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ССО уничтожили 5 "вагнеровцев" и захватили БТР, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины ликвидировали командира наемников и вышли из российского тыла на вражеском БТР.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"26 июня группа "Лукас" Сил специальных операций и группа "Один" 80-й десантно-штурмовой бригады устроили успешную засаду и уничтожили 5 наемников частной военной компании "Вагнер" ВС РФ. Был захвачен целым и невредимым БТР-82А, на котором передвигались россияне, и наша группа вышла из российского тыла на вражеском БТРе", - написал он.

Бутусов добавил, что украинские воины уничтожили командира наемников – Даниила Левановича Допуа, жителя города Ирбит Свердовской области, 1996 года рождения. А также захватили оружие и документы "вагнеровцев".

Смотрите: ВСУ ликвидировали "вагнеровца" Орлова, известного под псевдонимом Мазаев. ФОТО
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Топ комментарии
+62
Чергові дохлі кацапськ свині.ССО України респектище-давайте ще...
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30.06.2022 16:13
+38
Гарна робота. Респект, хлопцям.
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30.06.2022 16:16
+30
Ждём мильчакова и прочих питухов.
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30.06.2022 16:17
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Чергові дохлі кацапськ свині.ССО України респектище-давайте ще...
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30.06.2022 16:13 Ответить
zаснули, отдыхают.
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30.06.2022 16:28 Ответить
саснулі))
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30.06.2022 16:44 Ответить
Ы-ы-ы! Я читаю: "ССО знищили 5 "вагнерівців" та захопили Бутусова"
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30.06.2022 16:14 Ответить
Бутусов справді ними захоплений.
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30.06.2022 17:05 Ответить
Я читаю - Олег Кущ 3c573107 , а мені здається - "під Кущем насрано" Ти довго тут ще гидить будеш?
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30.06.2022 17:13 Ответить
красавчеги. слава ВСУ
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30.06.2022 16:16 Ответить
Гарна робота. Респект, хлопцям.
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30.06.2022 16:16 Ответить
Нарешті бачу прагнення до дерусифікації. Варто було стільки пропагувати собачу?
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30.06.2022 16:51 Ответить
Можеш порадіть - на Десні "купальщики" березневі стали "на берег виходить" Кацапи вище Чернігова наводили кілька понтонних переправ А наші їх кілька разів розбивали Та так що там і танки тонули і інша бронетехніка Ще тоді хлопці сказали що цього року соми раки і мині обжеруться Сьогодні по МНС пройшло : під селом************** знайдено на березі труп чоловіка в російській військовій формі З трьома автоматними магазинами Видно - понтонер Вони ніколи не любили працювать у броніках - без бронежилета після падіння у воду ще якось виплить можна
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30.06.2022 17:21 Ответить
Ждём мильчакова и прочих питухов.
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30.06.2022 16:17 Ответить
Печалька для єрмака.
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30.06.2022 16:19 Ответить
Героям слава!
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30.06.2022 16:22 Ответить
Військові рф жестом доброї волі віддали ЗСУ бтр
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30.06.2022 16:22 Ответить
після війни треба буде відучувати Україну матюкається, щоб не перетвориться на кацапів.

Я не чув наприклад щоб муджахеди в найважчих боях матюкалися

Російський військовий корабель - іди нах - з цього почалося
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30.06.2022 16:22 Ответить
Моя бабуля покійна ніколи не матюкалась але ругалася як тоді, а н...го.... матері,( тіпа йо.. твою мать хто зна той вспомне
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30.06.2022 16:26 Ответить
я не ханжа - якщо впустив сокиру на ногу як тут не заматериться, або коли вже дуже сильний стрес

- Але ось так їхати на авто, знімати відео - "Іду блд, дивлюся блд, стоіть ****й в рот!" і потім викладати в соц.мережу всім - це повне лайно
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30.06.2022 16:32 Ответить
Теж відчуваю, що лайка кацапською мовою (а хто ще може продукувати стільки гидоти) дуже засмічує життя. Хочу, щоб з'явився тренд на відмову від вживання перш за все смердючої кацапської лайки. ...Хоча і сам, каюсь, інколи так закручу - аж почервонію... Прости, Господи!
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30.06.2022 16:40 Ответить
Побував-би ти хоч раз в бою - я подивився-б якими словами ТИ говорив! Чоловік тільки що зі смертю "під ручку прогулявся" - так там ще й не так "загнеш" потім! Це звичайна "психологічна розрядка" А може - і "тимчасовий "психологічний клин" Тільки у фільмах під час бою актори "високим штилем" говорять Я після того як перший раз по людині стріляв - так почав гільзи збирать Хлопці питають:
- Ти що робиш?
- А хіба гільзи здавать після стрільб не треба?
Мене тими гільзами підшпигували місяців два після того!
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30.06.2022 17:33 Ответить
По людях чи по орках?
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01.07.2022 06:33 Ответить
Це було тоді коли кацапів ще "орками" не називали
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01.07.2022 07:18 Ответить
якже же єрмак і арахамія це преживуть? хвилююсь за них
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30.06.2022 16:33 Ответить
Сьогодні трагедія у дєрмака, який цю сволоту відпустив, я маю на увазі "вагнерівців". Що скаже батя ГУРовець московії?
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30.06.2022 16:41 Ответить
Слава ССО ЗСУ !!!
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30.06.2022 16:45 Ответить
ПЛЮСую +++++ 4. 5. 0.
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30.06.2022 16:54 Ответить
Дякуємо Юрія за гарні та позитивні новини 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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30.06.2022 16:55 Ответить
Слава ССО ЗСУ!
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30.06.2022 17:00 Ответить
Минус пять вагиновцев! 🔱
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30.06.2022 17:04 Ответить
В кожному населеному пункті повинна бути вулиця ім, "ССО України"
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30.06.2022 17:07 Ответить
Порох "проклятый" с помошью пиндосов с нуля создал целую службу, да еще и какого уровня, зя такой короткий срок. Это вам не дороги стелить.
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30.06.2022 17:14 Ответить
Бутусов - красень, працюе в горячих точках.
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30.06.2022 18:28 Ответить
биларуzzких ******* устали
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30.06.2022 22:27 Ответить
Це не ті самі вагнерівці, яких зеленський подарував лукашенкові, а мав би заарештувати?
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30.06.2022 23:20 Ответить
 
 