Польша сегодня завершает строительство забора на границе с Беларусью, - пограничники. ВИДЕО
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Забор на границе с Беларусью, который начали возводить в январе 2022 года на фоне миграционного кризиса, почти завершен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Пограничной службы Польши.
#bariera🇵🇱🇧🇾— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022
25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy🇵🇱🇧🇾
Dziś prace nad nią dobiegają końca.
5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.
186,25 km, 49 tys.ton stali
Będzie bezpieczniej 💪 pic.twitter.com/XN02Vxfhqx
"25 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", - говорится в сообщении пограничной службы.
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Длина ограждения составляет 186,25 км на территории Люблинского и Подляссого воеводств. Для строительства потребовалось 49 тысяч тонн стали. Забор высотой 5,5 метра также укреплен колючей проволокой.
Как напоминает Радио Свобода, аналогичное ограждение на границе с Беларусью строит Литва. Возведение 500-километровой стены должно завершиться к сентябрю 2022 года, на это выделено 152 млн евро. Также на границе планируется установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдение.
Польша, как и Литва и Латвия, летом 2021 года столкнулась с миграционным кризисом. Власти ввели вдоль границы чрезвычайное положение, было принято решение о строительстве забора на границе с Беларусью. В октябре около 70 мигрантов попытались прорвать забор на границе.
Пограничники Латвии, Литвы и Польши заявляли, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляли беженцев в Минск с помощью государственной туристической компании, а затем привозили их на границу. Беларусь это отрицала.
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