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Великобритания (4265) война (46875) обучение (465) артиллерия (569) ВСУ (5157)

"Их жажда обучения такая, что вы представить не можете", - капитан королевской артиллерии Олифант об украинских военных, осваивающих иностранную артиллерию в Солсбери. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Сотни украинских военных тренируются в Великобритании. В первую очередь учатся, как пользоваться реактивными системами залпового огня – MLRS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, тренировки проходят в Солсбери под руководством вооруженных сил Королевства.

"Опыт борьбы украинцев доставляет им удовольствие учиться. Они стремятся приобрести новые навыки. С самого утра и до вечера, семь дней в неделю они не отвлекаются и делают все возможное. Их жажда обучения так сильна, что вы не можете представить. За это время они стали более настроенными и привыкшими ко всем системам, с которыми работают. А еще более спокойными. И теми, кто имеет свою эффективную тактику. Они готовы сделать шаг назад для того, чтобы выжить", - говорит капитан королевской артиллерии Джеймс Олифант.

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Топ комментарии
+76
Дорогое Министерство обороны!
Пишет тебе солдат ЗСУ Б.Береза из окопа в Донецкой области. Видишь ли, дорогое Министерство обороны, нам тут очень не просто. Рашисты прут. Правда гонят перед собой сепаров, как пушечное мясо. Но нам от этого не легче. Мы их останавливаем, а потом прилетает. Потому что это война артиллерии. И на каждые их 540 выстрелов мы отвечаем 40. А знаешь почему так, Министерство обороны? Потому что ты не обеспечивашь нас артиллерией и снарядами. А ведь это твоя основная функция. Ты с ней не справляешься. Я конечно понимаю, что основная вина на предыдущем министре обороны Таране, который не закупал снаряды, а теперь отправлен послом в Словению. Хотя, отправка послом - это то ещё наказание. Но все же! Где арта? А ведь нам рашистов надо не только остановить, но и выбить с нашей земли. И как это делать без арты? Так что давай, занимайся артой. Проси у партнёров, чтоб они нам передали арту и снаряды 155 калибра. Не можешь выпросить? Тогда покупай! Деньги на счетах есть. Украинцы скинулись. Или купи нам снаряды 152 калибра. Много. Очень много, если ты хочешь, чтобы мы победили. Эти стволы есть. Снарядов нет. А ЗСУ справится! Ты только дай чем! И заказывай ракеты у КБ Луч. Да, делай это. Нам нужно и свое оружие. Нам нужны Ольхи, Нептуны, Богданы. Нам нужно все оружие, которое поможет вычистить рашистов из Украины. Так что ищи арту и снаряды, Министерство обороны! И дай нам чем воевать. Мы воюем, а ты должно обеспечить нас всем, что может помочь нам победить - РСЗО, САУ, минометы, танки и дальнобойная арта. Дай нам все это, а мы обеспечим Победу! А пока ЗСУ останавливает рашистов реально делая все возможное и невозможное! Но нам нужна арта!!! Срочно!
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30.06.2022 13:01
+49
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30.06.2022 12:57
+40
Откуда там патриоты возьмутся, когда нарид голосует за всякое дерьмо... Вот один пример голосования на выборах в ВР, Мариуполь, могу немного ошибиться по памяти, но 52% ОПЗЖ, 7% Шарий, остальные СН. А теперь воду из луж черпают, и ловят голубей среди руин...
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30.06.2022 13:12
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Правила форума Совет форумчан
тре' поспішати - Сувалки на черзі

❗️ В Гродно поступило сообщение о минировании автовокзала - Вечерний Гродно.

https://vgr.by/2022/06/30/v-grodno-zaminirovali-avtovokzal/
Сейчас здание автовокзала оцеплено, закрыты все двери, внутрь никого не пускают, на место уже прибыла саперная группа.
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30.06.2022 12:57 Ответить
Типа казус белли готовят❓Посмотрим.
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30.06.2022 12:59 Ответить
Пока похоже на казус белочки.
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30.06.2022 13:15 Ответить
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30.06.2022 13:50 Ответить
В Гродно по электронной почте «заминировали» автовокзал. Сообщение оказалось ложным
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30.06.2022 13:03 Ответить
Це з болотних сайтів.
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30.06.2022 13:05 Ответить
кацапи "работают", бєлоруси "бульбу" чешуть
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30.06.2022 13:04 Ответить
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30.06.2022 12:57 Ответить
Згадав старий мем про кота і бабусю.
Цьому фотошопчику, до речі, за два тижні буде рівно 8 років. )))

