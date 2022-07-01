Остров снова свободен, - Зеленский о Змеином. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинским 30 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.
"Несомненно, главное слово сегодня - "Змеиный". Пожалуй, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл росийский корабль. Потом и корабль отбыл - навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия"", - отмечается в сообщении.
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+20 Oleksandr Pohribnyi
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+18 Small Jerboa
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Пожалуйста, подождите...
А до чого тут ТИ?!
Невже нуль?
Може вже досить примазуватись до звитяги наших військових і людей, які реально працюють?
Зеленський до тепер ТВЕРДО ВПЕВНЕНИЙ, що рейтинг залежить ВИКЛЮЧНО з того, ЩО і ЯК говорити з екрану телевізора!
А все інше - на рейтинг не впливає.
Але він НЕ змінив своїх думок і зараз.
Хоча порівнянно с Вовою Пєтя був краший ... але це відмінність України від ********** -- ритуал скидання божків з Банкової й Пєтя не заслуговував на другий термін , про що світчить його 16% в першому турі . Й він би програв будь кому в другому турі ,якщо б Лєна переконала тоді Вовіка не йти у презіденти . (Бойка я за людину не рахую ... тай шанси в його потрапити в 2-й тур з Пєтєю були нульові) .
Прапор повертати на наш острів - це дуже вірний шлях , а ось погранців на постіному грунті -- трохи зарано .
Поки нема тотального домінування на узбережжі Чорного моря вони можуть стати доброю ціллю для ворога .
А люди важливійши за символи !
Острів невеличкий
В гирлі річки є,
Там кацапське личко,
В морі вже гниє.
Він туди приперся,
На скелю насрав.
До могили вдерся,
Де Ахілл вмирав.
Ахілл розсердився,
Й копняка їм дав.
А як роздивився,
То кацапів взнав.
Дав координати,
Ахілл нашим враз.
Знищили гармати,
Там кацапську мразь.
30.06.2022
Анатолій Березенський
Миколаїв
Так наші ж черговий Алігатор сьогодні збили, власне, як цей самий жест доброї волі.
Один чоловік в коментах на фб написав: шо ж ми, свині якісь невдячні, чи що ? Відповіли.
Щоб оте гівно, що від кацапів живих та дохлих там лишилось змив у море нах*й...