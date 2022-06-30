"Умерли по состоянию здоровья", - мэр дагестанского города на похоронах 9 ликвидированных в Украине российских военных. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Мэр дагестанского города на похоронах 9 ликвидированных в Украине российских военных заявил, что они "умерли по состоянию здоровья".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагмента траурной речи российского чиновника опубликована в соцсетях.
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показать весь комментарий30.06.2022 13:49
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Это ВСЕГДА вредно для здоровья.
класний діягноз
наскучило жити, померли від нудьги, як тургєньєвські баришні.
більше 35 кілокацапів померло за станом здоров"я несумісний із життям.
Нє, но так, якщо ïх спалили в танку чи бмп.
Чи спрацює задум дебіла?
Наприкінці 1-ї Світової війни, після 1,5-2 млн. голів перебитого гарматного м'яса, московити почали кидатися вже один на одного, перерізавши кілька мільонів чоловік ординського стада,
сподіваюся перед Ордою скоро теж постануть їх вічні проблеми, хто буде наступним фюрером,
і сподіваюся вони будуть різатися один з одним подовше, а ми за цей час подбаємо про якнайбільшу обороноздатність.
Фотосвидетельство: похороны российского солдата Ивана Бучнева , вернувшегося из Украины - по состоянию здоровья .! .
- Якою природньою?! Ти його з даху скинув!
- Гравітація є природньою
умерли по состоянию здоровья
еще можно было - отрицательно выжили
"Ванє нє хАтєлі стать жєной таварищя Сааааа...
ах какого женіха і патаму сталі
такой бєлий і савсєм гарачій"
"Ватное", бл@дь, поголовье. За путина "отдал здоровье"
Думали ,що випаде вам луту ,але отримали по маківці.
То в струмках Сибіру мона намить золота, а в Ростові жирні катали...
--- В Україні лиш свинець і криця, дуже злі метали.
Бідна людина!
приходить на згадку висловлювання одного із кіношних персонажів: " російська мова така багата- а я чоловік бідний".
А от гарних піздюлєй ви путлєролизи гарно понімаєте!
Повертайтесь до своїх баранів!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!