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30.06.2022 21:24 Ответить
Дорогое Министерство обороны!
Пишет тебе солдат ЗСУ Б.Береза из окопа в Донецкой области. Видишь ли, дорогое Министерство обороны, нам тут очень не просто. Рашисты прут. Правда гонят перед собой сепаров, как пушечное мясо. Но нам от этого не легче. Мы их останавливаем, а потом прилетает. Потому что это война артиллерии. И на каждые их 540 выстрелов мы отвечаем 40. А знаешь почему так, Министерство обороны? Потому что ты не обеспечивашь нас артиллерией и снарядами. А ведь это твоя основная функция. Ты с ней не справляешься. Я конечно понимаю, что основная вина на предыдущем министре обороны Таране, который не закупал снаряды, а теперь отправлен послом в Словению. Хотя, отправка послом - это то ещё наказание. Но все же! Где арта? А ведь нам рашистов надо не только остановить, но и выбить с нашей земли. И как это делать без арты? Так что давай, занимайся артой. Проси у партнёров, чтоб они нам передали арту и снаряды 155 калибра. Не можешь выпросить? Тогда покупай! Деньги на счетах есть. Украинцы скинулись. Или купи нам снаряды 152 калибра. Много. Очень много, если ты хочешь, чтобы мы победили. Эти стволы есть. Снарядов нет. А ЗСУ справится! Ты только дай чем! И заказывай ракеты у КБ Луч. Да, делай это. Нам нужно и свое оружие. Нам нужны Ольхи, Нептуны, Богданы. Нам нужно все оружие, которое поможет вычистить рашистов из Украины. Так что ищи арту и снаряды, Министерство обороны! И дай нам чем воевать. Мы воюем, а ты должно обеспечить нас всем, что может помочь нам победить - РСЗО, САУ, минометы, танки и дальнобойная арта. Дай нам все это, а мы обеспечим Победу! А пока ЗСУ останавливает рашистов реально делая все возможное и невозможное! Но нам нужна арта!!! Срочно!
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30.06.2022 13:01 Ответить
Їм це кому? Хлопцям на передовій? У яких нема арти, боекомплекти скінчились, треба тілами перти на танки? Так воюють тільки в раші. А що робиш ти для звільнення Луганщини? Чи просто провокатор та заробляєш тут гроші? Чи ще одна "заблудша душа", якій хтось щось завжди винен... Такий собі гомосовєтікус
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30.06.2022 13:16 Ответить
Воно ж недолуге вважає що зерно ми просто так - даруємо, а те що в країні вже не працює багато промисловості і для нашої економіки розблокування портів має стратегічний приорітет воно не доганяє, вася вчив економіку на рівні чому ковбаса не по 2,20
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30.06.2022 14:12 Ответить
не нагнетайте, резников занят редактированием достижений: https://www.ukrmilitary.com/2022/06/reznikov-bayraktar.html
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30.06.2022 13:11 Ответить
Мда... как тут "1984" не вспомнишь...
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30.06.2022 15:11 Ответить
Я конечно не МО Украины, но не могу пройти мимо такого смищнявого "послания из окопа" некоего Б.Берёзы, который когда-то кажется депутатом был и сегодня никак не успокоится со своим персональным пиаром. Солдат обращается к своему сержанту командиру отделения-расчёта, если конечно Берёза знает Устав, а если не знает, то срочно за учёбу. Если тот не поможет, тогда к ЗКВ.Если у них ничего не выйдет, тогда на вопросы солдата уж точно ответит командир взвода-батареи и совершенно не надо обращаться через пару десятков голов начальников к "дорогому" Министерству обороны. А по сути вопроса, проблемы фронта и вопросы артиллерии знают и без сопливых пиарщиков и работают, как могут, над их решением. МО у нас не царь и Бог, а есть ещё Минфин, ВРУ и Офис Прэжыдэнта, который какбе не за что не отвечает, но везде лезет. Также у нас кто-то, правда непонятно кто именно, отвечает за западную помощь.Но всё вышеперечисленное не дело ума солдат-депутатов-болтунов и будет решаться со временем и в зависимости от наших и наших партнёров способностей. Я ответил рядовому Б.Берёзе? Ото по ушам некому дать в окопе, чтобы меньше пиарился, а больше копал
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30.06.2022 13:23 Ответить
А чого ви не розпочали "Дорогий солдат Береза. Пише тобі Дмитро Іванов з окопа ... і дальше по тексту?
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30.06.2022 13:31 Ответить
А далі по тексту у нього спам.
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30.06.2022 15:15 Ответить
персональний піар в соцмережах в ЗСУ не заборонений. І навіть дозволяється звертатись до прямого командира через голову безпосереднього. Хоча РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ звертатись лише по проблемі до того начальника, який може її вирішити, але перед цим (наголошую: так прийнято, але не регламентується) поставити до відома безпосереднього начальника.
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30.06.2022 13:59 Ответить
Може ми в різних донецьких областях, але наша арта працює цілодобово без зупинок. І "хлопці голі-босі" теж не бачив. Навпаки майна стільки збирають, що доводиться роздавати зайве усім охочим
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30.06.2022 14:20 Ответить
там сидят такие жже тараны прорашские...
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30.06.2022 17:23 Ответить
Тільки одне уточнення - одна гаубиця 777 по ефективності і точності враження цілі дорівнюється 5 радянским гаубицям. Не вистачає засобів РЕБ і контрбатарейної електроніки, а ще більше авіації яка б бомбила і знищувала арту супротивника.
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30.06.2022 18:05 Ответить
Так. Гаубиці "Три сокири" дуже ефективні, але, - також дуже вразливі після артилерійських контр-ударів. Про це розповідав нещодавно Юрій Швець. Згідно з інформацією військовослужбовців ЗСУ, після кацапських артилерійських контр-ударів, третина гаубиць виходить з ладу, і їх необхідно ремонтувати. Причина, - наші артилеристи не встигають після своїх залпів міняти дислокацію. Це необхідно робити за 5 хвилин, а наші не встигають. Тому такі втрати.
Отже, потрібно не лише навчити влучно стріляти, але й дуже швидко "робити ноги". І організувати контр-батарейну боротьбу на належному рівні. А для цього теж потрібен час. Це комплексна робота, і вона здійснюється, - повільно, але неухильно.
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30.06.2022 21:45 Ответить
як колишній артилеріст-зенітчик (С_60). скажу відверто 6

