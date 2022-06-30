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Ракеты выпустили из Курской области: СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТРЦ в Кременчуге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины собирает многочисленные доказательства, подтверждающие, что оккупанты сознательно совершили кровавое военное преступление в Кременчуге. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.

Данные СБУ свидетельствуют, что запуск ракет типа "Х-22" осуществлен со стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области РФ.

"На видео, зафиксировавшем момент ракетного удара, четко видно, что оккупанты попали именно в гражданские объекты, в частности - в ТЦ. Об этом свидетельствуют кадры камер наблюдения внутри торгового центра и вокруг него - там находились многие посетители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет там никакого теракта", - Путин об обстреле ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО

Также спутниковые снимки позволят посмотреть на Кременчуг до и после обстрела. Более того – есть возможность даже сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке ТЦ в разные промежутки времени. То есть любые выдумки российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить", - говорится в сообщении.

Что касается обстрела Кременчугского завода дорожных машин, то никаких складов с военной техникой там не было. На самом деле предприятие занималось производством асфальтосмесительных установок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Выявлено 8 фрагментов человеческих тел. Фоторепортаж

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России - это сборище террористов, которые обязательно понесут наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", - добавил Иван Баканов.

Напомним, что СБУ 27 июня начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге. Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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Топ комментарии
+15
чучело ти подоляківське, за порошенка підготували повністю ракетні програми, треба було тільки реалізувати, але зекоманда їх похерила. якби ти зареєструвався на цьому сайті хоча б вчора, ти б про це знав. а може ти й знав, але подоляківські 3 грн за комент тобі важливіші. ганьба тобі.
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30.06.2022 10:45
+9
потому что число Ту нужно уменьшать
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30.06.2022 10:12
+5
Почему за восемь лет не были созданы украинские ракеты?! Да за все тридцать лет! Чем занимались руководители Украины?! Ведь никакой армии толком не было! Неужели опыт нашего Карабаха ничему не научил? Просто удивительно...
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30.06.2022 10:40
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потому что число Ту нужно уменьшать
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30.06.2022 10:12 Ответить
Число ту да, но лучше уменьшать число летчиков и террористов.
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30.06.2022 10:23 Ответить
Налётчики, видели фильм "Непрощенный" - бойтесь, за вами идут отцы убитых вами детей.
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30.06.2022 10:36 Ответить
Почему за восемь лет не были созданы украинские ракеты?! Да за все тридцать лет! Чем занимались руководители Украины?! Ведь никакой армии толком не было! Неужели опыт нашего Карабаха ничему не научил? Просто удивительно...
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30.06.2022 10:40 Ответить
чучело ти подоляківське, за порошенка підготували повністю ракетні програми, треба було тільки реалізувати, але зекоманда їх похерила. якби ти зареєструвався на цьому сайті хоча б вчора, ти б про це знав. а може ти й знав, але подоляківські 3 грн за комент тобі важливіші. ганьба тобі.
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30.06.2022 10:45 Ответить
виявляється: Х-22 - ракети, що наводяться на саму радіоконтрастну ціль. Бо очевидно задумувалися, як проти корабельні. Там легко вивити самий більший корабель серед конвою і вдарити по ньому. Чому теплиці? може блищали сильно? Чому ТЦ? обшитий металевим сайтингом?
Якби цілили в Крюковський міст, то не попали в лодочні причали. Бо міст - доволі велика металева конструкція.
Виходить рашисти використовують ракетну зброю не за призначенням. І як вони збираються воювати з флотом НАТО, коли вистріляють всі ракети по мирному населенню?
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30.06.2022 11:04 Ответить
Радіолокаційна система наведення цих ракет настільки примітивна, що може захопити на фоні землі лише об'єкт типу "окремі промислові споруди". Тобто навіть у СРСР розуміли, що реальна ефективність Х-22 для удару по містах, з військової точки зору, близько нульова. Про це добре знають і самі пілоти Ту-22М3, які здійснюють ці пуски. Відповідно до алгоритмів використання ракети, оператор має побачити за допомогою радіолокаційної станції Ту-22М3 та радіолокаційної головки самонаведення ракети Х-22 наземні об'єкти, ідентифікувати їх, визначити саму ціль та захопити її. Вже на цій стадії можливі критичні помилки в ідентифікації цілі, які помножуються на малу розділову здатність радіолокаційних систем зібрані на технологічній базі 60-х років. Більше того, судячи з усього, Х-22 може і перезахопити більш помітну ціль і перенавестись на інші об'єкти.

