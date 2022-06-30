"Их жажда обучения такая, что вы представить не можете", - капитан королевской артиллерии Олифант об украинских военных, осваивающих иностранную артиллерию в Солсбери. ВИДЕО
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Сотни украинских военных тренируются в Великобритании. В первую очередь учатся, как пользоваться реактивными системами залпового огня – MLRS.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, тренировки проходят в Солсбери под руководством вооруженных сил Королевства.
"Опыт борьбы украинцев доставляет им удовольствие учиться. Они стремятся приобрести новые навыки. С самого утра и до вечера, семь дней в неделю они не отвлекаются и делают все возможное. Их жажда обучения так сильна, что вы не можете представить. За это время они стали более настроенными и привыкшими ко всем системам, с которыми работают. А еще более спокойными. И теми, кто имеет свою эффективную тактику. Они готовы сделать шаг назад для того, чтобы выжить", - говорит капитан королевской артиллерии Джеймс Олифант.
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❗️ В Гродно поступило сообщение о минировании автовокзала - Вечерний Гродно.
https://vgr.by/2022/06/30/v-grodno-zaminirovali-avtovokzal/
Сейчас здание автовокзала оцеплено, закрыты все двери, внутрь никого не пускают, на место уже прибыла саперная группа.
Цьому фотошопчику, до речі, за два тижні буде рівно 8 років. )))
Пишет тебе солдат ЗСУ Б.Береза из окопа в Донецкой области. Видишь ли, дорогое Министерство обороны, нам тут очень не просто. Рашисты прут. Правда гонят перед собой сепаров, как пушечное мясо. Но нам от этого не легче. Мы их останавливаем, а потом прилетает. Потому что это война артиллерии. И на каждые их 540 выстрелов мы отвечаем 40. А знаешь почему так, Министерство обороны? Потому что ты не обеспечивашь нас артиллерией и снарядами. А ведь это твоя основная функция. Ты с ней не справляешься. Я конечно понимаю, что основная вина на предыдущем министре обороны Таране, который не закупал снаряды, а теперь отправлен послом в Словению. Хотя, отправка послом - это то ещё наказание. Но все же! Где арта? А ведь нам рашистов надо не только остановить, но и выбить с нашей земли. И как это делать без арты? Так что давай, занимайся артой. Проси у партнёров, чтоб они нам передали арту и снаряды 155 калибра. Не можешь выпросить? Тогда покупай! Деньги на счетах есть. Украинцы скинулись. Или купи нам снаряды 152 калибра. Много. Очень много, если ты хочешь, чтобы мы победили. Эти стволы есть. Снарядов нет. А ЗСУ справится! Ты только дай чем! И заказывай ракеты у КБ Луч. Да, делай это. Нам нужно и свое оружие. Нам нужны Ольхи, Нептуны, Богданы. Нам нужно все оружие, которое поможет вычистить рашистов из Украины. Так что ищи арту и снаряды, Министерство обороны! И дай нам чем воевать. Мы воюем, а ты должно обеспечить нас всем, что может помочь нам победить - РСЗО, САУ, минометы, танки и дальнобойная арта. Дай нам все это, а мы обеспечим Победу! А пока ЗСУ останавливает рашистов реально делая все возможное и невозможное! Но нам нужна арта!!! Срочно!
Отже, потрібно не лише навчити влучно стріляти, але й дуже швидко "робити ноги". І організувати контр-батарейну боротьбу на належному рівні. А для цього теж потрібен час. Це комплексна робота, і вона здійснюється, - повільно, але неухильно.
відстрілятись та зробити ноги за 5 хв. надзвичайно важко !
а отже: М-777 гарно, але потрібні Богдани, а ще краще Богдани із автоматом заряджання, тобто - АРЧЕРИ !!!!!!!!
65% маріупольців ставляться до росії "тепло" або "дуже тепло".
в Криму 90% ватників, але Крим - наша ЗЕМЛЯ !!!!
і вона має бути НАШОЮ !!
без ватників....
Їх ********,розстрілюють,гвалтують,а винити будуть не сородичів кацапів,а весь світ!!!
https://t.me/mariupolnow/14666
Наші воїни їздять туди не для того, щоб оглядати місцеві шпилі!
Вчитись лупити москалів?!
Щеб пак - ДАВАЙТЕ!!!
ЕЩЕ НЕ ПЛОХО БЫ УСТРОИТЬ СБОР КРОВИ ДЛЯ УКРАИНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ , и начать с лидеров ЕС.
"Люди стояли молча, провожая взглядом, улетающее в зенит, очень важное и дорогое им оружие".
Повесть "Испытание огнем". Автор: М.Одинцов.
Вони готові зробити крок назад для того, щоби вижити" Джерело: https://censor.net/ua/v3351213
Despite the obvious language barrier Capt Oliphant says they have had a "common language" with the Ukrainians who are already experienced in using their own rocket launchers.
Over time, the Ukrainians have become more accustomed to the UK equipment, Capt Oliphant says.
We are able to take a step back now, he says, with a Ukrainian commander "exercising his troops under his own doctrine and tactics".
Мова за те, що там не просто стандартно навчають використовувати іноземну артилерію, а підлагоджують програму навчання під українські потреби з урахуванням власного досвіду українців
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Тобто, мова йде про те, що британські інструктори настільки впевнені у навичках українців, що можуть спокійно відійти на крок назад, щоб українці самі виконували всі належні завдання.
Captain James Oliphant, of the Royal Artillery, said he believes it is a weapon that will make a big difference."It's going to give them more mobility which is going to aid in their survivability," he said
звідки вони вирвали "щоби вижити" та причепили до неправильної інтерпретації того, хто і нащо може зробити крок назад. Вийшло, наче наші готові відступати, аби вижити, хоча йшлося абсолютне не про це