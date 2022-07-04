"Мы военные, наша задача - защищать свою Родину", - боец "Азова" Краминский в плену не сломался под давлением российской пропаганды. ВИДЕО

Боец "Азова" Антон Краминский, находясь в плену, на допросе разносит в пух и прах российскую пропаганду, глядя врагам в лицо.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Коридор ОП, передает Цензор.НЕТ.

Боец "Азова" Антон Краминский, заместитель командира снайперской группы.

Во время допроса наш воин опроверг российские пропагандистские фейки о нацистах со свастиками в "Азове", об убийстве азовцами гражданских, Бандере, истории Украины, иностранных наемников, обращении с российскими пленными, обстрелах гражданских объектов.

"Воинский этикет у нас есть. Мы никогда в гражданских, детей не стреляли. Мы военные, наша задача - защищать свою Родину. По мне стреляли - я стрелял. Гражданских никого. Мы не преступники, чтоб убивать гражданских. Я говорю за свое подразделение и в целом за "Азов". Гражданские погибают не от стрелкового боя, а от обстрелов артиллерии, от авианалетов. Это то, что я видел".

"Я не нацист, я военный. Свастик нет. Руны, викинг и козак набит. У меня в подразделении ни у одного человека нету свастики. Мы не проповедуем фашисткую идеологию. Я язычник, но при чем тут фашизм к язычеству?".

"Бандера - национальный герой нашей страны. Если бы он сотрудничал с немцами, Гитлер его бы в тюрьму не садил. Вы не знаете историю Украины".

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"За что мне давать пожизненное? По какому закону? Кто такие "ДНР"? Я не в "ДНР", я на територии, которая сейчас за РФ".

"Вобще не было наемников в "Азове". Это не наемники, а добровольцы, хотя я таких не знаю. А наемник, это тот человек, который получает деньги".

"Могу назвать подразделения из России в которых есть свастики. Могу назвать человека, которые лечится в Москве и у него свастика. А вы все время говорите про какие-то наши свастики".

"Меня незачто садить, я не преступник. Я военнопленный. Не понимаю, по каким законам я буду сидеть".

"Давайте про Харьков поговорим. Университет Каразина - военный объект? Драмтеатр - военный объект? Роддом - военный объект? Можно все что хочешь говорить, я понимаю".

"Мне не стыдно за то, что я делал. Я военный".

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