Про недосконалість системи наведення говорить той факт, що штатною кількістю Х-22 для знищення типової надводної цілі "авіаносець" є дев'ять одиниць. А у часи СРСР для відпрацювання атак по наземних цілях використовували полігон у астраханські пустелі де були побудовані окремі чіткі радіоконтрастні мішені. Все це разом вже на стадії доктрини використання Х-22 у випадку війни передбачало її використання з ядерними ************. Тобто, у радянському стилі, радіус кругового відхилення компенсувався радіусом гарантованого ураження.
Якщо використовувалась інерціальна система наведенння, то кругове ймовірне відхилення ракети з такою пасивною системою наведення при стрільбі по площах складає до 5 км.
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30.06.2022 11:26 Ответить
очень много текста ---- а суть в том что ракеты х22 пг ..точечные.. и х22 пси . площадные . должны были использоваться в ядерном варианте . а там километр туда сюда роли не играет . поэтому штурмана - выродка который попал в ТРЦ ***** наградит орденом
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30.06.2022 17:31 Ответить
я думал из базы под винницей прям из дота бендеры..понятно шо скурска...
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30.06.2022 12:28 Ответить
А какие самолеты и ракеты отдал Кучма?
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30.06.2022 12:47 Ответить
Значит Курская область должна получить ответку, по военным оъектам или объектам инфраструктуры!
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30.06.2022 13:10 Ответить
Военные объекты курска и области
https://armius.ru/goroda/kursk-i-kurskaya-oblast

448-я ракетная бригада

в/ч 35535

305502, Курская область, Курский р-н, пос. Маршала Жукова, 12 9К79-1 «Точка», в/ч 35535

8(4712)70-19-25

53 зрбр ПВО СВ «Бук,»

в/ч 32406

305502, Курская область, Курский р-Н, пос. Маршала Жукова, в/ч 32406

8(910)31-94-534, 8(4712)72-05-35

27-я отдельная бригада РХБЗ

в/ч 11262

305016, г. Курск-16, ул. Дзержинского, 92, в/ч 11262

8(4712)52-97-07

564 об РХБЗ

в/ч 33464

305000, г.Курск, в/ч 33464

189 об РХР

в/ч 18927

305000, г.Курск, в/ч 18927

4-й обаэп

в/ч 23413

305000, г.Курск, в/ч 23413

-

364-й об РХР

в/ч 33111

305000, г.Курск, в/ч 33111

16-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы

в/ч 64055

305029, г. Курск-29, ул. Карла Маркса, 67/1, в/ч 64055

8(4712)53-00-55

163-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

в/ч 61458

305029, г.Курск, ул.Карла Маркса, 67/1

8(4712)33-00-55

164-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

в/ч 41063

305000, г.Курск, в/ч 41063

165-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

в/ч 84694

305502,Курская обл., Курский р-н, пос.Маршала Жукова, в/ч 84694

172-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

в/ч 84713

305502, Курская обл., Курский р-н, пос.Маршала Жукова, в/ч 84713
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30.06.2022 13:16 Ответить
Поки ми не будемо відповідати адекватно,діла не буде.
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30.06.2022 15:04 Ответить
нагребний б.(екскагебіста, ексчлен КПРС) та його родичі, однак, наполягають, що бомбардування повинні подобатись потерпілим
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30.06.2022 16:15 Ответить
Не разводьте срач, а будьте пильними і реагуйте на попередження про ракетну небезпеку.Війна не скінчилась....
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02.07.2022 05:49 Ответить
 
 