відстрілятись та зробити ноги за 5 хв. надзвичайно важко !

а отже: М-777 гарно, але потрібні Богдани, а ще краще Богдани із автоматом заряджання, тобто - АРЧЕРИ !!!!!!!!
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30.06.2022 22:48 Ответить
Залужний на відео з музоном показав застосування і «ноги» 777 набагато менше ніж 5 хв. Це був дешевий піар?
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01.07.2022 07:04 Ответить
Для застосування авіації проти ворожої арти потрібно спочатку зачистити ппо. Арту супротивника можна ефективніше знищувати світчблейдами
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01.07.2022 07:01 Ответить
Какой бы была наша армия, наша экономика, наша страна, если бы у власти были патриоты, а не олигархи и их шестерки...
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30.06.2022 13:03 Ответить
vse ne tak prosta.....inogda patrioti kogda akazivajutsa u vlasti prevrashajutsa V.....
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30.06.2022 13:09 Ответить
Откуда там патриоты возьмутся, когда нарид голосует за всякое дерьмо... Вот один пример голосования на выборах в ВР, Мариуполь, могу немного ошибиться по памяти, но 52% ОПЗЖ, 7% Шарий, остальные СН. А теперь воду из луж черпают, и ловят голубей среди руин...
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30.06.2022 13:12 Ответить
Опитування 2021 в Маріуполі:
65% маріупольців ставляться до росії "тепло" або "дуже тепло".
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30.06.2022 13:18 Ответить
Отож...
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30.06.2022 13:22 Ответить
то нічого не іпьот !!!!

