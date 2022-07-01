ССО уничтожили 5 "вагнеровцев" и захватили БТР, - Бутусов. ВИДЕО

Защитники Украины ликвидировали командира наемников и вышли из российского тыла на вражеском БТР.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"26 июня группа "Лукас" Сил специальных операций и группа "Один" 80-й десантно-штурмовой бригады устроили успешную засаду и уничтожили 5 наемников частной военной компании "Вагнер" ВС РФ. Был захвачен целым и невредимым БТР-82А, на котором передвигались россияне, и наша группа вышла из российского тыла на вражеском БТРе", - написал он.

Бутусов добавил, что украинские воины уничтожили командира наемников – Даниила Левановича Допуа, жителя города Ирбит Свердовской области, 1996 года рождения. А также захватили оружие и документы "вагнеровцев".

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