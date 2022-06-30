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"Боевой "Запорожец" с портретом Бандеры уничтожает колонну орков": фантастический боевик от украинских воинов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Шоу-бизнес Война в Украине
Боевой "Запорожец" с портретом Степана Бандеры стал героем фантастического и патриотического ролика, созданного неизвестными авторами и опубликованного в социальных сетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету ролика события происходят на фронте: на первых кадрах, якобы снимаемых украинским воином, движется большая колонна военной техники с маркировкой "Z". Через мгновение на боевую позицию практически вылетает боевой "Запорожец" и уничтожает за несколько секунд всех оккупантов. На стекле автомобиля с водительской стороны можно заметить портрет Степана Бандеры. Авторы ролика, вероятнее всего, хотели показать, что именно он вроде бы находится за рулем.
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youtube.com/watch?v=IV8UjmQ1Iqg&ab
ледь сам не обісравсь..фуух
«Запорожець»-волик робить без води,
«Запорожець»-джмелик трасою танцює -
«Запорожець» завжди виручить з біди..!
"Я вискочив, приготовив РПГ, тоді листя не було. Було дуже добре видно, трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета, потім зіскочив з причепа і кинув 3 гранати".
Відео: https://fb.watch/dZmT3DZdL1/
гарно!
Викинуть зад салону, поставить турель для кулемета Екіпаж - водій і стрілець-оператор Пару НЛАВ на місце задніх сидінь - і матимемо непогану "бойову літучку" для поліських боліт
Ненормативна лексика зашкалює !!