"Вы Homo Sapiens?" - "Нет. Я - русский", - разговор с россиянином в соцсети. ВИДЕО
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В сети опубликован фрагмент разговора с гражданином РФ, на котором он отвечает на вопрос, относится ли он к числу представителей вида Homo Sapiens (человек разумный).
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин удивил собеседника своим ответом.
"Вы Homo Sapiens?" – спросили россиянина. "Нет. Я – русский", - ответил тот.
Топ комментарии
+48 Alex Rengen
показать весь комментарий30.06.2022 10:56
+43 HartmannEri
показать весь комментарий30.06.2022 10:57
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий30.06.2022 10:56
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- "Нет я президент росии"
Что за фигня?
Тут не исследованный вид существ на 1/9 части суши хрен знает сколько существует.
А у вас ни черта он не исследован!
Приклад зворотньої еволюції і чим далі, тим гірше.
Повна моральна деградація.
Рашисты не в счёт .
Подсемейство Понгины (Ponginae)орангутаны (Pongo)
итого это Pongo erectus
Певно, воно таке тупе, що й збрехати не годне.
А це подерло на хом'ячків. Іржу басом, немов слін.
(Добре, що каву допив перед цією новиною, бо довелося б купувати нову клавіатуру).
Он просто сказал правду.
Питання зайве й риторичне !
І тут заплакав Бог!
Нагадався доволі давній жарт:
Дякую Богові, що я - не москаль. Дякуйте, москалі, що я - не Бог!