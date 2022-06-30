Ракеты выпустили из Курской области: СБУ установила обстоятельства запуска ракет по ТРЦ в Кременчуге. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности Украины собирает многочисленные доказательства, подтверждающие, что оккупанты сознательно совершили кровавое военное преступление в Кременчуге. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.
Данные СБУ свидетельствуют, что запуск ракет типа "Х-22" осуществлен со стратегических бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области РФ.
"На видео, зафиксировавшем момент ракетного удара, четко видно, что оккупанты попали именно в гражданские объекты, в частности - в ТЦ. Об этом свидетельствуют кадры камер наблюдения внутри торгового центра и вокруг него - там находились многие посетители.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет там никакого теракта", - Путин об обстреле ТЦ в Кременчуге. ВИДЕО
Также спутниковые снимки позволят посмотреть на Кременчуг до и после обстрела. Более того – есть возможность даже сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке ТЦ в разные промежутки времени. То есть любые выдумки российской пропаганды опровергаются фактами, которые легко проверить", - говорится в сообщении.
Что касается обстрела Кременчугского завода дорожных машин, то никаких складов с военной техникой там не было. На самом деле предприятие занималось производством асфальтосмесительных установок.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели разобрали 75% завалов ТРЦ в Кременчуге: Выявлено 8 фрагментов человеческих тел. Фоторепортаж
"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России - это сборище террористов, которые обязательно понесут наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", - добавил Иван Баканов.
Напомним, что СБУ 27 июня начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге. Производство открыто по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Пожалуйста, подождите...
Якби цілили в Крюковський міст, то не попали в лодочні причали. Бо міст - доволі велика металева конструкція.
Виходить рашисти використовують ракетну зброю не за призначенням. І як вони збираються воювати з флотом НАТО, коли вистріляють всі ракети по мирному населенню?
Про недосконалість системи наведення говорить той факт, що штатною кількістю Х-22 для знищення типової надводної цілі "авіаносець" є дев'ять одиниць. А у часи СРСР для відпрацювання атак по наземних цілях використовували полігон у астраханські пустелі де були побудовані окремі чіткі радіоконтрастні мішені. Все це разом вже на стадії доктрини використання Х-22 у випадку війни передбачало її використання з ядерними ************. Тобто, у радянському стилі, радіус кругового відхилення компенсувався радіусом гарантованого ураження.
Якщо використовувалась інерціальна система наведенння, то кругове ймовірне відхилення ракети з такою пасивною системою наведення при стрільбі по площах складає до 5 км.
https://armius.ru/goroda/kursk-i-kurskaya-oblast
448-я ракетная бригада
в/ч 35535
305502, Курская область, Курский р-н, пос. Маршала Жукова, 12 9К79-1 «Точка», в/ч 35535
8(4712)70-19-25
53 зрбр ПВО СВ «Бук,»
в/ч 32406
305502, Курская область, Курский р-Н, пос. Маршала Жукова, в/ч 32406
8(910)31-94-534, 8(4712)72-05-35
27-я отдельная бригада РХБЗ
в/ч 11262
305016, г. Курск-16, ул. Дзержинского, 92, в/ч 11262
8(4712)52-97-07
564 об РХБЗ
в/ч 33464
305000, г.Курск, в/ч 33464
189 об РХР
в/ч 18927
305000, г.Курск, в/ч 18927
4-й обаэп
в/ч 23413
305000, г.Курск, в/ч 23413
-
364-й об РХР
в/ч 33111
305000, г.Курск, в/ч 33111
16-я отдельная бригада радиоэлектронной борьбы
в/ч 64055
305029, г. Курск-29, ул. Карла Маркса, 67/1, в/ч 64055
8(4712)53-00-55
163-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
в/ч 61458
305029, г.Курск, ул.Карла Маркса, 67/1
8(4712)33-00-55
164-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
в/ч 41063
305000, г.Курск, в/ч 41063
165-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
в/ч 84694
305502,Курская обл., Курский р-н, пос.Маршала Жукова, в/ч 84694
172-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
в/ч 84713
305502, Курская обл., Курский р-н, пос.Маршала Жукова, в/ч 84713