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"Вы Homo Sapiens?" - "Нет. Я - русский", - разговор с россиянином в соцсети. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликован фрагмент разговора с гражданином РФ, на котором он отвечает на вопрос, относится ли он к числу представителей вида Homo Sapiens (человек разумный).

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин удивил собеседника своим ответом.

"Вы Homo Sapiens?" – спросили россиянина. "Нет. Я – русский", - ответил тот.

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Топ комментарии
+48
- "Вы *****?"
- "Нет я президент росии"
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30.06.2022 10:56
+43
Дуже показово...
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30.06.2022 10:57
+40
Оно расєйскій гавно-сапієнс...
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30.06.2022 10:56
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- "Вы *****?"
- "Нет я президент росии"
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30.06.2022 10:56 Ответить
Оно расєйскій гавно-сапієнс...
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30.06.2022 10:56 Ответить
Големи з кізяка
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30.06.2022 11:10 Ответить
С калєн встающій
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30.06.2022 13:01 Ответить
hovno-sovetikus))))
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30.06.2022 14:52 Ответить
Хомо еректус оно.
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30.06.2022 10:57 Ответить
Дуже показово...
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30.06.2022 10:57 Ответить
Все правильно: русский -це нелюди
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30.06.2022 10:57 Ответить
ДЕБІЛ- руський ДЕБІЛ!
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30.06.2022 10:57 Ответить
БИОЛОГИ!!!
Что за фигня?
Тут не исследованный вид существ на 1/9 части суши хрен знает сколько существует.
А у вас ни черта он не исследован!
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30.06.2022 10:58 Ответить
Це малоцікавий вже давно вивчений вид найпростіших. Пожрать, поср@ть, вкрасти... подивитись телевізор.
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30.06.2022 11:53 Ответить
Нет я русский..... тобто..... я людина нерозумна..
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30.06.2022 10:58 Ответить
Ну де там руцькому бути людиною, так що все правильно
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30.06.2022 10:58 Ответить
Це вже давно очевидно.
Приклад зворотньої еволюції і чим далі, тим гірше.
Повна моральна деградація.
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30.06.2022 10:59 Ответить
Ну правду ж сказав! Який стосунок має «русский» до виду Homo Sapiens?
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30.06.2022 10:59 Ответить
Зачем вы обижаете рузкого. Видно же что он человек прямоходячий. Тоесть гомо эректус
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30.06.2022 10:59 Ответить
эректус но не хомо
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30.06.2022 11:08 Ответить
Свинособакос эректус.
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30.06.2022 11:12 Ответить
Исчерпывающий ответ . Кто же с ним не согласен ?
Рашисты не в счёт .
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30.06.2022 11:00 Ответить
Нужно было переспросить его, чей, чей ты?
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30.06.2022 11:03 Ответить
Он думал, что вопрос связан с гомосексуализмом
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30.06.2022 11:03 Ответить
Хомо-кацапіус
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30.06.2022 11:03 Ответить
Все правильно відповів, бо це НЕлюди!
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30.06.2022 11:05 Ответить
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30.06.2022 11:05 Ответить
Homo sapiens:I am not russian!
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30.06.2022 11:06 Ответить
до человека разумного ему как до Львова.....это называется homo sovetikus человек который в совке никогда не жил,но считает это раем.словно он боец джихада
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30.06.2022 11:09 Ответить
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30.06.2022 11:11 Ответить
Семейство гоминид делится на два подсемейства с четырьмя родами и восемью современными видами. они похоже :
Подсемейство Понгины (Ponginae)орангутаны (Pongo)

