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Склад боеприпасов оккупантов уничтожен на Донбассе с помощью украинского БПАК "Валькирия", - ОТУ "Північ". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные с помощью украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" и артиллерии уничтожили боеприпасы российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОТУ "Північ".
"Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов! Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его!", - говорится в сообщении.
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