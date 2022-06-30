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"Умерли по состоянию здоровья", - мэр дагестанского города на похоронах 9 ликвидированных в Украине российских военных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Мэр дагестанского города на похоронах 9 ликвидированных в Украине российских военных заявил, что они "умерли по состоянию здоровья".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента траурной речи российского чиновника опубликована в соцсетях.

Смотрите также: В Дагестане власти опубликовали видео овец с буквой Z. Вскоре его удалили. ВИДЕО
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Топ комментарии
+86
нет, осколочная дизентерия.
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30.06.2022 13:51
+80
Украинский климат не подошёл, бывает
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30.06.2022 13:48
+64
Появили жест доброй воли
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30.06.2022 13:49
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Короновирус?
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30.06.2022 13:47 Ответить
нет, осколочная дизентерия.
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30.06.2022 13:51 Ответить
Дондоненцефаліт, блискавична форма
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30.06.2022 13:52 Ответить
это жест доброй воли
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30.06.2022 15:29 Ответить
Мавп'яча віспа. Будьте у тренді)
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30.06.2022 14:18 Ответить
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30.06.2022 13:48 Ответить
Украинский климат не подошёл, бывает
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30.06.2022 13:48 Ответить
Мабуть солнЄчний удар пАлучіл...
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30.06.2022 13:49 Ответить
😁
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30.06.2022 19:25 Ответить
Появили жест доброй воли
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30.06.2022 13:49 Ответить
оркам клімат не підійшов
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30.06.2022 13:49 Ответить
Гостра алергія на бандеревців!
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30.06.2022 14:00 Ответить
Ну здоровья им и долгой жизни...
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30.06.2022 13:50 Ответить
po bystree vstati na nogi (c)
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30.06.2022 14:00 Ответить
Не дай Боже. Були зомбарями, а якщо в тануть, то будуть зомбарями в квадраті.
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30.06.2022 15:49 Ответить
Після влучання кулі стан здоров'я завжди погіршується.
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30.06.2022 13:50 Ответить
ТО видно у госпіталях "недобитки" поздихали!
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30.06.2022 13:56 Ответить
Ковид штамм 155 мм НАТО.
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30.06.2022 13:50 Ответить
Може і 5.56мм. як написали вище після кулі в голову стан здоров'я зазвичай погіршується
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30.06.2022 14:15 Ответить
оскар
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30.06.2022 13:51 Ответить
Да, родились по стечению обстоятельств и умерли по состоянию здоровья.
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30.06.2022 13:51 Ответить
Стосовно першої тези деталізую: самка вівці та вівце-job довго ходили різними гірськими стежками, поки одного дня він не зустрів її, таку кучерявеньку, з апетитним задком. А як вона беееекала, коли він її натягував )))) В результаті їх любові народився чорнявий дондончик (правда, з невеликими розумовими відхиленнями), який виріс, прославляючи "****** акбар" , і поїхав в Україну, щоб здохнути на чужій землі
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30.06.2022 14:01 Ответить
Отруєння важкими металами.
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30.06.2022 13:51 Ответить
свинцеві глисти проїли наскрізь.
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30.06.2022 21:34 Ответить
ты можешь выйти из рыжего леса, но рыжий лес ...
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30.06.2022 13:51 Ответить
Рецепт долгой и здоровой жизни - не лезть в Украину с оружием или советами!
Это ВСЕГДА вредно для здоровья.
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30.06.2022 13:51 Ответить
Може то ховали тих кого привезли ще живими а вони потім здохли в госпіталях?
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30.06.2022 13:51 Ответить
да уж, после попадания граждан РФ в Украину здоровье резко ухудшается
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30.06.2022 13:52 Ответить
Здохлі от стида...
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30.06.2022 13:53 Ответить
У них болезни уж очень специфические...
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30.06.2022 13:53 Ответить
укропи здоровья підірвали... фугасом

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30.06.2022 13:53 Ответить
бавовною
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30.06.2022 19:08 Ответить
умер по состоянию здоровья - це з серії бавовна та від"ємний приріст?
класний діягноз
наскучило жити, померли від нудьги, як тургєньєвські баришні.

