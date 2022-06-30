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Зеленский (16563) Индонезия (137) Путин (29865) Сергей Никифоров (122)

Президент Индонезии Видодо передал Путину послание Зеленского. В ОП прокомментировали. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Индонезии Джоко Видодо после визита в Киев отправился в Россию. Там на встрече с президентом Владимиром Путиным он якобы передал кремлевскому диктатору послание президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщали российские СМИ.

На брифинге по итогам встречи с Путиным Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания он не раскрыл. Также президент Индонезии подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.

Между тем пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии украинским СМИ заявил, что никакого послания в Кремль глава Украины не передавал: "Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, делает это публично в своих ежедневных обращениях".

Накануне во время визита президента Индонезии в Украину СМИ сообщали, что Видодо, чтобы попытаться помочь мирным переговорам, предложил Зеленскому передать послание Путину. Он также говорил, что будет убеждать российского президента приостановить боевые действия в Украине.
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Топ комментарии
+57
Передав! А там написано: "Дядя Вова! Извини! Капитуляция пака атменяется - меня ВСУшники "за яйца держат" и хвост на палку накрутили!"
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30.06.2022 22:20
+45
Чекаємо Джонсонюка з комплектом піздюлєй для клоуна.
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30.06.2022 22:25
+31
Боневтік передав окурку що він би капітулював ще в лютому але українці повстали і поки що віслюк оманський з ермаками та татаровими працють над цим питанням день і ніч...
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30.06.2022 22:26
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Правила форума Совет форумчан
по тексту -путлер-куйло
або іди на ку*й
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30.06.2022 22:16 Ответить
послание без слов ...просто плюнул в рожу
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30.06.2022 22:28 Ответить
Козявкин опять в носу ковыряется.
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30.06.2022 22:36 Ответить
газ и нефть ищет
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30.06.2022 22:52 Ответить
Значит ПРЕЗИДЕНТ Индонезии ВРЕТ !!! ??? !!! .Или КТО ВРЕТ ??? !!! ???
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01.07.2022 00:13 Ответить
Щось часто він Путіну якісь послання передає, одне було з Абрамовичем, на яке начебто Путін відповів, що він нас знищить, 2е зараз президентом Індонезії. Що за секретне листування може бути з ******?
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01.07.2022 01:27 Ответить
Звичайно. Самі чесні президенти пуйло і боневтік.
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01.07.2022 06:11 Ответить
Все врут!(С)
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01.07.2022 10:01 Ответить
Мутна шмаркля...
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01.07.2022 03:01 Ответить
Макрон номер 2
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30.06.2022 22:16 Ответить
Как он уже достал со своими секретными договорняками. Президент страны не имеет право вести мутные сделки!
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01.07.2022 03:04 Ответить
да, голод - не тетка. дальнейшее развитие событий предугадать не сложно. у мира есть в запасе ровно 4 месяца. потом- ******, как не крути.
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30.06.2022 22:17 Ответить
голод загрожуэвиключно найбіднішим країнам Африки.

НЕ ТРЕБА ПЕРЕБІЛЬШУВАТИ.
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30.06.2022 22:21 Ответить
Ти перебільшуєш, Павлуша, як завжди... (с) Лесь
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30.06.2022 22:24 Ответить
но приехал деятель из Индонезии, а не из Африки. Во времена ссср хлебушек утекал в Африку, но правды никто не знал, куда действительно его - хлеб - угоняли.
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30.06.2022 22:25 Ответить
Та й в Африці голод може статися в наступному році. І це не точно.
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01.07.2022 01:20 Ответить
а пачиму 4мес можно поподробнее
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30.06.2022 22:24 Ответить
можно и подробнее. ЗИМА. и если холода будут суровые - то будет беда. нам много не надо - мороз - то такое, а вот сырость и 0 - -1-2 градуса - и хана.
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30.06.2022 22:27 Ответить
Послання путіну: плєшивий, пішов ти *****
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30.06.2022 22:18 Ответить
вы зеленые дебилы
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01.07.2022 01:34 Ответить
А ти путінська ******
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01.07.2022 06:49 Ответить
Вячяслав, гандон ти окацаплений
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01.07.2022 06:51 Ответить
Лучше бы передал оружие Украине для защиты , а взамен получил пшеницу
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30.06.2022 22:19 Ответить
Индонезия? оружие? блин... какое оружие? старые АК?
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30.06.2022 22:22 Ответить
Индонезия - одна из немногих стран, которая смогла купить 35 бортов последних модификаций F15E за 14 млрд. баксов. Где-то так.
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30.06.2022 22:31 Ответить
пусть даже так. но какое отношение исламисты имеют до христиан? мы им не нужны - только зерно, они нам нужны? для чего?
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30.06.2022 22:36 Ответить
че за фашизм. люди как люди. не кацапы и слава Богу
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30.06.2022 22:53 Ответить
Турки тоже не христиане. Ну и что?
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30.06.2022 23:06 Ответить
Нет,лять,нам не исламисты кацапы нужны сильно)
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01.07.2022 00:10 Ответить
вы кацапы нахрен никому не нужны вас мудков будут убивать по всему миру
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01.07.2022 01:35 Ответить
Почему исламисты?
Скажу Вам, был в Индонезии, очень приветливая и милая страна.
Религия - буддизм (в основном), ислам, христианство (мало).

