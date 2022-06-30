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Медика из "Госпитальеров" Наталью Фраушер провели в последний путь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Киеве простились с военным медиком Натальей Фраушер.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание прошло в Михайловском соборе. Проводить Наталью в последний путь пришли родные, побратимы.

Наталья Фраушер под позывным "Австрийка" была медиком в батальоне "Госпитальеры". 28 июня автобус, на котором передвигались врачи, попал в ДТП. Наталья получила травмы головы и скончалась через 30 минут после ДТП.

Фраушер - украинка, последние несколько лет проживавшая в Австрии, имела там семью. По зову сердца она вернулась в Украину, чтобы спасать раненых, и оказала помощь десяткам людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С украинским воином Семеном Обломеем попрощались на Байковом кладбище в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наталья будет покоиться на Байковом кладбище в Киеве.

Автор фото и видео Олег Богачук

Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 01
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 02
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 03
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 04
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 05
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 06
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 07
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 08
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 09
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 10
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 11
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 12
Медика из Госпитальеров Наталью Фраушер провели в последний путь 13
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Топ комментарии
+45
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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30.06.2022 15:48
+35
Царство небесне та вічна пам'ять в сердцях людей!!!
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30.06.2022 15:51
+30
Вечная Память
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30.06.2022 15:49
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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30.06.2022 15:48 Ответить
Вечная Память
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30.06.2022 15:49 Ответить
Царство небесне та вічна пам'ять в сердцях людей!!!
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30.06.2022 15:51 Ответить
Вічна пам'ять і слава!
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30.06.2022 15:55 Ответить
Світла Пам'ять нашій красуні і Герою нашоі краіни 😪😪😪
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30.06.2022 16:00 Ответить
Шана
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30.06.2022 16:05 Ответить
Які ж прекрасні люди йдуть від нас через рашистських гадів… Прокляття їм довічне!
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30.06.2022 16:07 Ответить
То було прикре ДТП, але від того не легше...
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30.06.2022 16:18 Ответить
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30.06.2022 17:54 Ответить
Молодая , красивая женщина и такая трагическая смерть. Уходят лучшие. Вечная память тебе, ПАТРИОТКА!
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30.06.2022 19:32 Ответить
 
 