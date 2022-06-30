На Черниговщине задержан российский информатор, разведывавший данные для ракетных ударов и диверсий на границе, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные относительно позиций ВСУ и геолокаций критической инфраструктуры в Черниговской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Тот был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах "Укрзализныци". Оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб РФ, которая была создана для подрывной деятельности на западе Украины.
После задержания своего "связного" информатор получил новую задачу – разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с РФ", - говорится в сообщении.
Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов. Задержанному информатору сообщили о подозрении.
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Їй-богу, ну не можу я таке читати в кінці новини про ворожого інформатору.
Повідомлено, *****, йому!
Не знаю, чи передбачає це наш КПК, але під час війни це опудало має бути заарештоване, і, це вже мрія, вміщене до камери з двома голодними вовками по сусідству!
Знову бавовна!
Цього разу місцеві з Фрунзе Сакського району чули бавовну в районі Іванівки, що в 10 км., та таку, що спрацювали сигналізації у автівок.