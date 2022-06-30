Изменник-нардеп Ковалев после подрыва его авто: Против меня устроили диверсию украинские спецслужбы. ВИДЕО

Перешедший на сторону России экс-нардеп Алексей Ковалев рассказал, что продолжит выполнять свои "функциональные обязанности".

Видео из больницы обнародовали пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

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Бывший парламентарий считает, что против него была совершена диверсия спецслужбами Украины.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.

Позже стало известно, что автомобиль изменника-нардепа взорвали.

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