Цены - сказочно малые. 1 доллар, когда я был, стоил 9 500 местной валюты.
Аренда такси на весь день с платными парковками обошлась в 20 баксов независимо от километража.
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01.07.2022 07:52 Ответить
можно добровольцами. все таки 270 млн человек...пол процента хватит с лопатами
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30.06.2022 22:56 Ответить
Індонезії не потрібна наша пшениця. Вони яблука наші купували, то це була така українська перемога на зовнішньоекономічному фронті! Індонезія - багатая країна, забувайте совковий агітпроп.
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01.07.2022 01:24 Ответить
пшеницу они покупают, т.к. выращивают только рис - белый, красный, желтый, черный.
А вот хлеб кушают.
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01.07.2022 07:54 Ответить
"Русский Президент, иди *****"?
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30.06.2022 22:19 Ответить
нет приглашает снова в Оман
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01.07.2022 01:36 Ответить
А сам Зеленський мовчить.
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30.06.2022 22:19 Ответить
То Ермак послание передал за спиной Зе . Интриган 🤣🤣
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30.06.2022 22:21 Ответить
Зрозумів одне: хтось із двох бреше.
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30.06.2022 23:49 Ответить
Передав! А там написано: "Дядя Вова! Извини! Капитуляция пака атменяется - меня ВСУшники "за яйца держат" и хвост на палку накрутили!"
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30.06.2022 22:20 Ответить
Хитрый индонезиец решил Эрдогана подвинуть и войти в историю как примиритель😄
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30.06.2022 22:20 Ответить
В других джерелах Відодо не запрошує пуйла.
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01.07.2022 06:15 Ответить
Ганьба! Іїній літак ці утирки збили, а він ще до них їздить. Ше й на G20 хоче утирка №1 запросити. Продалися за пальмову олію...
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30.06.2022 22:21 Ответить
Малазія (чий літак сбили ) і Індонезія це різні країни , і не дуже дружні.
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30.06.2022 22:32 Ответить
ну Зеленский то точно лидер, а ***** какой из него лидер? с февраля он уже лузер поганый
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30.06.2022 22:21 Ответить
Чи лідер, чи підер - піди розбери...
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30.06.2022 22:33 Ответить
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30.06.2022 22:23 Ответить
На брифінгу за підсумками зустрічі з Путіним Відодо заявив, що передав йому послання

ПОСЛАННЯ БУВАЮТЬ РІЗНІ
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30.06.2022 22:24 Ответить
Чекаємо Джонсонюка з комплектом піздюлєй для клоуна.
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30.06.2022 22:25 Ответить
Боневтік передав окурку що він би капітулював ще в лютому але українці повстали і поки що віслюк оманський з ермаками та татаровими працють над цим питанням день і ніч...
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30.06.2022 22:26 Ответить
да, украинский народ и армия, похоже, сильно изменили планы зеленых
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30.06.2022 22:36 Ответить
Уточняй: 25% народа и армии изменили планы. 75% хотели капитулировать.
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01.07.2022 01:45 Ответить
Та не так, 75% ВЗАГАЛІ НЕ ДУМАЛИ. Вони просто проголосували, бо зелень тусувався давно в телевізорі і був їм прикольний. це все. Бо щоб думати, по-перше потрібно,щоб було чим і, по-друге над чим: у них ці дві складові як були відсутні, так і є.
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01.07.2022 10:11 Ответить
Послання до ху..йла було розиняне чи латексне? чи може щось з серіалу бдсм? з великими і гострими шипами...
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30.06.2022 22:36 Ответить
Сподіваюся записка не була з текстом : Памагите спасите меня взяли в заложники . Ну це звісно гумор.

