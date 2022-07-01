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Зеленский (16563) Змеиный (172)

Остров снова свободен, - Зеленский о Змеином. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинским 30 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Несомненно, главное слово сегодня - "Змеиный". Пожалуй, так же много говорили о Змеином только в тот день, когда туда прибыл росийский корабль. Потом и корабль отбыл - навсегда, а теперь и остров снова свободен. Я благодарен Главному управлению разведки, бойцам "Альфы", благодарен нашим артиллеристам, пилотам армейской авиации и Воздушных сил, командованию "Александрия"", - отмечается в сообщении.

Смотрите: Змеиный освободили с помощью САУ "Богдана, - Залужный. ВИДЕО
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Топ комментарии
+31
Це завдяки Богдані яку ти не встиг угробити, а виробництво інших зарубав. Недоумок зелений.
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30.06.2022 23:15
+20
А скільки Богдан при тобі випущено? Щось не чую, сміливіше!
Невже нуль?
Може вже досить примазуватись до звитяги наших військових і людей, які реально працюють?
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30.06.2022 23:17
+18
Дякуємо КО, ми вже чули.
А до чого тут ТИ?!
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30.06.2022 23:15
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П ти нх... дякую що підписав 7418 ска...
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30.06.2022 23:12 Ответить
Цікаво: а чи усі свої граблі забрали рашисти зі Зміїного?
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30.06.2022 23:13 Ответить
Каса вільна - і шо
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30.06.2022 23:14 Ответить
Вернули остров, вернём и полуостров!
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30.06.2022 23:22 Ответить
Дякуємо КО, ми вже чули.
А до чого тут ТИ?!
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30.06.2022 23:15 Ответить
Дякувати Зе що він і цю,єдину Богдану,не знищив!!))
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30.06.2022 23:24 Ответить
Та він просто не знав про неї напевно.
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30.06.2022 23:33 Ответить
та не трогайте пыню-2, головне вiйну виграти... Крапки над "i" ми встигнемо порозставляти як i акценти.
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30.06.2022 23:42 Ответить
То так,але нищити кремлівсьих гнид,ворогів України,навіть під час війни,таки начасі і дегнидизація має тривати постійно!!!))
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30.06.2022 23:54 Ответить
Це завдяки Богдані яку ти не встиг угробити, а виробництво інших зарубав. Недоумок зелений.
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30.06.2022 23:15 Ответить
Далеко не тільки Богдані, хоча піар вітчизняній техніці ніколи не завадить, особливо коли йде війна й техніку можна втратити в будь-який момент.
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30.06.2022 23:18 Ответить
Задовбав,цей зелений дід Панас з своїми казачками на ніч!! Така х..я малята!!))
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30.06.2022 23:19 Ответить
Надеюсь, никого из наших воинов на Змеиный не будешь посылать до Победы?!
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30.06.2022 23:16 Ответить
Зараз хоч літо, вода тепла, якщо що 30 км до берега, головне пам'ятати напрям.
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30.06.2022 23:20 Ответить
Ты хоть 1 км пробовал проплыть? По какой то скрепной памяти что ли?
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30.06.2022 23:26 Ответить
здравствуй тормаз-боневтік. опять из газет черпаешь? или кацапа-инфа? крок доброй воли. пазиба
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30.06.2022 23:17 Ответить
А скільки Богдан при тобі випущено? Щось не чую, сміливіше!
Невже нуль?
Може вже досить примазуватись до звитяги наших військових і людей, які реально працюють?
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30.06.2022 23:17 Ответить
Реально працюють,всупереч діяльності зелених гнид !!!))
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30.06.2022 23:21 Ответить
До чого тут ОП, яколи острів визволяла САУ "Богдана", яку нам залишили "бариги"? І знову Порошенко прав, а зе і його команда смердять своєю тупістю, бо асфальтом і бутумовозами острів не визволяли.
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30.06.2022 23:17 Ответить
Звучит песня "Остров невезения"
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30.06.2022 23:18 Ответить
Є враження:
Зеленський до тепер ТВЕРДО ВПЕВНЕНИЙ, що рейтинг залежить ВИКЛЮЧНО з того, ЩО і ЯК говорити з екрану телевізора!
А все інше - на рейтинг не впливає.
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30.06.2022 23:23 Ответить
Коли він був актором, то так і було.
Але він НЕ змінив своїх думок і зараз.
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30.06.2022 23:25 Ответить
А він таки правий. Говорив з телевізора Голабаротька красиві і правильні речі і лохи купились. Вуаля і він вже президент.
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30.06.2022 23:32 Ответить
Його "папєрєднік" теж саме вважав , бо інакше не скупав би на корню по три ТВ канали за добу .

