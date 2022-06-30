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Изменник-нардеп Ковалев после подрыва его авто: Против меня устроили диверсию украинские спецслужбы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Перешедший на сторону России экс-нардеп Алексей Ковалев рассказал, что продолжит выполнять свои "функциональные обязанности".
Видео из больницы обнародовали пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Бывший парламентарий считает, что против него была совершена диверсия спецслужбами Украины.
Ранее сообщалось, что экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.
Позже стало известно, что автомобиль изменника-нардепа взорвали.
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Топ комментарии
+43 Ukraine Press
показать весь комментарий30.06.2022 11:05
+34 Артем 42df2539
показать весь комментарий30.06.2022 11:09
+30 andrew_sc
показать весь комментарий30.06.2022 11:05
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Это ты сделал диверсию против Украины!
Він - досі діючий! Його не позбавили статусу нардепа; і заяви він (хоча би як той Ківа) він не писав...
Так що слід його іменувати не інакше як "народний депутат з фракції Слуга уроду".
Чекай квиток до кАбзона
Буба криворогий наивно думает, что его высер о порноактрисе и Украине забудут. Напрасно надеется, это будет у бубы криворогого как клеймо на лбу, до конца жизни. А то стадо ЗЕбанутых депутатов ВР выбиралось по спискам, которые буба составлял. Так что народ все помнит. И разминированные 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, и преследование патриотов, и шашлыки в мае вместо мобилизации и развертыванию СВУ. За все придется ответить после победы.