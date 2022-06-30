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война (46875) Ковалев Алексей (29)

Изменник-нардеп Ковалев после подрыва его авто: Против меня устроили диверсию украинские спецслужбы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Перешедший на сторону России экс-нардеп Алексей Ковалев рассказал, что продолжит выполнять свои "функциональные обязанности".

Видео из больницы обнародовали пропагандисты из РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Бывший парламентарий считает, что против него была совершена диверсия спецслужбами Украины.

Ранее сообщалось, что экс-нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев стал предателем и провел встречу с представителем Кремля в Херсонской области.

Позже стало известно, что автомобиль изменника-нардепа взорвали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне предлагали за $300 тыс. стать нардепом от "СН", я отказался, прошел Ковалев. Он не сказал "нет" ни мошенникам, ни оккупантам, - журналист Кухарчук
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Топ комментарии
+43
Там половина "слуг" така сама як цей колаборант!
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30.06.2022 11:05
+34
Нічого, наступний раз буде вдалим
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30.06.2022 11:09
+30
Мажь лоб зеленкой, придурок!
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30.06.2022 11:05
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Там половина "слуг" така сама як цей колаборант!
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30.06.2022 11:05 Ответить
Он СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЕТ ‼️☠️🤢💩СДОХНИШЬ ГНИДА ОТ РУК СВОХ БЫВШИХ ОДНОПАРТИЙЦЕВ‼️🔥💥🔥💥🔥
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30.06.2022 12:44 Ответить
Мажь лоб зеленкой, придурок!
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30.06.2022 11:05 Ответить
Дебил!

Это ты сделал диверсию против Украины!
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30.06.2022 11:07 Ответить
Падло ватне
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30.06.2022 11:08 Ответить
Нічого, наступний раз буде вдалим
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30.06.2022 11:09 Ответить
если бы наши спецслужбы это сделали, оно бы немножко в другой посуде лежало. фантазер херов
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30.06.2022 11:12 Ответить
Справу незавершено. Ще смердить
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30.06.2022 11:14 Ответить
Канешна, "слуга наріда"! Ти продовжиш виконувати свої обов'язки! І оскільуи ти таки писягу, яку давав народу (не наріду) України не посто порушив, а розтоптав, то обов'язки твої звузилися до одного - понести покарання. Оскільки ти знаєш надто багато про оточення Зєлєнского і про нього самого, то покаранням тобі швидше за все буде смерть від СБУ Баканова. До мкюуду дожити тобі не дадуть. 🤔 Хіба що є варіант, що ти рвеш на Захід і там здпєшся американським спецслужбам, яким зливпєш все, шо знаєш, чув і бачив.
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30.06.2022 11:14 Ответить
На следующих выборах в Раду вновь по спискам Слуг народа пойдёт?
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30.06.2022 11:14 Ответить
ну да. Избиратели-то те же, тем более у уставших ат вайны больше шансов выжить до следующих выборов.
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30.06.2022 12:26 Ответить
І знищать тебе українські спецслужби. Не сумнівайся.
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30.06.2022 11:16 Ответить
Пацан - глупый, выводы не сделал. Следущий репортаж с канцелярии Апостола Петра.
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30.06.2022 11:17 Ответить
Звідти репортажів не буває. Хіба що спіритичні.
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30.06.2022 11:45 Ответить
Воно вже здохло тільки ще цього не усвідомило-бо дурне...
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30.06.2022 11:17 Ответить
Наивный! Ещё как дождёмся и в скором времени
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30.06.2022 11:18 Ответить
Добре але мало. Наступного разу заслужена нагорода знайде "героя".
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30.06.2022 11:20 Ответить
І що? Щось не так?
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30.06.2022 11:21 Ответить
а чого він "колишній парламентар"?
Він - досі діючий! Його не позбавили статусу нардепа; і заяви він (хоча би як той Ківа) він не писав...

Так що слід його іменувати не інакше як "народний депутат з фракції Слуга уроду".
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30.06.2022 11:22 Ответить
Запах испуга присутствовал во время победного спича этой твари.
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30.06.2022 11:27 Ответить
Тебе курва "доб'є" українська медсестра

Чекай квиток до кАбзона
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30.06.2022 11:28 Ответить
У нас ще багато такого зеленого лайна.
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30.06.2022 11:29 Ответить
Какаразніца. Партизани, спецслужби - всерівно п##дець.
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30.06.2022 11:36 Ответить
ЗЕбанутые патриоты? Это что, последний прикол от квартала 95?
Буба криворогий наивно думает, что его высер о порноактрисе и Украине забудут. Напрасно надеется, это будет у бубы криворогого как клеймо на лбу, до конца жизни. А то стадо ЗЕбанутых депутатов ВР выбиралось по спискам, которые буба составлял. Так что народ все помнит. И разминированные 4 моста и 6 дамб на Чонгаре, и преследование патриотов, и шашлыки в мае вместо мобилизации и развертыванию СВУ. За все придется ответить после победы.
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30.06.2022 11:36 Ответить
Засланих козачків було і доси є.Вони повсюди.Від західних митниць до східних.Східние шляхі за порєбрік повинні бути розораними
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30.06.2022 11:37 Ответить
Недобиток, бл@ть!
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30.06.2022 11:37 Ответить
Мальчик сообразителен не по годам!
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30.06.2022 11:42 Ответить
предателей никто не ждет они умирают от странных болезней...
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30.06.2022 11:51 Ответить
Херово спрацювали...живий **** і пистить
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30.06.2022 11:57 Ответить
Дождёмся…
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30.06.2022 11:59 Ответить
ушльопок живи оглядуючись, квиток на концерт кобзона на тебе викуплений, наступний раз буде вдалим
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30.06.2022 11:59 Ответить
Не втрачай надію, наступного разу буде «бац» і ти вже в пеклі!
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30.06.2022 12:00 Ответить
тебе треба ще й в сраку виъбти шваброю по старовинному московському звичаю
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30.06.2022 12:05 Ответить
Попытка не пытка..
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30.06.2022 12:06 Ответить
****** спрацювали спецслужби, якщо ти ще 3,14здиш
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30.06.2022 12:06 Ответить
нет..блин..буратино и папа карло и єтот бармалей дкуримар))
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30.06.2022 12:20 Ответить
Не здох окаянний, вот під*рюга...
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30.06.2022 12:24 Ответить
Йой, а що си стало? Чаво тєло нєгадуєт? Ся скінчили памперси, чи зґенеровану тєлом цеглу вже складувати ніде?
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30.06.2022 12:36 Ответить
Оптиміст! Але, ми ДОЧЕКАЄМОСЯ, навідь сумніву не має.
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30.06.2022 12:44 Ответить
Зелена пліснява.
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30.06.2022 13:12 Ответить
Сколько веревочке не вится всеравно тебе будет жопа.ти поставив на стару клячу а не на коника!
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30.06.2022 13:46 Ответить
Дождемся, не сцы
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30.06.2022 13:50 Ответить
А де його родичі?
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30.06.2022 18:30 Ответить
нахера ще писати його ім'я.просто підарковальов.
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30.06.2022 22:33 Ответить
Не успеешь насладиться... Мразь конченная...
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30.06.2022 23:47 Ответить
 
 