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Из-за ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вражеского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району Одесщины на базе отдыха погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Смотрите: В результате попадания вражеской ракеты в 9-этажку в Одесской области погибли 14 человек, пострадали 30, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+16
Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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01.07.2022 07:15
+9
а почему бы не выполнить одну формальность :что бы наше правительство письменно обратилось с такой просьбой в Белый дом. ?если это правда то это работа на врага в открытую
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01.07.2022 07:58
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Поки орки з бульбашами не отримуватимуть атвєтки з України по своїй території, по той час вони будуть обстрілювати Україну !
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01.07.2022 07:15 Ответить
Сейчас в Украине есть только одно безопасное место
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01.07.2022 07:17 Ответить
Там було більше сотні покушеній
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01.07.2022 08:11 Ответить
Таки да, Шефир подтвердит
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01.07.2022 09:50 Ответить
Швець разом з тобою і дєрьмаком ідуть за кацапським кораблем.
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01.07.2022 07:55 Ответить
а почему бы не выполнить одну формальность :что бы наше правительство письменно обратилось с такой просьбой в Белый дом. ?если это правда то это работа на врага в открытую
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01.07.2022 07:58 Ответить
чувак похмелись и не бухай больше.
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01.07.2022 08:04 Ответить
арестович, це ти?
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01.07.2022 08:12 Ответить
это ты иди в нужном направлении, коллаборант !
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01.07.2022 09:00 Ответить
если правда То должна быть огласка!как такое возможно ?
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01.07.2022 07:56 Ответить
Та багато дивного навколо війни. Ще й за нашими спинами йдуть якісь перемовини, про що людям не говорять.
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01.07.2022 08:02 Ответить
Комісійні в мо отримують за закупку зброї, ніхто не відмовляється на користь армії?
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01.07.2022 08:09 Ответить
Причем тут GPS к ракетам? эти ракеты были созданы в те года когда еще им и не пахло!
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01.07.2022 09:53 Ответить
А самолет который запускает эти ракеты не пользуется gps ?
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01.07.2022 11:28 Ответить
глонасс останется
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01.07.2022 12:40 Ответить
Люди розслабились Ну які бази відпочинку на Одещині зараз? Війна ж. Царство небесне мамі з дитинкою,дуже шкода.
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01.07.2022 08:10 Ответить
шо ты несешь ********* ..******* ты тварь !
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01.07.2022 08:25 Ответить
Свинособака здохни
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01.07.2022 08:36 Ответить
Можливо, то були біженці?
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01.07.2022 08:34 Ответить
Там могли быть работники или переселенцы -купаться не пускают,поэтому отдыхающие навряд ли...
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01.07.2022 09:12 Ответить
ніхто там не розслаблявся , млять ... На Одещині тривоги вже четвертий день кожні дві години , а на базах зараз в основному живуть переселенці..
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01.07.2022 08:22 Ответить
Стратегической авиацией по детям? Почему гавнокомандущий думает, что его за это не повесят по приговору Дрезденского трибунала?
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01.07.2022 09:09 Ответить
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01.07.2022 09:33 Ответить
Потрібно постійно наголошувати у всіх інформаційних передачах і повідомленнях, що люди, які не проігнорували звук сирени і сховались в укриттях, залишились живі і не ушкоджені.
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01.07.2022 10:19 Ответить
Опять штаб Азова нашли? Пора лупить по тем местам где 8 лет ракетами накрывало, там пройдет, ведь привыкли.
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01.07.2022 10:58 Ответить
 
 