більше 35 кілокацапів померло за станом здоров"я несумісний із життям.
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30.06.2022 13:54 Ответить
Свинцом подавились?
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30.06.2022 13:54 Ответить
У них в организмах было слишком много железа.
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30.06.2022 13:54 Ответить
Нічого дивного. У нього, ще коли він тільки їхав Україну, вже було щось з головою недобре.
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30.06.2022 13:57 Ответить
«Гордый и смелый» кавказский народ смелый и наглый только перед славянами и руссосвинам, ну и когда стаей нападают на одного. А так - обычные дикие зверушки, ни чести, ни совести, и вообще ничего человеческого.
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30.06.2022 13:57 Ответить
Их гонит на мясо старший брат рамзан кад.
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30.06.2022 15:44 Ответить
Явно , через серцевий удар....
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30.06.2022 13:58 Ответить
Якщо немає здоров'я, то якого пуйловського біса пертися в Україну?
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30.06.2022 13:59 Ответить
Горите в аду собаки.
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30.06.2022 14:01 Ответить
Это ПРЕКРАСНО !
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30.06.2022 14:02 Ответить
Отруєння свинцем.
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30.06.2022 14:02 Ответить
померли від покращення самопочуття з мінусовим ефектом
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30.06.2022 14:04 Ответить
Умэрли из-за смэрти..
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30.06.2022 14:04 Ответить
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30.06.2022 14:06 Ответить
Не померли русофашисти , а ЗДОХЛИ 😠
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30.06.2022 14:06 Ответить
Насморк косит кацапов вместе с поносом ! ...умора !
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30.06.2022 14:08 Ответить
Так-так, зебіли, то той самий Пашинський, якого ви у соцмережах розпинали і як єврейська масовка стосовно Ісуса, вимагали над ним суду і вироку. А Пашинський насправді щабезпечив Україні ресурси для оборони, зокрема Києва у найважчі часи, коли Захід лише почав постачати зброю. Це саме Пашинськиц зберіг і поставив у війська Стугни, які мали йти арабам, ту саму САУ "Богдана", і навіть той самий "Нептун". Тепер задайте собі запитання, нешановні зебіли, у вас ж совість, чи хоча б мізки? Про те, що вам не завадило б хоча б вибачитися, я мовчу.
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30.06.2022 14:36 Ответить
Тетяно Миколаївно, перелогінтесь.
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30.06.2022 17:47 Ответить
Ех, треба було слідкувати за здоров'ям, що ж так
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30.06.2022 14:10 Ответить
Жили грешно- подохли смешно.
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30.06.2022 14:12 Ответить
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30.06.2022 14:12 Ответить
Действительно, видок у них какой-то нездоровый...
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30.06.2022 15:59 Ответить
Нивижу ничиво смишнова. Кому-нибудь, умершему от рака легких, записали, что он умер от курения?
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30.06.2022 14:13 Ответить
Вважєте свинособаки здохли вiд палiння?
Нє, но так, якщо ïх спалили в танку чи бмп.
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30.06.2022 16:01 Ответить
..у кацапсячих є літаючий госпіталь Іл-76 RA-86906. Возить русняву гидоту із Сирії і з Карабаха ..і з Ростова. На місці не стоїть від слова ЗОВСІМ!!! Бажаючі можуть заглянути на FR-24)))
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30.06.2022 14:15 Ответить
я так думаю, у поцнутого бункерного фюрера буксує логіка вбивства двох зайців, і українців більше перебити за рахунок кавказців, бурятів, якутів і т. п., і нацменів рассіше-фольксдойчів утилізувати побільше за рахунок вбивства українців, щоб етнічно поліпшити частку руссіше-московитів в Орд.
Чи спрацює задум дебіла?
Наприкінці 1-ї Світової війни, після 1,5-2 млн. голів перебитого гарматного м'яса, московити почали кидатися вже один на одного, перерізавши кілька мільонів чоловік ординського стада,
сподіваюся перед Ордою скоро теж постануть їх вічні проблеми, хто буде наступним фюрером,
і сподіваюся вони будуть різатися один з одним подовше, а ми за цей час подбаємо про якнайбільшу обороноздатність.
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30.06.2022 14:16 Ответить
Вот вам и даги. Корчили из себя гордых людей чести,а по факту-дрянь. Мусор. Тряпки.
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30.06.2022 14:18 Ответить
***,ніколи не подумав би що рашистська хвороба мозку і дагестанців бере!!!
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30.06.2022 14:20 Ответить
Начали отрицательно жить.
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30.06.2022 14:21 Ответить
... нуда-нуда - просто, увидев приближающегося "смотрящего", мер вдруг резко понял, что вообщЕ! не готов присоединиться к потерпевшим баранам и "умереть по состоянию здоровья"
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30.06.2022 14:21 Ответить
Не смогли освоить правильное произношение слова "паляниця".
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30.06.2022 14:23 Ответить
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30.06.2022 14:25 Ответить
**********
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30.06.2022 16:11 Ответить
.Грета Тунберг заявила, что довольна работой американских Джавелинов. Ведь на похороны русских завоевателей теперь нужно тратить в пять раз меньше дерева. .
Фотосвидетельство: похороны российского солдата Ивана Бучнева , вернувшегося из Украины - по состоянию здоровья .! .
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30.06.2022 14:29 Ответить
мощный был орк, судя по мощах ))
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30.06.2022 15:31 Ответить
Трошки недопікся.
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30.06.2022 15:55 Ответить
А це в якій губєрнії?
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30.06.2022 16:12 Ответить
умер-бумер, лишь бы был здоров =) комики
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30.06.2022 14:57 Ответить
здоровья им и хорошего настроения
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30.06.2022 15:05 Ответить
"Умєрли па састаянію здаровья", а здоров'я їм зіпсували ЗСУ. Власне ЗСУ існують, щоб псувати здоров'я окупантам.
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30.06.2022 15:07 Ответить
Чурбан неосвічений.
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30.06.2022 15:23 Ответить
- Його смерть була природньою
- Якою природньою?! Ти його з даху скинув!
- Гравітація є природньою
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30.06.2022 15:42 Ответить
Сдохли маленько... Околели немножко...
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30.06.2022 15:58 Ответить
Чомусь згадався таваріщь саахов з однієї старої кінокомедії...
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30.06.2022 16:00 Ответить
Передайте усім свинособакам із **********: як тільки вони перетнуть кордони України(чи навіть наблизяться до них) - у них одразу почнуться симптоми оцього самого 😱💀"састаяніяздаров'йя": то руки нафуй відлітають, то ноги, а може й башка к'їбєням відвалитись чи якийсь "пірокінез" раптом трапитись(горять чомусь падлюки - і все тобі!) А потім десь у рашопадлії якась самиця завиє: "і маладая нє узнала -какой упарня бил канєц!"
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30.06.2022 16:30 Ответить
это шедевр - однозначно в копилочку
умерли по состоянию здоровья
еще можно было - отрицательно выжили
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30.06.2022 16:37 Ответить
Дай Боже, такого состоянья здоров'я усім кацапам і кацапкам!
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30.06.2022 16:38 Ответить
Виявляєтся , що на Московії й таке буває !

