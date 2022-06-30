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В Мариуполе, где местные не имеют доступа к воде, оккупанты начали мыть улицы, - Андрющенко. ВИДЕО
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В оккупированном Россией Мариуполе у местных жителей нет доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В то же время оккупационная "власть" начала мыть улицы.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты начали мыть улицы. С сегодняшнего дня проспект Мира от площади Свободы до Драматического театра. Ежедневно несколько сотен кубов воды будет идти на создание картинки о хорошей жизни в землю. В городе, где большинство мариупольцев не имеют доступа ни к питьевой, ни к технической воде. В городе, где даже общественный душ - издевательство, по 10 минут на человека. Будут выливать тонны воды именно там, где почти нет жизни", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+27 Vsevolod Marchenko
показать весь комментарий30.06.2022 17:47
+25 Gregory Mihelson
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показать весь комментарий30.06.2022 17:43
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Кацапи змивають кров мирних маріупольців яку пролили своїими
постійними бомбардуваннями Маріуполя починаючи з березня.
Два місяця вбивств маріупольців - що посіяли, те і пожнете в
своїй рашкє
ніби все чисто нікого не вбивали
Родина, мать твою, призываю тебя, спаси человечество, сделай аборт!