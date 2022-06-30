Польша сегодня завершает строительство забора на границе с Беларусью, - пограничники. ВИДЕО

Забор на границе с Беларусью, который начали возводить в январе 2022 года на фоне миграционного кризиса, почти завершен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Пограничной службы Польши.

#bariera🇵🇱🇧🇾

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy🇵🇱🇧🇾

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej 💪 pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

"25 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", - говорится в сообщении пограничной службы.

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Длина ограждения составляет 186,25 км на территории Люблинского и Подляссого воеводств. Для строительства потребовалось 49 тысяч тонн стали. Забор высотой 5,5 метра также укреплен колючей проволокой.

Как напоминает Радио Свобода, аналогичное ограждение на границе с Беларусью строит Литва. Возведение 500-километровой стены должно завершиться к сентябрю 2022 года, на это выделено 152 млн евро. Также на границе планируется установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдение.

Польша, как и Литва и Латвия, летом 2021 года столкнулась с миграционным кризисом. Власти ввели вдоль границы чрезвычайное положение, было принято решение о строительстве забора на границе с Беларусью. В октябре около 70 мигрантов попытались прорвать забор на границе.

Пограничники Латвии, Литвы и Польши заявляли, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляли беженцев в Минск с помощью государственной туристической компании, а затем привозили их на границу. Беларусь это отрицала.

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