На Черниговщине задержан российский информатор, разведывавший данные для ракетных ударов и диверсий на границе, - СБУ. ВИДЕО

В ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные относительно позиций ВСУ и геолокаций критической инфраструктуры в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Тот был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах "Укрзализныци". Оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб РФ, которая была создана для подрывной деятельности на западе Украины.

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После задержания своего "связного" информатор получил новую задачу – разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с РФ", - говорится в сообщении.

Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов. Задержанному информатору сообщили о подозрении.