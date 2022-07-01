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Наев о ситуации на северных рубежах: Оборона усилена. Весь комплекс мер нацелен на повышение готовности наших войск. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время рабочей поездки по подразделениям, выполняющим задачи в Северной операционной зоне, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил позиции наших военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

В частности, командующий осмотрел состояние укреплений и пообщался с бойцами, на которых возложена миссия стоять на страже столицы Украины и Северного направления.

По его словам, в тех местах, куда еще весной ступала нога противника, ныне более усилены рубежи обороны.

"Обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой Вооруженными Силами, другими военными формированиями и правоохранительными органами. Руководители военных группировок являются опытными боевыми генералами. Все командиры от сержанта и до генерала выполняют возложенные на них задачи с высоким уровнем ответственности", - подчеркнул Наев.

Как сообщил командующий, в ходе непосредственной работы в войсках военным частям, подразделениям и непосредственно личному составу оказывается действенная помощь в решении всех необходимых вопросов повышения устойчивости обороны.

Смотрите: Ситуация в районах боевых действий остается сложной, но контролируется ВСУ, - Наев. ВИДЕО

"На государственной границе Украины подразделениями Государственной пограничной службы и подразделениями Вооруженных Сил Украины выполняются задачи по повышению устойчивости обороны, в частности обустраиваются инженерные заграждения и оборонные рубежи. Весь комплекс мероприятий нацелен на повышение готовности наших войск. В свою очередь подразделения контрдиверсионной борьбы постоянно отрабатывают вопросы своевременного выявления угроз по любому направлению", - отметил Наев.
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Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
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01.07.2022 08:50 Ответить
Не ватник ,а подрашистник ‼️Куда смотрит командование⁉️Партия шария и ОПЗЖ оптиков ЗАПРЕЩЕНА‼️
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01.07.2022 09:43 Ответить
Чого там видумувати? Заблокувати 3 лісові дороги на білорусь упродовж кілометра бетонними блоками (як на Бажана у Кієві) , усі ліса замінувати, навести арту на кордон. І муха не пролетить.
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01.07.2022 09:28 Ответить
Це мали зробити мінімум рік тому.
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01.07.2022 09:37 Ответить
"Стратиг"! "Одним махом сімох побивахом"! Я в тих місцях гриби збираю більше 200 років - там тих "лісових доріг" - по три-чотири на кожному кілометрі!
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01.07.2022 11:04 Ответить
Песок и мох - соответствует!
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01.07.2022 10:05 Ответить
Кордон на замку!
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01.07.2022 10:16 Ответить
Підвищення стійкості оборони та облаштуваггя позицій в інженерному аідношенні, встановлення загороджень та обладнання оборонних рубежів - це постійна, щоденна кропітка робота. За цією роботою - стійкість нашої оборони!
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01.07.2022 10:19 Ответить
Ніколи генерал Наєв з пустими руками не приїжджає Коли бачу його фото,то зразу думка,а що він привіз.
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01.07.2022 10:21 Ответить
Вдоль границы с паРашей и ее картопляным сортиром должна быть линия Маннергейма и стена, сколько бы это не стоило. Жизни людей дороже.
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01.07.2022 13:40 Ответить
 
 