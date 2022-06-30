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Военные при поддержке волонтеров создают командно-штабную машину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Боец одного из подразделений ВСУ Вадим Саввон отчитался о работе над оборудованием

"Продолжаем работать на результат, а значит на победу. Замысел этого проекта уже имеет срок, и вот наконец-то приобретенный с вашей помощью автомобиль, под выполнение широкого спектра актуальных военных задач, прибыл в столицу", - цитирует Цензор.НЕТ распространенный военный пост.

По словам Саввона, сразу закипела работа по усовершенствованию авто.

"Проект этот, конечно, пилотный и наработки по его настройке неустанно перерастут в следующие, более усовершенствованные и унифицированные варианты, но уже есть уверенность, что он, безусловно, будет удачным, а не как всем известным "первый блин"!

Смотрите: Фонд Юрия Бутусова и United Help Ukraine презентовали командно-штабную машину командира роты, батареи, взвода. ВИДЕО

Обязательно примем во внимание опыт Юрия Бутусова, его фонда и козаков, которые уже создали нечто подобное". И буквально со вчерашнего дня его можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов плюс.

Пока авто доставлялось, партнеры работали над его будущей комплектацией. В частности, снабдили электробайками ELEEK, мощной зарядной портативной электростанцией EcoFlow Delta Pro.

"Каждая гривня будет работать на результат. Знайте и помните, столь важные и необходимые для передовой проекты без вашего участия невозможны. Работы ведутся бесплатно, а вот материалы приходится закупать", - сообщил он.

Помочь проекту можно, перечислив деньги на счет: 5168745031866731.

Также смотрите: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении ВАК аппаратов для лечения воинов: "Их ставят на очень тяжелые раны и ампутации". ФОТОрепортаж

Военные при поддержке волонтеров создают командно-штабную машину 01
Военные при поддержке волонтеров создают командно-штабную машину 02
Военные при поддержке волонтеров создают командно-штабную машину 03
Военные при поддержке волонтеров создают командно-штабную машину 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
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Я в 1972 году был в учебке, в Шауляе, мою роту готовили как начальников радиостанции средней мощности для войск МВД. В нашем полку была рота в которой обучали нач. р/ст. на командно-штабных машинах Р125КШМ на базе ГАЗ 66.Там был небольшой отсек с установленными УКВ р/с и больший отсек типа штаба. По тем временам это была неплохая техника. Повторюсь, для войск МВД.
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30.06.2022 16:45 Ответить
Справа добра!
Але, як я і думав, варто було Бутусову розповісти про своє штабне авто, як з*явились інші!
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30.06.2022 16:49 Ответить
для лысого пуштуна мустафы в наем
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30.06.2022 16:55 Ответить
minesterstvo oboroni mozhno smelo likviduvati. i eto na 8! god voini nu jak tak ?
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30.06.2022 17:00 Ответить
Гарна ідея, хай буде втілена у життя
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30.06.2022 18:21 Ответить
Автозак більше нагадує або плацкарт у вагоні
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30.06.2022 22:24 Ответить
Кому що...
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01.07.2022 08:48 Ответить
 
 