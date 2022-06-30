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Польша сегодня завершает строительство забора на границе с Беларусью, - пограничники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Забор на границе с Беларусью, который начали возводить в январе 2022 года на фоне миграционного кризиса, почти завершен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Пограничной службы Польши.

"25 января началось строительство физического заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу", - говорится в сообщении пограничной службы.

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Длина ограждения составляет 186,25 км на территории Люблинского и Подляссого воеводств. Для строительства потребовалось 49 тысяч тонн стали. Забор высотой 5,5 метра также укреплен колючей проволокой.

Как напоминает Радио Свобода, аналогичное ограждение на границе с Беларусью строит Литва. Возведение 500-километровой стены должно завершиться к сентябрю 2022 года, на это выделено 152 млн евро. Также на границе планируется установить ограждение из колючей проволоки и видеонаблюдение.

Польша, как и Литва и Латвия, летом 2021 года столкнулась с миграционным кризисом. Власти ввели вдоль границы чрезвычайное положение, было принято решение о строительстве забора на границе с Беларусью. В октябре около 70 мигрантов попытались прорвать забор на границе.

Пограничники Латвии, Литвы и Польши заявляли, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляли беженцев в Минск с помощью государственной туристической компании, а затем привозили их на границу. Беларусь это отрицала.

Смотрите также: Белорусы пытались взорвать ограждение на границе с Польшей, - пограничники. ФОТО
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Топ комментарии
+16
Яценюк отримав країну, в бюджеті якої було 130 ТИСЯЧ ГРН, не було армії, не було спецслужб, не було фінансової стабільності (5,5 млрд дол вкрав бєня вкрав через ПриватБанк) ... А Яник гроші взагалі вивозив КАМАЗами, але ж ти про це вже не пам'ятаєш, і ге+ге про це мовчить ....
А Яценюк за 130 тис.грн. на всю країну мав тобі "китайську стіну" побудувати???
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30.06.2022 13:37
+14
Дивно,але у нього було 2 роки. До речі,а дороги скільки будували? Що ковід і війну протоговкали
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30.06.2022 13:28
+12
Бульбаши щас начнут рыть под забором норы, просовывать головы между прутья и визжать что их правацируют и хотят на них напасть
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30.06.2022 13:33
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а яйценюк вже 8 років стіну з рашкою будує
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30.06.2022 13:25 Ответить
Дивно,але у нього було 2 роки. До речі,а дороги скільки будували? Що ковід і війну протоговкали
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30.06.2022 13:28 Ответить
Странно, тут за год сколько отстроили, а Яценюк за 2 даже и не начал.
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30.06.2022 13:45 Ответить
Дороги будували аж 2 роки! і з ковідом боровся вчасно,склади не врзвивав! що ще тобі треба ,
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30.06.2022 13:49 Ответить
Ну і де тепер ці дороги і 65 млрд. ? Прораб хрінов.
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30.06.2022 15:07 Ответить
Які дороги ? Де вони ? Навіть в Киеві жопа з дорогами ! В лікарнях від ковіду треба було те , що подорожче , але необхідно , купувати самому - знаю сам особисто . Вам лошарам кацапи впарили черговий фейк "про склади", а ви зразу й загавкали . Два з половиною роки ви кожен прокол свого вождя (ну точно все , як в кацапів!) звалювали на Порошенка . Два питання : при кому почалося повномасштабне вторгнення орків ? І друге : чому навіть тепер(!!!) не подали заявку на вступ до НАТО ??? ("не на часі!"- сказали з охвісу преЗЕдента). Ну і по темі . Коли Яценюк хотів збудувати таку стіну , такі , як ви корисні ідіоти відреагували на вкидання кацапів і завивали :"кролік сєня!", поки Яценюка не змістили з посади .
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30.06.2022 17:18 Ответить
Яценюк отримав країну, в бюджеті якої було 130 ТИСЯЧ ГРН, не було армії, не було спецслужб, не було фінансової стабільності (5,5 млрд дол вкрав бєня вкрав через ПриватБанк) ... А Яник гроші взагалі вивозив КАМАЗами, але ж ти про це вже не пам'ятаєш, і ге+ге про це мовчить ....
А Яценюк за 130 тис.грн. на всю країну мав тобі "китайську стіну" побудувати???
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30.06.2022 13:37 Ответить
тільки проблема в тому що війна не війна а статки яйценюка тільки ростуть
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30.06.2022 13:56 Ответить
Поскаржся в НАЗК, копію - Бенядіктовой.
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30.06.2022 14:41 Ответить
Та побудував би ! Згадайте , як ці корисні ідіоти волали :"кролік сєня!" . Кацапи вкинули лайна , продажні змі підхватили , а за ними і майбутні зебіли . І скавчали , аж поки не прибрали Яценюка .
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30.06.2022 17:23 Ответить
Добкін! Що вигнали вже з монахів?
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30.06.2022 15:46 Ответить
Сподіваюсь у влади дійде ход порівняти кошторис кулі в лоба
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30.06.2022 15:46 Ответить
Яценюк напрягся.
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30.06.2022 13:27 Ответить
До чого тут Яценюк. Він побудував що встиг. І то тоді всі волали, що не можно будувати кордон між "братами", на гівно сходили.
Уже 3 роки при владі Слуги. Хоч 1 метр побудували?
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30.06.2022 13:34 Ответить
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"

