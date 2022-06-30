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Снайпер ССО уничтожает группу российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Снайпер ССО Украины ликвидировал группу российских солдат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео реальной работы снайпера ССО Украины продемонстрировали в ГУР МО Украины.

"Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций. На видео видно, как российские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности. Россияне сами вышли навстречу пулям, своевременно и точно выпущенным по ним снайпером ССО Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" рашистов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
Снайпер знал, что хороший кацап - это дохлый кацап, и он превратил тупое лапотное быдло в хороших людей.
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30.06.2022 10:41
+29
Нехай Бог допомагає у цій добрій справі!
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30.06.2022 10:51
+22
мінімум трьох завалив! Уважно дивись відео!
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30.06.2022 10:49
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Снайпер знал, что хороший кацап - это дохлый кацап, и он превратил тупое лапотное быдло в хороших людей.
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30.06.2022 10:41 Ответить
Одного застрелил👎Позиция была супер, можно было бы и троих успеть☠
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30.06.2022 10:41 Ответить
второй это засветка позиции...
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30.06.2022 10:44 Ответить
Більше.
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30.06.2022 10:48 Ответить
мінімум трьох завалив! Уважно дивись відео!
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30.06.2022 10:49 Ответить
Я нарахував мінімум 7 вистрілів.
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30.06.2022 10:57 Ответить
"вистрілі" у тебе з дупи, а то були пострiли
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30.06.2022 14:52 Ответить
Видно же что стрелял несколько раз. Минимум 3-4 убил или ранил. А если с 12,7 стрелял то там вообще каша
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30.06.2022 10:56 Ответить
Сначала и я так подумал.
Пересмотрел видео: он там непрерывно по одному валил всю группу.
Вполне возможно что если не завалил всех, то большинство ранены...
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30.06.2022 11:42 Ответить
Одного ліквідував, а не групу.
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30.06.2022 10:48 Ответить
Там такий патрон, що може і трьох прошив.
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30.06.2022 10:55 Ответить
Нехай Бог допомагає у цій добрій справі!
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30.06.2022 10:51 Ответить
Як на мене, не дуже вдало. По-перше, їх було багато. Після пострілу всі порозбігалися або залягли. І на цьому ефект раптовості зник. Сам же ж снайпер видав своє місцерозташування, через що йому треба було негайно переходити на іншу позицію. Звісно, якщо оптика гарна, а гвинтівка далекобійна, то це не проблема. Можна й далі сидіти у тій самій засідці. Але, як вже зазначено вище, ефекта ратовості вже не буде. Тут треба було діяти хитріше: відстрілювати тих, хто відстав, відволікати, заманювати і т.д. А такі прямолінійні дії як у відео до знищення всієї групи не призведуть, та ще й поставялть під загрозу життя самого снайпера.

Резюме: заради знищення одного окупанта такий ризик не вартий. Краще все ретельно спланувати і перестріляти її всіх, ніж так нераціонально витрачати боєкомплект та видавати свою позицію.
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30.06.2022 11:14 Ответить
Звуков выстрела они не слышали, саундмодератор - это очевидно, поэтому после первого упавшего начали бежать строго по линии огня, что облегчило дальнейшую задачу снайперу - он просто непрерывно нажимал на курок. С большой долей вероятности была работа парой, что и привело к уничтожению практически всей группы пацаков, без какого-либо возможного огневого воздействия с их стороны. Уверен, что пара спокойно сменила свою позицию, потому что оставшимся в живых и раненым кацапам совершенно очевидно было уже не до выявления позиции снайпера. Они так и не поняли, с какого направления по ним вели огонь. У Золкина вы можете посмотреть на сотню таких "подготовленных" *********, которым посчастливилось остаться в живых.
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30.06.2022 12:08 Ответить
Можете сказати, коли саме відьувалися постріли? Згідно хронометражу відео. І ще - покажіть трупи, будь ласка. Після того, як група вийшла з кадру, жодного тіла не землі не видно.
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30.06.2022 12:30 Ответить
дуже розлогий переклад кацапського "какіє ваші доказатєльства".
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30.06.2022 15:12 Ответить
Они поначалу не поняли, что произошло. Подумали, что первый сознание просто потерял. И побежали ему на помощь. И тут снайпер расстреливал их как в тире. Он там много намолотил. Может 2-3 человека в живых осталось.
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30.06.2022 11:35 Ответить
Дивився б і дибився, як нашу планету звільняють від нечісті. Слава ВСУ України!
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30.06.2022 11:51 Ответить
7 пострілів, мін троє лаптів на концерті......раненинх, якщо 12,7 калібр то в гівно.....
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30.06.2022 11:52 Ответить
Рашистів тут лише смерть чекає
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30.06.2022 11:53 Ответить
Щось якось дуже довго любувався рашистами цей снайпер. Взагалі, дочекався звуження сектору обстрілу (там перед прицілом якийсь стовп чи стовбур дерева виник), щось якось непрофесійно...
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30.06.2022 12:12 Ответить
не пробовали устроиться инструктором снайперов на удалёнке?
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30.06.2022 15:39 Ответить
Ну як же ж так , орки так тучненько йшли , а наш снайпер не дав ім
навіть ноги розім'яти
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30.06.2022 12:36 Ответить
Лютый снайперюга! 💢 Наш хлопец!
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30.06.2022 12:40 Ответить
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30.06.2022 12:55 Ответить
Декацапізація цивілізації.
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30.06.2022 14:50 Ответить
 
 