"Ни с того не с сего нас окружили и как дали п#здов. Там раненых, погибших - п#здец!" - мобилизованный из "ДНР" рассказал жене о разгроме в бою с ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины наголову разбили подразделение, сформированное оккупантами из мобилизованных в Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало известно из перехваченного разговора одного из террористов ДНР со своей супругой. Он рассказывает, что его подразделение понесло значительные потери. Смертельное ранение получил и российский командир террористов.
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Топ комментарии
+58 Andrey Shevchenko f5154a7a
показать весь комментарий30.06.2022 10:09
+35 Сергей Ткаченко a73c9e6e
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+34 Андрей Дрофяк
показать весь комментарий30.06.2022 10:04
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НИ С ТОГО НИ С СЕГО...
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Нада соблюдать авторскіє патєнти руцкой рєчі. Нє "пізди", а "піздов"! Ето же вєсьма очєнь і очєнь бальшая разніца. )))
Во множественном чіслє, однако. Вот такой вот кунштюк!
Краще цим конченим тікати у Сибір коли Донбас буде звільняти Україна.
А кацап романтик и литератор . Прям поэт!