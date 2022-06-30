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Снайпер ССО уничтожает группу российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Снайпер ССО Украины ликвидировал группу российских солдат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео реальной работы снайпера ССО Украины продемонстрировали в ГУР МО Украины.
"Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций. На видео видно, как российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, своевременно и точно выпущенным по ним снайпером ССО Украины", - говорится в сообщении.
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+41 Alex Tiger
показать весь комментарий30.06.2022 10:41
+29 Al-Goritm Ain-Moment
показать весь комментарий30.06.2022 10:51
+22 Дмитро Піталов
показать весь комментарий30.06.2022 10:49
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Пересмотрел видео: он там непрерывно по одному валил всю группу.
Вполне возможно что если не завалил всех, то большинство ранены...
Резюме: заради знищення одного окупанта такий ризик не вартий. Краще все ретельно спланувати і перестріляти її всіх, ніж так нераціонально витрачати боєкомплект та видавати свою позицію.
навіть ноги розім'яти