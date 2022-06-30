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В Мариуполе, где местные не имеют доступа к воде, оккупанты начали мыть улицы, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Россией Мариуполе у местных жителей нет доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В то же время оккупационная "власть" начала мыть улицы.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты начали мыть улицы. С сегодняшнего дня проспект Мира от площади Свободы до Драматического театра. Ежедневно несколько сотен кубов воды будет идти на создание картинки о хорошей жизни в землю. В городе, где большинство мариупольцев не имеют доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В городе, где даже общественный душ - издевательство, по 10 минут на человека. Будут выливать тонны воды именно там, где почти нет жизни", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+27
Сьогодні прочитав, що в 2019 році за ОПЗЖ в Маріуполі проголосувало 64% тих, хто взяв участь в голосуванні. А ще 17% голосували за "партію" Шарія.
Якщо є помилка, поправте.
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30.06.2022 17:47
+25
Помоют, образуются лужи с которых можно будет черпать воду. Таким образом проблема снабжения мариупольцев водой будет решена.
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30.06.2022 17:40
+17
в "руССком мире" все просто.
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30.06.2022 17:43
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Помоют, образуются лужи с которых можно будет черпать воду. Таким образом проблема снабжения мариупольцев водой будет решена.
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30.06.2022 17:40 Ответить
в "руССком мире" все просто.
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30.06.2022 17:43 Ответить
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30.06.2022 17:54 Ответить
Сьогодні прочитав, що в 2019 році за ОПЗЖ в Маріуполі проголосувало 64% тих, хто взяв участь в голосуванні. А ще 17% голосували за "партію" Шарія.
Якщо є помилка, поправте.
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30.06.2022 17:47 Ответить
Зелена гниль нічим не краща. "Мудрий" нарід хотів "пасмєяцца", ось і "пасмєялся".
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30.06.2022 17:53 Ответить
Ну проголосовали, эти партии тогда не были запрещены законом. Они же не голосовали за приход русского мира. Меня самого на заводе принуждали агитировать за партию регионов, но я ни разу за них не голосовал. Я за зеленского не голосовал. И вообще оценивать людей по их партийным это признак нетерпимости и дискриминации. Прямо как в кацапии, там может быть только одна партия, как в совке. Ну теперь кацапы захватили промышленный восток, никаких опзжей, налогов и промышленности - ты хочешь сказать кацапскому плешивому фюреру спасибо за это потому что там кто то проголосовал за партию которая тебе не нравится?
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30.06.2022 18:22 Ответить
они и проголосовали за приход кацапского "мира" целенаправленно. Все они знали кто за что. Жили в Украине, а мечтали прихода своих родственников.
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30.06.2022 18:32 Ответить
еті партіі запрєщєни законом нє билі. Але ж і користуватися мозком, робити осмислений вибір, а не голосувати як барани за своїх вбивць теж не було заборонено.
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30.06.2022 18:37 Ответить
до чого тут нравіцца-не нравіцца?
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30.06.2022 18:39 Ответить
проблема в другому. Якщо було б голосування Вами проукраїнське, а не так як Ви проголосували. То кацапщина помітила, що на цих територіях , більшість проукраїнська. Мабуть і війни не було. Якось так.
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01.07.2022 00:12 Ответить
Не так. Им вообще пох кто за кого голосовал и на каком языке разговаривает,если было так то какого хера они полезли на север Украины,там тоже за опзж голосовали и по русски говорили?
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04.07.2022 14:21 Ответить
Это заведомо были пророссийские партии, Украинский Крым был уже в оккупации ,пылал ,то сильно ,то тише Украинский Донбасс. Только внуки Шарикова , и Швондера ,после этого могли проголосовать ,за эти преступные ,лживые партии. Признаки нетерпимости и дискриминации ,говоришь ,а голосовать за партии ,которые привели в Украину войну ? Один петушарий чего стоит ,по его публикациям ,только полному идиоту не видно ,что там торчат уши фсб. А это значит ,что в Мариуполи живут или идиоты ,или те кто ждал рашу, то есть предатели ,я лично склоняюсь к второму. Не могло же провидение в одном месте собрать одних умалишенных?
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01.07.2022 07:48 Ответить
Дивіться, *****, "мизаміровци", "аддінноротвци", дивіться, поки не повилазить. А краще їдьте туді і поживіть
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30.06.2022 17:49 Ответить
Там ще і вціліло щось?
