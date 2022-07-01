Из-за ракетного удара по базе отдыха в Одесской области погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, - ГСЧС. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вражеского ракетного удара по Белгород-Днестровскому району Одесщины на базе отдыха погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Бандерівець
показать весь комментарий01.07.2022 07:15
+9 Voc Vox
показать весь комментарий01.07.2022 07:58
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бандерівець
показать весь комментарий01.07.2022 07:15 Ответить Мне нравится 16
Frol Fedoroff
показать весь комментарий01.07.2022 07:17 Ответить Мне нравится 5
Микола Мазуренко
показать весь комментарий01.07.2022 08:11 Ответить Мне нравится 0
kelt kant
показать весь комментарий01.07.2022 09:50 Ответить Мне нравится 0
✘
Ahmed Nunji
показать весь комментарий01.07.2022 07:55 Ответить Мне нравится 4
Voc Vox
показать весь комментарий01.07.2022 07:58 Ответить Мне нравится 9
Вася Путлер
показать весь комментарий01.07.2022 08:04 Ответить Мне нравится 1
Микола Мазуренко
показать весь комментарий01.07.2022 08:12 Ответить Мне нравится 0
✘
Сергей Шпомер ed61e500
показать весь комментарий01.07.2022 09:00 Ответить Мне нравится 1
Voc Vox
показать весь комментарий01.07.2022 07:56 Ответить Мне нравится 2
Галина Шалаева 6370bbe2
показать весь комментарий01.07.2022 08:02 Ответить Мне нравится 5
Микола Мазуренко
показать весь комментарий01.07.2022 08:09 Ответить Мне нравится 2
Dmitriy d950aaac
показать весь комментарий01.07.2022 09:53 Ответить Мне нравится 0
Вася Путлер
показать весь комментарий01.07.2022 11:28 Ответить Мне нравится 0
Chandler Bing
показать весь комментарий01.07.2022 12:40 Ответить Мне нравится 0
Оксана Щербакова 63f182cf
показать весь комментарий01.07.2022 08:10 Ответить Мне нравится 1
✘
Лаур
показать весь комментарий01.07.2022 08:25 Ответить Мне нравится 0
частный сектор
показать весь комментарий01.07.2022 08:36 Ответить Мне нравится 0
Born 5ab2300a
показать весь комментарий01.07.2022 08:36 Ответить Мне нравится 0
Ahmed Nunji
показать весь комментарий01.07.2022 08:34 Ответить Мне нравится 0
Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий01.07.2022 09:12 Ответить Мне нравится 0
Лаур
показать весь комментарий01.07.2022 08:22 Ответить Мне нравится 5
Senas Katinas 9494c432
показать весь комментарий01.07.2022 09:09 Ответить Мне нравится 3
Чайка Київ
показать весь комментарий01.07.2022 09:33 Ответить Мне нравится 0
Тонка червона лінія
показать весь комментарий01.07.2022 10:19 Ответить Мне нравится 0
Борис Дородный b39ee959
показать весь комментарий01.07.2022 10:58 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...