итого это Pongo erectus
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30.06.2022 11:15 Ответить
И это не какой -нибудь факт, а чистая правда...
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30.06.2022 11:17 Ответить
це треба цінувати - не часто звідти, з-за порєбріка, чуєш щось хоч близьке до правди))
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30.06.2022 17:33 Ответить
Ця істота,яскравий приклад розумово неповноцінного племені -т.з. рюузьге.Це гібрид чухни та чуді з волзькими булгарами(татарами) 95% серед них-дебіли. Про це писав видатний вчений-фізіолог Павлов.А також рос історик В.О.Ключевський,який говорив,що у росії мешкають одиниці геніїв та мільони ні до чого не здатних,,людішек.
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30.06.2022 11:18 Ответить
Ну не може бути в неповноцінних повноцінна мова...
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30.06.2022 11:24 Ответить
Tak u ruZZkix nacistov i netu svoevo polnocenova jazika, tolko zbornik zdrugix jazikov...
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30.06.2022 11:40 Ответить
ну хоч не збрехало
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30.06.2022 11:31 Ответить

Певно, воно таке тупе, що й збрехати не годне.
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30.06.2022 12:44 Ответить
точно не Sapiens, это 100%, насчет номо тоже можно поспорить, короче ванька русский- отдельная порода прямоходящих, опасная для человечества
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30.06.2022 11:41 Ответить
Та й з "прямоходінням" нєвсьотакадназначна... Наприклад, коли діє зкріпа вставаніяскалєн. Або інша зкріпа - коли боярою заллються і пересуваються на чотирьох кінцівках
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30.06.2022 17:15 Ответить
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2014-04/photo_49300.jpg
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30.06.2022 11:41 Ответить
Москаль апріорі не може бути homo sapiens...
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30.06.2022 11:42 Ответить
Hovno sosiens (лат.) - кацап
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30.06.2022 11:46 Ответить
Оно готово быть кем угодно, только не Гомо))) Бо звучит не по провославному)))
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30.06.2022 11:49 Ответить
Типовий кацап.
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30.06.2022 11:53 Ответить
Хомо Їбанутікус.
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30.06.2022 12:01 Ответить
Нє, не Homo, а орк звичайний (Orcus Vulgaris)..
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30.06.2022 12:42 Ответить
Он правильно сказал - до "человека разумного" он явно не дорос. Где то остановился, в отличии от других, в своей эволюции. Достаточно посмотреть на объем мозгового черепа.
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30.06.2022 12:06 Ответить
занавес...
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30.06.2022 12:08 Ответить

А це подерло на хом'ячків. Іржу басом, немов слін.
(Добре, що каву допив перед цією новиною, бо довелося б купувати нову клавіатуру).
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30.06.2022 12:40 Ответить
такаж х,йня !!!! ржал как конь ..........этот пост сделал мой день , пойду поржу с коллегами ..........это хит !!!!!
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30.06.2022 12:56 Ответить
гомо шариковс
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30.06.2022 12:41 Ответить
ахахахаааааааа!!!!!! а ,, лицо,,, !!! ,, лицо,, то какое , просто эталон интеллекта, ..............ржу немогу !!!! руские *** .............они не относятся к человеку разумному.
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30.06.2022 12:54 Ответить
Кстати знаю этого украинского стримера. Он из Харькова. Однажды сказал на стриме что женится только когда в Украине разрешат однополые браки.
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30.06.2022 13:07 Ответить
тіпічний сруський
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30.06.2022 13:13 Ответить
-ты чьих будешь? чей холоп ,спрашиваю? ...таке питаннчя для них, більш зрозумвле!
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30.06.2022 13:20 Ответить
Что тут удивительного?

Он просто сказал правду.
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30.06.2022 13:30 Ответить
Це вже діагноз.
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30.06.2022 14:03 Ответить
Кацапопомийка населена стадом дегенератів...Фу,гидота!Ненависть і презирство-максимум,на що вони заслуговують.
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30.06.2022 14:37 Ответить
Там така пика , що ...
Питання зайве й риторичне !
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30.06.2022 15:11 Ответить
«Нет. Я - русский»
І тут заплакав Бог!
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30.06.2022 16:14 Ответить

Нагадався доволі давній жарт:
Дякую Богові, що я - не москаль. Дякуйте, москалі, що я - не Бог!
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30.06.2022 17:21 Ответить
геніально! ось вам вичерпна відповідь абсолютно на усі питання!
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30.06.2022 17:29 Ответить
Цей випадок вже стане ХІТОМ мистецтва розповіді анекдотів 👍🤣
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01.07.2022 08:07 Ответить
 
 