"Боевой "Запорожец" с портретом Бандеры уничтожает колонну орков": фантастический боевик от украинских воинов. ВИДЕО

Боевой "Запорожец" с портретом Степана Бандеры стал героем фантастического и патриотического ролика, созданного неизвестными авторами и опубликованного в социальных сетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету ролика события происходят на фронте: на первых кадрах, якобы снимаемых украинским воином, движется большая колонна военной техники с маркировкой "Z". Через мгновение на боевую позицию практически вылетает боевой "Запорожец" и уничтожает за несколько секунд всех оккупантов. На стекле автомобиля с водительской стороны можно заметить портрет Степана Бандеры. Авторы ролика, вероятнее всего, хотели показать, что именно он вроде бы находится за рулем.

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