"Ванє нє хАтєлі стать жєной таварищя Сааааа...
ах какого женіха і патаму сталі

такой бєлий і савсєм гарачій"
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30.06.2022 16:47 Ответить
Не витримало здоровье Украіньського состоянія.
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30.06.2022 16:54 Ответить
Ни сократить, ни прибавить - вот что значит талант оратора!
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30.06.2022 17:13 Ответить
Он под Харьковом лежит, без рук, без головы, "джигит".
"Ватное", бл@дь, поголовье. За путина "отдал здоровье"
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30.06.2022 17:29 Ответить
по состоянию здоровья здохли кобздон и жириновский . а рашафашисты к ним прыедналысь тоже по состоянию несовместимого здоровья воевать . грабить и убивать мирных людей
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30.06.2022 17:39 Ответить
Ну как умерли, сдохли твари
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30.06.2022 18:36 Ответить
Кафиры смертельно простудились.
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30.06.2022 18:37 Ответить
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30.06.2022 18:43 Ответить
Коли енурез на плоскостопіє, український клімат смертельний
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30.06.2022 18:50 Ответить
По причине резко пошатнувшегося здоровья
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30.06.2022 22:18 Ответить
як написав один сєпар в одному з пабліків про зажмуреного : "дай ему Бог здоровья"
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30.06.2022 23:36 Ответить
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01.07.2022 00:34 Ответить
Високо на полонинах Дагестану плакають недо..глянуті вівці.
Думали ,що випаде вам луту ,але отримали по маківці.
То в струмках Сибіру мона намить золота, а в Ростові жирні катали...
--- В Україні лиш свинець і криця, дуже злі метали.
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01.07.2022 06:45 Ответить
Щоб ви усі, в своєї вонючої параші, здохли "по состоянію здоров'я".
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01.07.2022 07:39 Ответить
Отріцатєльно раділісь
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01.07.2022 08:52 Ответить
Твоя - моя не понімає!

Бідна людина!
приходить на згадку висловлювання одного із кіношних персонажів: " російська мова така багата- а я чоловік бідний".
А от гарних піздюлєй ви путлєролизи гарно понімаєте!
Повертайтесь до своїх баранів!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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01.07.2022 09:22 Ответить
 
 