в Криму 90% ватників, але Крим - наша ЗЕМЛЯ !!!!

і вона має бути НАШОЮ !!
без ватників....
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30.06.2022 22:52 Ответить
Це брехня, як і ті вибори. Їх москалі уже обстрілювали у 2014.
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01.07.2022 07:06 Ответить
То,й що? Хтось порозумнішав? Впевнений Ні. Схоже тезис:- "бьітие определяет сознание", непрацює,він невірний. Світогляд,насправді залежить,перед усім від ментального тяжіння особини. Вульгарно:- свиня завше шукатиме де вимазатися. На жаль,це концептульне.
Їх ********,розстрілюють,гвалтують,а винити будуть не сородичів кацапів,а весь світ!!!
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30.06.2022 21:47 Ответить
Ловят на руинах голубей и клянут Порошенко
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01.07.2022 02:47 Ответить
Просто ті, хто там рахували на цих олігархічних псевдо «виборах» були від опзж та шаріка, тому й такий результат. Як путплєр розповідав про проведення необхідних виборів? Не важливо хто як голосує, а хто як рахує.
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01.07.2022 07:13 Ответить
Крім того наша колаборантська влада зробила все можливе щоб на тих територіях інтересу агресора були лише чи переважно кремлядські змі. Достатньо згадати за скільки років з 2015 влада не спромоглася чи просто не бажала запускати українське тв на окупованих територіях.
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01.07.2022 07:18 Ответить
Это "Слуги народа" патриоты? А не Зеля ли отменил заказ на "Нептуны" и "Богданы" так, что завод Артема перешел без заказов на однодневную рабочую неделю?
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30.06.2022 13:40 Ответить
Олігархам та їхнім шісткам вкрай невигідно, щоб українці стали повноцінною нацією. Те, що утворилося в Україні після сотень років колоніального панування кацапів нацією можна назвати дуже умовно. Стан нації - це стан провідної верстви суспільства. Колонізатори методично знищували все, що сприяло б національному розвою. Тому тепер в України замість голови срака. А срака не спроможна кудись вести, бо там думати нічим. Яка еліта, такий і народ. Не навпаки.
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30.06.2022 14:02 Ответить
Нарід невинен,що неадекватний...Чому різні народи Різні?
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30.06.2022 22:08 Ответить
Звичайно, бажання вижити і бажання захистити своїх рідних - це дуже мотивуючі бажання!!! І Мордор таки буде знищений!
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30.06.2022 13:03 Ответить
В багатьох,як недивно відсутнє бажання вижити. Коли стосується смертельної загрози,вони просто впадають в ступор,й небажають реагувати
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30.06.2022 22:10 Ответить
Повернення Героїв додому!
https://t.me/mariupolnow/14666
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30.06.2022 13:06 Ответить
В суботу вийде нова гуманітарка племіннику. Нехай поласують ірландським віскі разом. Важко в навчанні, легко в бою. Тримайтесь і перемагайте
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30.06.2022 13:07 Ответить
Яка знаменита назва: Солсбері!
Наші воїни їздять туди не для того, щоб оглядати місцеві шпилі!
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30.06.2022 13:09 Ответить
Так ці гниди петров іт боширов крім отруєння Скрипалів паралельно вели розвідку учбового центру Королівських Зброуних Сил.
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30.06.2022 15:10 Ответить
та нашо їм той учбовий центр, от Скрипаль - да, це серйозна загроза!
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30.06.2022 16:34 Ответить
Украинцы всегда были отличными вояками. Потому их кацапы запрягли на 300 лет в цепи империи и ими везде воевали
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30.06.2022 13:10 Ответить
30% погибших в афгане - были с Украины. И не сраные москвичи и питерцы. А москвичи и питерцы и сегодня не воюют - на смерть отправляют малые народы , чтобы очистить от них територии . Такова политика имперцев
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30.06.2022 13:12 Ответить
Що?
Вчитись лупити москалів?!
Щеб пак - ДАВАЙТЕ!!!
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30.06.2022 13:10 Ответить
‼️‼️А ещё я предлагаю устроить на базе украинских военных госпиталей обучение врачей из стран НАТО. И студентов медиков присылать в помощь.
ЕЩЕ НЕ ПЛОХО БЫ УСТРОИТЬ СБОР КРОВИ ДЛЯ УКРАИНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ , и начать с лидеров ЕС.
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30.06.2022 13:14 Ответить
Ето лутше, чьем буряте?
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30.06.2022 13:30 Ответить
учитесь на хорошо и отлично
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30.06.2022 13:32 Ответить

