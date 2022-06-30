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Склад боеприпасов оккупантов уничтожен на Донбассе с помощью украинского БПАК "Валькирия", - ОТУ "Північ". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные с помощью украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" и артиллерии уничтожили боеприпасы российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОТУ "Північ".

"Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов! Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его!", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+22
Всім виконавцям-респект...
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30.06.2022 21:53
+15
Вот так и в Крыму должно быть. ЗСУ молодцы удачи вам наши Козаки!
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30.06.2022 21:55
+9
Господи, що за БПАК? Пишіть людською мовою. Тут не всі військові.
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30.06.2022 21:55
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Всім виконавцям-респект...
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30.06.2022 21:53 Ответить
Господи, що за БПАК? Пишіть людською мовою. Тут не всі військові.
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30.06.2022 21:55 Ответить
Вибачаюсь - побачив.
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30.06.2022 21:56 Ответить
Для ДЕБІЛІВ! У тексті статті викладено повну розвернуту назву комплексу!
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30.06.2022 22:50 Ответить
Вот так и в Крыму должно быть. ЗСУ молодцы удачи вам наши Козаки!
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30.06.2022 21:55 Ответить
Какой Крым, Херсон на повестке.
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30.06.2022 22:01 Ответить
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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30.06.2022 22:04 Ответить
БПАК, ОТУ, КЛМН, ПРСТ, ОРЩТЗВМУЖЙ...
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30.06.2022 22:10 Ответить
ДБЛ!
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30.06.2022 22:13 Ответить
Зразу видно що стаття тобою не читана
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30.06.2022 22:51 Ответить
Засну,як скупаний...
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30.06.2022 22:24 Ответить
Пишуть, що чергова бавовна також у м. Кадіївка (колишня назва - Стаханов) Луганської області.
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30.06.2022 23:26 Ответить
Забагато трендіжа задля реклами українського озброєння, останнім часом.
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30.06.2022 23:50 Ответить
Як йог не називай, головне не діє по кацапським забаганкам.
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01.07.2022 00:50 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2018/05/asu-1-valkyrja.html
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01.07.2022 05:10 Ответить
 
 