Хоча порівнянно с Вовою Пєтя був краший ... але це відмінність України від ********** -- ритуал скидання божків з Банкової й Пєтя не заслуговував на другий термін , про що світчить його 16% в першому турі . Й він би програв будь кому в другому турі ,якщо б Лєна переконала тоді Вовіка не йти у презіденти . (Бойка я за людину не рахую ... тай шанси в його потрапити в 2-й тур з Пєтєю були нульові) .
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30.06.2022 23:37 Ответить
то все Кривавий Барига та його Богдана, а де ж найвеличніший піаніст **********!!
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30.06.2022 23:23 Ответить
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30.06.2022 23:26 Ответить
Не уявляю, скільки?
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30.06.2022 23:30 Ответить
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30.06.2022 23:28 Ответить
Не демонізуйте ви так ту сау. Якась вундервафля виходить неперевершена. Артсистема там чи його виробництва?
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30.06.2022 23:33 Ответить
А головред так вихваляв і просував Хомчака. Як і пре-зе-дента та його партєйку.
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01.07.2022 01:03 Ответить
Не лякайте так , Презіденте, свідомих українців .
Прапор повертати на наш острів - це дуже вірний шлях , а ось погранців на постіному грунті -- трохи зарано .
Поки нема тотального домінування на узбережжі Чорного моря вони можуть стати доброю ціллю для ворога .

А люди важливійши за символи !
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30.06.2022 23:28 Ответить
ВОВА, НЕ ОБОСРИСЬ!
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30.06.2022 23:39 Ответить
шо це за гнусавий, неголений конферансьє? його пика вже реально остогидла ...
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30.06.2022 23:41 Ответить
Граблі свободні.
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30.06.2022 23:47 Ответить
ОСТРІВ АХІЛЛА
Острів невеличкий
В гирлі річки є,
Там кацапське личко,
В морі вже гниє.

Він туди приперся,
На скелю насрав.
До могили вдерся,
Де Ахілл вмирав.

Ахілл розсердився,
Й копняка їм дав.
А як роздивився,
То кацапів взнав.

Дав координати,
Ахілл нашим враз.
Знищили гармати,
Там кацапську мразь.
30.06.2022
Анатолій Березенський
Миколаїв
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30.06.2022 23:49 Ответить
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30.06.2022 23:56 Ответить

Так наші ж черговий Алігатор сьогодні збили, власне, як цей самий жест доброї волі.

Один чоловік в коментах на фб написав: шо ж ми, свині якісь невдячні, чи що ? Відповіли.
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01.07.2022 01:05 Ответить
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30.06.2022 23:56 Ответить
Тепер треба гарного дощу!
Щоб оте гівно, що від кацапів живих та дохлих там лишилось змив у море нах*й...
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01.07.2022 00:27 Ответить
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01.07.2022 00:33 Ответить
Угорщина, 1956 рік..
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01.07.2022 00:50 Ответить
Я так и не понял. А каким боком тут Зеля?
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01.07.2022 06:11 Ответить
Скажи це про південь України....де ви ******** уроди.
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01.07.2022 10:10 Ответить
 
 