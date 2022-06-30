Президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского. В ОП прокомментировали. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Индонезии Джоко Видодо после визита в Киев отправился в Россию. Там на встрече с президентом Владимиром Путиным он якобы передал кремлевскому диктатору послание президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщали российские СМИ.
На брифинге по итогам встречи с Путиным Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания он не раскрыл. Также президент Индонезии подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.
Между тем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ заявил, что никакого послания в Кремль глава Украины не передавал: "Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях".
Накануне во время визита президента Индонезии в Украину СМИ сообщали, что Видодо, чтобы попытаться помочь мирным переговорам, предложил Зеленскому передать послание Путину. Он также говорил, что будет убеждать российского президента приостановить боевые действия в Украине.
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або іди на ку*й
"Индонезия - один из крупнейших импортеров пшеницы из Украины... Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Зеленский в деталях рассказал Видодо
"Что касается любых посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях", - сказал пресс-секретарь главы государства.
НЕ ТРЕБА ПЕРЕБІЛЬШУВАТИ.
Скажу Вам, был в Индонезии, очень приветливая и милая страна.
Религия - буддизм (в основном), ислам, христианство (мало).
Цены - сказочно малые. 1 доллар, когда я был, стоил 9 500 местной валюты.
Аренда такси на весь день с платными парковками обошлась в 20 баксов независимо от километража.
А вот хлеб кушают.
ПОСЛАННЯ БУВАЮТЬ РІЗНІ
А так цікаво якщо їндонезіїць бреше . навіщо йому це ? і хто його перекладав , може то російський особливий переклад ? (вже помічав такий у їх смі ) .
Не від Президенту, а від Керівника Президента.
Не Зеленського, а Ермака.
Не послання, а звіт.
Не публичне, а секретне!