"За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану
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30.06.2022 13:39 Ответить
І той протитанковий рів зупинив московітські танки ? Справді ?
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30.06.2022 13:56 Ответить
Дурбелик, а в тебе в голові є розуміння різниці між 100 км польско- білоруського кордону та 1000 км кацапсько українського? І між кордоном, яку Польща повністю контролює, та кордоном, який вже 9-й рік на під контролем прашії, що будя-який рів можна об'їхати? Ти прям чемпіон світу про порівняння члену з пальцем. Досі підскакуєш вночі від прізвища Порошенко і починаєш молитися на ікону Віктора Федоровича?
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30.06.2022 14:49 Ответить
Я просто кажу, що той "рів" - то закопані гроші.
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30.06.2022 14:56 Ответить
Ну то відкопай гроші а рів засип.
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30.06.2022 15:48 Ответить
У зебілів закопаний розум .
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30.06.2022 17:25 Ответить
Треба буде й нам такий будувати, тільки обов'язково турелі та рів з крокодилами.
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30.06.2022 13:30 Ответить
Бульбаши щас начнут рыть под забором норы, просовывать головы между прутья и визжать что их правацируют и хотят на них напасть
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30.06.2022 13:33 Ответить
Ага. с четырех направлений. Щас усатый упырь карту покажет...
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30.06.2022 13:53 Ответить
Класний зоопарк вийде))) Напевно в книгу Гінеса запишуть.....
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30.06.2022 13:34 Ответить
Щось не бачу рів з крокодилами
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30.06.2022 13:34 Ответить
Пам'ятаєтеся колись хтось дуже кепкував з Яценюка з цього приводу, а дарма. Танки звісно це не спинить, але кордон має бути кордоном. Бо, що це за кордон, коли орки ходять безперешкодно в наші ліси по гриби.
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30.06.2022 13:46 Ответить
Те , що будував Яценюк , якраз танки і зупинило б .
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30.06.2022 17:26 Ответить
Я долго держался, но меня наконец-то дошло до подошвы. Беларусы - вы мразь и вы сдохнете вместе со своим вождем. Ваши дети получат то же, что и наши. Будьте вы прокляты
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30.06.2022 13:48 Ответить
Нет, дети бульбашей(не белорусов) получат гораздо больше! Деградацию и полное вырождение, сначала московское рабство, а потом позорно сдохнут - и забытье!
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30.06.2022 14:04 Ответить
Amen
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30.06.2022 15:08 Ответить
И надо пустить эл. ток для надежности...
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30.06.2022 13:51 Ответить
И чем принципиально стена отличается от той, что что строил Яценюк?
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30.06.2022 14:51 Ответить
Кстати, страна овец, если на то пошло - это Британия. Учи историю про огораживание.
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30.06.2022 14:53 Ответить
стыдно за самих украинцев. потому что именно они позволяют их власти воровать, а не немцы, японцы или еще кто.
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30.06.2022 14:59 Ответить
«Стена Яценюка»: ДПСУ засекретила контракти.
Суд відмовився відстороняти від посади начальника управління будівництва Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби Олександра Атаманюка, підозрюваного детективами НАБУ у причетності до розкрадання коштів на реалізації проекту «Стіна».
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30.06.2022 14:56 Ответить
кiля в лiба
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30.06.2022 15:21 Ответить
Ага, куля в лоба москаликів....
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30.06.2022 18:07 Ответить
дачный мини забор против ватных орков под бояркой)
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30.06.2022 15:20 Ответить
Все эти стены , колючки. Епучие либералы пацифисты. Заминировать все к ****** и поставить таблички ахтунг майнен. И путь побегают. Дёшево, сердито и даже танки с пехотой остановить может. У нас тех мин ещё с совка на складах горы были. Деньги искали на утилизацию. Там хватило бы вокруг всей страны 38 параллель устроить.
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30.06.2022 15:21 Ответить
типа карлик или ватній гном с цирка не сделает тройную сальтуху с ели..а если их тіща и как таракані поквропе разбегуться..хрен найдешь..)
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30.06.2022 15:22 Ответить
Колись одна розумна людина сказала дуже розумну річ: Головний захист міста - не стіни! А ті що на них стоять!"
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30.06.2022 15:29 Ответить
Так, головні захисники міста - люди. На жаль, і останні захисники міста теж вони. В стін своя захисна функція. І ворога вони зустрічають першими.
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30.06.2022 18:22 Ответить
 
 