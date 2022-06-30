"Вы Homo Sapiens?" - "Нет. Я - русский", - разговор с россиянином в соцсети. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент разговора с гражданином РФ, на котором он отвечает на вопрос, относится ли он к числу представителей вида Homo Sapiens (человек разумный).

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин удивил собеседника своим ответом.

"Вы Homo Sapiens?" – спросили россиянина. "Нет. Я – русский", - ответил тот.

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