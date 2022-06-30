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"Боевой "Запорожец" с портретом Бандеры уничтожает колонну орков": фантастический боевик от украинских воинов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Шоу-бизнес Война в Украине

Боевой "Запорожец" с портретом Степана Бандеры стал героем фантастического и патриотического ролика, созданного неизвестными авторами и опубликованного в социальных сетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету ролика события происходят на фронте: на первых кадрах, якобы снимаемых украинским воином, движется большая колонна военной техники с маркировкой "Z". Через мгновение на боевую позицию практически вылетает боевой "Запорожец" и уничтожает за несколько секунд всех оккупантов. На стекле автомобиля с водительской стороны можно заметить портрет Степана Бандеры. Авторы ролика, вероятнее всего, хотели показать, что именно он вроде бы находится за рулем.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+57
Кокококонашенков сейчас заявит - ну я же говорил, у них бандеро-мобили!
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30.06.2022 15:48
+47
Ну тут как в реале, а про сарматы качество контента как для упоротых дегенератов и даунов
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30.06.2022 15:50
+45
Це одне з кращих відео яке я бачив, коротше ТОП.
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30.06.2022 15:49
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в русні також мультики про сармати показують
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30.06.2022 15:47 Ответить
Ну тут как в реале, а про сарматы качество контента как для упоротых дегенератов и даунов
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30.06.2022 15:50 Ответить
Кокококонашенков сейчас заявит - ну я же говорил, у них бандеро-мобили!
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30.06.2022 15:48 Ответить
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30.06.2022 15:49 Ответить
Круто
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30.06.2022 15:49 Ответить
Це одне з кращих відео яке я бачив, коротше ТОП.
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30.06.2022 15:49 Ответить
Бучанский "Рембо", многие видели его знаменитые кадры о Буче и улице Вокзальная:
youtube.com/watch?v=IV8UjmQ1Iqg&ab
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30.06.2022 16:04 Ответить
Я вже півгодини під столом.
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30.06.2022 15:52 Ответить
..********,шо це було,шо я побачив!??
ледь сам не обісравсь..фуух
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30.06.2022 15:52 Ответить
Тачки-відпочивають.Авторам-респект...
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30.06.2022 15:53 Ответить
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30.06.2022 15:53 Ответить
В военное время у людей постоянный стресс. Такие видики очень нужны.
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30.06.2022 15:54 Ответить
Спасибо автору. Отдельное спасибо автору за использование запорожца. Ностальгия у меня по нему) боевой был автомобильчик был, по снегу и по бездорожью шел как маленький танк) и вот что интересно. Смотрю на фото с советским автопромом и понимаю, что у запорчика был самый классный дизайн. А в ролике он вообще маленький герой на больших колесах)
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30.06.2022 15:57 Ответить
«Запорожець»-коник по ріллі гарцює,

