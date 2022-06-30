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На Черниговщине задержан российский информатор, разведывавший данные для ракетных ударов и диверсий на границе, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные относительно позиций ВСУ и геолокаций критической инфраструктуры в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Тот был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах "Укрзализныци". Оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб РФ, которая была создана для подрывной деятельности на западе Украины.

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После задержания своего "связного" информатор получил новую задачу – разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с РФ", - говорится в сообщении.

Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов. Задержанному информатору сообщили о подозрении.
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розстріляти публічно покидька
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30.06.2022 11:55 Ответить
Чергова мерзенна гнида.СБУ-респект...
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30.06.2022 12:02 Ответить
а треба було щоб звучало так ліквідовано
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30.06.2022 12:04 Ответить
Наразі затриманому інформатору повідомлено про підозру. Джерело: https://censor.net/ua/v3351194

Їй-богу, ну не можу я таке читати в кінці новини про ворожого інформатору.
Повідомлено, *****, йому!
Не знаю, чи передбачає це наш КПК, але під час війни це опудало має бути заарештоване, і, це вже мрія, вміщене до камери з двома голодними вовками по сусідству!
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30.06.2022 12:07 Ответить
Хороша новина з Криму, не можу не поділитись!
Знову бавовна!
Цього разу місцеві з Фрунзе Сакського району чули бавовну в районі Іванівки, що в 10 км., та таку, що спрацювали сигналізації у автівок.
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30.06.2022 12:24 Ответить
так это гражданин Украины или прибыл в Украину как то и какой то гражданин?
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30.06.2022 12:16 Ответить
Треба просто з нього зняти шкіру живцем. І ні в якому разі не вбивати. Показати весь процес на камеру з поясненням, що корегування рашистського вогню справа небезпечна, якщо власна шкіра дорога.
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30.06.2022 12:18 Ответить
надеюсь, не отпустят под залог... наши "реформированные" суды иногда ведут себя странно...
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30.06.2022 12:20 Ответить
СБУ прибыло быстрее, чем местные, которые к тому же были безоружные, и не смогли отбить у спецгруппы это туловище для допроса на полиграфе в ближайшем цеху рембазы.
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30.06.2022 13:00 Ответить
 
 