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30.06.2022 14:01 Ответить
Нет никакого президента рф - просто убийца-террорист
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30.06.2022 14:19 Ответить
Цензор, навіщо ви популярізуете цю потвору?!
Ви уявляете шо б в часи другої світової війни радянська "правда" писала для радянських людей статті про шо говорить і шо вважає Гітлер?!
Цими статтятми ви легалізуете цього покидька, військового злочинця до рівня політичного, авторитетного діяча!
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30.06.2022 14:21 Ответить
Самое брехливое @уйло в мире, на концерте у кобзона уже давно ждут
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30.06.2022 14:26 Ответить
А я б хотів щоб ця потвора після смерті навічно залишилася на концерті не Кобздона, а Шатунова
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30.06.2022 14:29 Ответить
шатунов уже на концерте
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30.06.2022 14:31 Ответить
..
..
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30.06.2022 14:37 Ответить
это сказал *******, ******* он ))
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30.06.2022 15:06 Ответить
Надо бить по местам откуда прилетело
И говорить та то оно отскочили как теннисный мячик
И полетело назад откуда прилетело
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30.06.2022 15:14 Ответить
ну, если вы попали куда хотели, то говно - ваша разведка, и "высокоточные" ракеты ваши с отклонением +/- километр - тоже говно. Да и сам ты, чмоня...
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30.06.2022 15:39 Ответить
Нічого подібного не було, я вам зараз карту покажу...
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30.06.2022 15:52 Ответить
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30.06.2022 16:34 Ответить
Бреше як дише, це його звичний діагноз.
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30.06.2022 21:49 Ответить
Це ж не Волгодонск.....да *****?
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01.07.2022 02:48 Ответить
ФСБ РоССии и отчасти КНБ Казахстана -- это официально действующие преступные организации. Доказательство? Так же, как и классические преступники, ФСБ РоССии и отчасти КНБ Казахстана действуют без предъявления документов. То есть, при соприкосновении с этими спецслужбами трудно установить личность их сотрудника. Не знаешь, с кем имеешь дело: с офицером или самозванцем.
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01.07.2022 03:53 Ответить
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