А так цікаво якщо їндонезіїць бреше . навіщо йому це ? і хто його перекладав , може то російський особливий переклад ? (вже помічав такий у їх смі ) .
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30.06.2022 22:37 Ответить
Президент Індонезії все переплутав:
Не від Президенту, а від Керівника Президента.
Не Зеленського, а Ермака.
Не послання, а звіт.
Не публичне, а секретне!
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30.06.2022 22:38 Ответить
вы зеленые такие тупые или притворяетесь? отмазываете зеленого боневтiка типа он не в курсе что творит ермак арахамия баканов и остальные кремлевские крысы
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01.07.2022 01:39 Ответить
це був сарказм ... шутка ...
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01.07.2022 10:47 Ответить
Як тільки треба про щось збрехати, випускають Никифорова! Щось з тим посланням не так.
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30.06.2022 22:38 Ответить
То що у "зелених" і президент Індонезії брехло? А можливо "зелені" як завжди брешуть?
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30.06.2022 22:43 Ответить
Будет как всегда у них - "вырвано из контекста"
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01.07.2022 01:08 Ответить
Бубочка кинув прєза Індонезії???
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30.06.2022 22:49 Ответить
Проблема с дефицитом зерна сильно преувеличена теми же сруцкими говносми - рашисты только и умеют что сами создавать типа проблему а потом не за просто так решают ее. Если кто то в Украине еще реально думает о договорнячке с плешивым недомерком и все это после будапешта,минска,договора о дружбе, после десятков тысяч смертей,разрушений...то он ******* и предатель!
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30.06.2022 22:49 Ответить
А наш шут гороховий ніяк не угомониться. Абсурд !
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30.06.2022 22:56 Ответить
За Сватів Шмаркля й Україну продасть
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30.06.2022 23:01 Ответить
Так новый сезон снимать собрались -зимой покажут говорят...
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01.07.2022 00:15 Ответить
паслание на куй)
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30.06.2022 23:01 Ответить
Предлагаю в следующий раз задействовать пингвинов из Антарктиды. Толку будет больше.
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30.06.2022 23:06 Ответить
у них вже є держава і Президент ??
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01.07.2022 10:48 Ответить
Почти. На заднем плане Юзик.
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01.07.2022 11:37 Ответить
Воно таки тупеньке. Які можуть бути послання, поки українська земля окупована?
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30.06.2022 23:07 Ответить
Який може бути новий сезон "сватів",коли українська земля окупована,но буде...а послання то таке -зебоба завжди їх пуйлу шле
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01.07.2022 00:18 Ответить
Наверно известную Марку от Укрпошти передал. Сам хотел отправить на ^москва, кремль", но не принимают.
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30.06.2022 23:07 Ответить
Ох ці хитрожопі азіати. Позмагатись із ними в феноменальній гнучкості в хребті може хіба лиш Бульбофюрер
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30.06.2022 23:11 Ответить
и кому ж теперь верить??? наверное "кручу-верчу" зеленскому......
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30.06.2022 23:13 Ответить
а к посланию Зеленский не передал карту и компас,чтобы путин нашёл дорогу,куда послали ?
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30.06.2022 23:42 Ответить
А зебоба послал *****?
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01.07.2022 00:19 Ответить
Якесь заквітчане мімозами приїхало скомпроментувати президента. Хіба наші не знали що може оце чудо втнути?
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01.07.2022 00:18 Ответить
Вы это серьёзно?
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01.07.2022 01:32 Ответить
це таке секретне послання, що для того щоб його передети потрібен був президент Індонезії, його передали і тепер його ніхто не дізнається - бо воно дуже секретне
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01.07.2022 00:43 Ответить
на этой ветке полная перепись подоляцких ботов - которые пишут что зеленое ссцыкло послало путлера
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01.07.2022 01:41 Ответить
Відодо передав маляву від Єрмака *****.
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01.07.2022 01:55 Ответить
Там Гаага вже готує ху#лу " посланіє"...
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01.07.2022 07:29 Ответить
Чергова невдала спроба приховати контакти з путіним. В Омані не встигли про все домовитися?
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01.07.2022 08:19 Ответить
 
 