«Запорожець»-волик робить без води,

«Запорожець»-джмелик трасою танцює -

«Запорожець» завжди виручить з біди..!
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30.06.2022 19:19 Ответить
Вот может вы иронизируете, а запорик - одно из самых светлых воспоминаний моего детства) в 79 году отец наконец-то дождался очереди, и поехал в Запорожье за машиной) дал на лапу 100 рублей, и ему выдали заз-ика в экспортном варианте из партии, что должна была идти в Венгрию. Это была чудесная ярко-красная машинка. Мне было 13 лет и отец посадил меня впервые за руль. Как верно он нам служил - и на море к дяде с тетей в Килию возил, и в магазины за покупками, и просто покататься)
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30.06.2022 20:17 Ответить
Мій з повнии салоном плигав через 3-и метровий рів,в обидва,боки :- 968М
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30.06.2022 20:40 Ответить
968м. Ушастик) Снег выше бампера, вытаскивал Волгу из сугроба)
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30.06.2022 20:59 Ответить
Ще,цікавинка:- несусь по районній дорозі,підйоми спуски,зима,90 км/год... Зупиняюсь,виходжу... ,й з жахом з'ясовую,що склизький лід ледь,ковзаючись,можу повернутися на місце за кермо?!! Аж,тут отетерівши намагаюся зрозуміти,в яку гру грався
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30.06.2022 21:27 Ответить
Кацапоиды сейчас обсерутся
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30.06.2022 15:57 Ответить
Круто!
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30.06.2022 15:57 Ответить
Вот что бывает, когда в одно подразделение попадают два монтажёра, и им в руки попадает от волонтёров TOUGHBOOK CF-31.
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30.06.2022 16:00 Ответить
Остання фраза: "Ну всьо, бл..., сходив..! "
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30.06.2022 16:00 Ответить
*****, в мене попугай переляк отримав)
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30.06.2022 16:01 Ответить
Так красиво, що аж здається нереальним!
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30.06.2022 16:03 Ответить
Это просто шок! Некоторые страны дальнего зарубежья уже изъявили желание подписать контракты на приобретение значительного количества этого чудо-оружия.
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30.06.2022 16:08 Ответить
Бандерби - трансформер-бандерівець
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30.06.2022 16:12 Ответить
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30.06.2022 16:12 Ответить
А між тим - серед цього чудового екшена проглядаються загальні риси нового концепту: наземної мобільної платформи для британських ракет "Brimstone"😉(які ми вже маємо на озброєнні). Шкода тільки на "Запорожець" вони "трошки" габаритами не підійдуть А відео таки розвеселило!👌👍😁
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30.06.2022 16:14 Ответить
Валентин Дідковський, 64 роки, мешканець Бучі:
"Я вискочив, приготовив РПГ, тоді листя не було. Було дуже добре видно, трошки перехилився, щоб не влучити в дерево і миттєво зробив постріл з гранатомета, потім зіскочив з причепа і кинув 3 гранати".
Відео: https://fb.watch/dZmT3DZdL1/
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30.06.2022 16:16 Ответить
Краще б так по маскві
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30.06.2022 16:18 Ответить
куда? на дно?
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30.06.2022 16:38 Ответить
Ех, якби ж це так в реальному житті... Ми б вже під мацквою стояли...
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30.06.2022 16:20 Ответить
Ней це буде правдою !
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30.06.2022 19:22 Ответить
Если это правда... То почему это - единичный случай и явно не промышленный образец? История похожа на потопление "Москвы" "Нептуном".
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30.06.2022 16:59 Ответить
Автори молодці, але це означає, що в наші часи будь-яке відео може виявитись фейком. Наприклад, каци можуть зробити відео, як вони знищують або захоплюють закордонні САУ.
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30.06.2022 17:08 Ответить
класний кліп на основі реальних подій
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30.06.2022 17:10 Ответить
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30.06.2022 17:27 Ответить
Akurat Banderę powinniście sobie darować. Reszta jest ok lać kacapów
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30.06.2022 17:31 Ответить
Зґоден з тобов, Шимку! Єстешме за єдно в валце з москаламі. То єст питанє дла нас в купє на темат нашей вспулней волнощи, бо єстешми еуропа і роджіна теж! Нєх жиє Польска і Слава Украініє! ...адаптовав то, як потрафів єм, сорі...)))
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30.06.2022 18:30 Ответить
Хоть в фантастичний бойовик без монтажа вставляй,ось для чого він колись такий жевжик-січовий стрілець конструювався.
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30.06.2022 17:38 Ответить
Гии, красівоє...)))
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30.06.2022 18:11 Ответить
Я б до сюжету додав : - Зазик після обстрілу іще підлітає до камери, наводить люфи, переконується, що то Бутусов,- той засвітив ксіву "ЗСУ" і після фейсконтролю здіймає люфи догори і з форсажем зникає, як власне і з'явився!)))
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30.06.2022 18:13 Ответить
Це шо ЗАЗ ? 🤣
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30.06.2022 18:31 Ответить
Ну да,Васадзе постарался
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30.06.2022 19:55 Ответить
Класне відео, патріотичне, слава Богу, слава Україні
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30.06.2022 18:32 Ответить
Снимают с натуры для Сталкера 2. Физика зачотная - интересно на каком движке разрабы делали.
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30.06.2022 19:18 Ответить
І як тебе не любити запорожець мій
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30.06.2022 20:00 Ответить
Махновська тачанка 100-річний апгрейд
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30.06.2022 20:47 Ответить
в какой проге мантажировали фотошопом ..или реал??
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30.06.2022 21:37 Ответить
Аж слёзы подступили ... Супер !
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30.06.2022 22:04 Ответить
Смерть оркам!
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30.06.2022 22:29 Ответить
А в мене і зараз в гаражу стоїть ЗАЗ 968 1971 року випуску , б ілесенька така "мильничка". Машинка дійсно послужила моєму татові, але і він до неї ставився як до ріднесенької. Вона ще в непоганому стані, але ж понятно, що треба її трошки підшаманити. Все ж таке вік...
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01.07.2022 00:18 Ответить
Колись у Гончарівському хлопці вирішили з"єкономить на пальному - черговий по в/ч їздив не на черговому "Уралі" для перевірки об"єктів, а на "Запорі" Купили в якомусь селі, відремонтували, зробили тюнінг - поставили дуги, перефарбували під камуфляж Так місцеві були "в ауті" - він же по бездоріжжю пре, як маленький танк
Викинуть зад салону, поставить турель для кулемета Екіпаж - водій і стрілець-оператор Пару НЛАВ на місце задніх сидінь - і матимемо непогану "бойову літучку" для поліських боліт
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01.07.2022 15:55 Ответить
красавчики
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01.07.2022 09:26 Ответить
Ризикую в черговий раз нарватися ...

Ненормативна лексика зашкалює !!
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01.07.2022 12:33 Ответить
Певно комусь мало бойових дій. Треба кіно робити. А може нас всіх за дурнів мають?
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01.07.2022 15:31 Ответить
 
 