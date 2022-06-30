"Да нет там никакого теракта", - Путин об обстреле ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор", где погибли более 20 человек, десятки раненых и без вести пропавших. По его словам, армия РФ не стреляет по гражданским объектам, а их "высокоточное оружие" достигает целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на российские источники.

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"Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет.

Как правило, это делается в результате разведданных целей. Уверен, что в этом случае все то же самое. Ну прячут же технику особенно западную во всякие ангары, рынки, заводы, в цехах, где технику ремонтируют, приводят в порядок

Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности, достигать этих целей".

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. Более 20 человек погибли, 59 получили ранения, еще 40 считаются пропавшими без вести.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило нанесение ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. При этом там утверждают, что якобы били по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал". Блогер Necro Mancer опубликовал фото, на котором видно, что ракеты попали в гражданский объект, а стоящие неподалеку цеха завода целые и невредимые.