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30.06.2022 17:50 Ответить
Це лише маленька частинка того що потрібно знати про мерзенних кацапських вбивць...
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30.06.2022 17:50 Ответить
Зато яка картинка буде для їх зомбоящика, страшно уявити які там сюжети придумають...
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30.06.2022 17:54 Ответить
уборка улиц среди развалин как-то корежит мозг адекватному человеку
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30.06.2022 17:59 Ответить
Мити вулиці можна і водою з моря.
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30.06.2022 18:01 Ответить
не можна то буде вода яку неможливо пити з моря не той єффект а тут свідомо питна вода показово коли її виливають на вулицю щоб помити хоча навкруги руїни і необовязково а людям не дати напитися коли вони шукають в калюжах це така помста це таке приниження людей від орків що Маріуполь не здавався 8 років і живе не так як званий днр це вони тепер так помстилися руйнуванням вбивством та приниженням маріупільців як з водой так і рабською силою за тарілку супу розгрібати примусово завали трупів своїх же містян якщо це не фашизм то що?
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30.06.2022 18:13 Ответить
наших в Мариуполе нет. пусть сосут кадыровский ***
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30.06.2022 18:09 Ответить
Сочи его сам пожалуйста - Мариуполь это Украина!
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30.06.2022 18:23 Ответить
Территория Украины, а не продажные кацаполизы.
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30.06.2022 18:35 Ответить
ага, та, шо голосує за опзж і шарія. Ви помиляєтесь, це не України, а дебільні раби путіна. ...путіну, щоправда, захотілось перетворити їх на м'ясо, але до рабів і так не дійшло
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30.06.2022 18:40 Ответить
С теплого дивана, в целой хате, угла фронт далеко и никакой оккупации, то разбрасываться ярлыками крайне легко. Что это за виктим блейминг такой? Кацапы захватили город, и все все кто в оккупации автоматически предатели? Они проголосовали не за ту партию, они снова предатели? Ваши личные тараканы ваши личные, а мариупольцы граждане Украины, как бы вам этого не хотелось и как бы это не хотелось кацапскому плешивому фюреру. Именно благодаря таким как ты, с такими реляциями плешивый фюрер и смог в 14 году сделать то что сделал. И сейчас тоже. Мы ввсе граждане одной страны, кто бы за кого не голосовал, и как бы иначе это кому не хотелось. Я не могу понять и принять, когда украинцы ненавидят украинцев, просто потому что ничего не знают о них, кроме ангажированных новостей. Пока мы друг другу грызёмм глотки ***** ликует.
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30.06.2022 19:37 Ответить
Я не могу понять и принять, когда украинцы ненавидят украинцев - щось тут незрозуміло. Коли це у Львові чи Франківську ненавиділи східняків ?
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30.06.2022 22:04 Ответить
Кацап який не бреше чи з ТБ картинки чи в житті, це не кацап.
Кацапи змивають кров мирних маріупольців яку пролили своїими
постійними бомбардуваннями Маріуполя починаючи з березня.
Два місяця вбивств маріупольців - що посіяли, те і пожнете в
своїй рашкє
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30.06.2022 18:18 Ответить
вони не стали разом з ВСУ на захист міста а ось недавно менти перекрасились
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30.06.2022 19:56 Ответить
Після звільнення сходу України всих хто був в окупації через сито лояльності і паспорт без права голосу на виборах, місцеве керівництво назначається із столиці, податок на ЗСУ в двічі більший ніж громадянам з неокупованих територій. Льготи тим хто приймав активну участь у спротиві кацапо-окупантам. Хто не згоден дозволяються протести і вигляді одягнених на виворіт носків і трусів. Інші протести це зрада і сепаратизм і караються з усією суворістю закона військовим трибуналом із бійців Азова. Якто так. І не говоріть що я не милосердний !
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30.06.2022 22:25 Ответить
в 2014 під час революції коли завгар ще був в Києві то також бігом асфальт вимивали щоб не було видно крові і згорілі машини прибирали,
ніби все чисто нікого не вбивали
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01.07.2022 03:13 Ответить
"Родина-мать зовёт!"
Родина, мать твою, призываю тебя, спаси человечество, сделай аборт!
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01.07.2022 07:46 Ответить
 
 