"Люди стояли молча, провожая взглядом, улетающее в зенит, очень важное и дорогое им оружие".
Повесть "Испытание огнем". Автор: М.Одинцов.
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30.06.2022 14:34 Ответить
розшифруйте хтось цю фразу👇

Вони готові зробити крок назад для того, щоби вижити" Джерело: https://censor.net/ua/v3351213
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30.06.2022 14:54 Ответить
"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, отход прошел под обстрелом, но без потерь", Источник: https://censor.net/ru/n3349894
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30.06.2022 15:30 Ответить
Розшифровую - це поганий переклад

Despite the obvious language barrier Capt Oliphant says they have had a "common language" with the Ukrainians who are already experienced in using their own rocket launchers.

Over time, the Ukrainians have become more accustomed to the UK equipment, Capt Oliphant says.

We are able to take a step back now, he says, with a Ukrainian commander "exercising his troops under his own doctrine and tactics".

Мова за те, що там не просто стандартно навчають використовувати іноземну артилерію, а підлагоджують програму навчання під українські потреби з урахуванням власного досвіду українців
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30.06.2022 16:53 Ответить
Несмотря на очевидный языковой барьер, капитан Олифант говорит, что у них есть «общий язык» с украинцами, которые уже имеют опыт использования собственных ракетных установок. По словам капитана Олифанта, со временем украинцы привыкли к британскому оборудованию. По его словам, теперь мы можем сделать шаг назад, когда украинский командир «тренирует свои войска в соответствии со своей собственной доктриной и тактикой».
*********
Тобто, мова йде про те, що британські інструктори настільки впевнені у навичках українців, що можуть спокійно відійти на крок назад, щоб українці самі виконували всі належні завдання.
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30.06.2022 21:51 Ответить
Так. Тому й кажу, що "Вони готові зробити крок назад для того, щоби вижити"- це поганий переклад.
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30.06.2022 22:19 Ответить
Фактично, горе-(зрадо?)-перекладачі об'єднали два уривки в одне речення. Там було ще, що

Captain James Oliphant, of the Royal Artillery, said he believes it is a weapon that will make a big difference."It's going to give them more mobility which is going to aid in their survivability," he said

звідки вони вирвали "щоби вижити" та причепили до неправильної інтерпретації того, хто і нащо може зробити крок назад. Вийшло, наче наші готові відступати, аби вижити, хоча йшлося абсолютне не про це
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30.06.2022 22:34 Ответить
I я щось не зрозумiла....
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30.06.2022 19:51 Ответить
у него голова не пропорциональная) мне опять страшно
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30.06.2022 15:24 Ответить
Як у навчанні, так і в бою, головне - МОТИВАЦІЯ! А її у наших воїнів не просто вистачає - вона зашкалює!🇺🇦 І от така вмотивованність, якщо до неї додати МАКСИМАЛЬНУ ПІДТРИМКУ(всебічну і постійну) дає на "виході" те чого ми зараз прагнемо чи не найбільш за все у світі: нашу ПЕРЕМОГУ!💛💙
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30.06.2022 16:46 Ответить
Таке враження, що ми для них 'америка', яку вони щойно відкрили. Дивуються і дивуються вічно.
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30.06.2022 19:13 Ответить
I далi будуть дивуватись, бо украiнцi унiкальний народ!
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30.06.2022 19:55 Ответить
да, мы именно такие! )
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30.06.2022 23:03 Ответить
Ти хіба українець?
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01.07.2022 07:28 Ответить
О! Тепер вже й українські військові до Солсбері приїхали.
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01.07.2022 02:36 Ответить
 
 