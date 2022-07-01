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Работа польских САУ "Краб" на фронте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Польские самоходные гаубицы Краб успешно работают на фронте. В сети появилось видео боевой работы этой техники.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира. Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогает вооружение, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами. На видео – работа польских САУ "Краб", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Турчинов: Уже в 2018 году САУ "Богдана" готова была выполнять боевые задания. ВИДЕО
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Топ комментарии
+65
и музычка из четырех танкистов в тему. спасибо братьям полякам за добрую гармату. жгите хлопцы кацапню и берегите себя
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01.07.2022 10:31
+36
Бийте хлопці кацапсячу сволоту! Слава Героям! Слава Украъні!
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01.07.2022 10:31
+34
Слава Польському народу , дянкує брати !
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01.07.2022 10:39
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и музычка из четырех танкистов в тему. спасибо братьям полякам за добрую гармату. жгите хлопцы кацапню и берегите себя
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01.07.2022 10:31 Ответить
напевали помню на слух: - А мі на тей войне, жодних пару лет... Что-то в этом роде...
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01.07.2022 11:04 Ответить
тоже подумал
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01.07.2022 11:46 Ответить
теж згадав. рудий ти наш пес)
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01.07.2022 11:49 Ответить
Накормили пса...
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01.07.2022 12:21 Ответить
Гарне кіно - ТРИ ПОЛЯКА, ГРУЗІН І СОБАКА
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01.07.2022 12:55 Ответить
Бийте хлопці кацапсячу сволоту! Слава Героям! Слава Украъні!
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01.07.2022 10:31 Ответить
Краб лупашить по ракоцапам.
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01.07.2022 10:37 Ответить
Слава Польському народу , дянкує брати !
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01.07.2022 10:39 Ответить
Хлопці ви красивчіки.Тільки ******* кацапню.
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01.07.2022 10:40 Ответить
Если бы клоуны и враги из стада зеленых не убили отечественный оборонпром, сейчас бы не пришлось клянчить у всего Мира - подайте хоть что-нибудь
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01.07.2022 10:40 Ответить
А ви почитайте скільки нам передали зброї зараз. Самі б ми стільки б і за 10 років не виготовили.

Тому хоч З і занедбав оборонпром, будьмо реалістами - не його одного це провина.
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01.07.2022 10:52 Ответить
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01.07.2022 11:10 Ответить
На сильних і підготовлених не нападають!
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01.07.2022 11:10 Ответить
А і є реалістами. Обнулити всі майже перспективні програми під час війни (хоча в тліючій в той час фазі) можуть тільки недоумки або ... Вгадайте з одного разу.Можливо ця возня з подивитись договоритись відвести і придшвидшила вторгнення мордору
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01.07.2022 12:45 Ответить
І ще . Пригадався точний вислів-афоризм одного з дописувачів Цензора:" Країна в якій під час війни президентом обрали клоуна буде сміятись- але не доовго".
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01.07.2022 12:57 Ответить
не *****,в загальному в районі 200 стволів,думаєш за три майже роки нереально?т а чи треба були вони маючи дальнобійні ракети,бо тут у сі тішаться арті 155й **** як панацеї,а от ***,вона війну не виграє,доки не буде реально "довгої руки,можна гатити до посиніння по орках
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01.07.2022 15:01 Ответить
а в середині комфортно , не гірше ніж в Джон Дірі .
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01.07.2022 10:42 Ответить
Так це ж зроблено для людей а не кацабів.
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01.07.2022 10:48 Ответить
не згоден це як раз зроблено для кацапів " нести мир , щоб не почалася війна " ! все як в зливного бачка .
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01.07.2022 11:03 Ответить
Dziękuję bardzo bracia 🇵🇱
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01.07.2022 10:48 Ответить
смерть рашистським окупантам за порушення візового режиму тварюки !
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01.07.2022 10:50 Ответить
******* машина, все культурно зручно для пасажирів.
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01.07.2022 10:53 Ответить
ага..чистенько, дыма нет...
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01.07.2022 11:16 Ответить
Там продувается воздухом канал ствола после каждого выстрела, немцы это применяли ещё во время 2-й мировой.
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01.07.2022 14:32 Ответить
ежекційна продувка є навіть на Акації та Мсті-с,чим ви дивуєтесь,на тій же Ноні-с була і примусова продувка,вах яке досягнення,її крутизна не в цьому
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01.07.2022 15:04 Ответить
Я думаю, что наши хлопцы своего "Крабика" моют и холят!
А вы посмотрите на кацапские экипажи и их аналоговно - смердит аж через монитор!
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01.07.2022 12:27 Ответить
Цеж броньований офіс на гусеницях, класна зброя
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01.07.2022 12:47 Ответить
...де ж той світ далекий, повний добрих снів.
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01.07.2022 13:08 Ответить
JaWernulsaHerWam ретвитнул(а)

yuricom

@yuricom_25

·

11 ч

Капець, штати вже місяць чекають від України листа, щоб вимкнути русні GPS, а листа в банковій написати не можуть. Заводы ВПК США работают в три смены на Украину/ Наступление ВСУ приближ...
https://www.youtube.com/watch?v=EPd7FOB-HV4
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01.07.2022 13:46 Ответить
А Швецу большой респект.
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01.07.2022 14:01 Ответить
Бардзо добже))
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01.07.2022 14:10 Ответить
"Генштаб показал, что детальную зачистку и окончательную разборку о Змеиный производила самоходная гаубица «Богдана», отечественного производства. Но оказывается, что в общем-то, данная арт установка имеется в одном, опытном экземпляре, поскольку разработана была под финиш каденции Пороха, как Нептун, Ольха, Гром и прочее, но что было зарублено пришедшей во власть зеленой властью с «новыми лицами». Если начать погружаться в эту тему, сразу возникнут неприятные вопросы о том, кто именно зарубил эти программы, кто пустил финансирование в асфальт, а не в то, что зачищает Змеиный и топит «Москву», например. Кто эти замечательные люди поименно? А следом возникнет второй вопрос о том, какие мотивы были у этих замечательных людей, чтобы принять вот такие замечательные решения? Будет масса вопросов и последний будет звучать примерно так: «Как, не сидят?»" по материалам "Линии Обороны"
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01.07.2022 17:52 Ответить
там не окремі люди - за бюджет голосувала монобільшість, саме депутатня має нести відповідальність. Бо можна й не брати хабарі від опи, а жити за депутатську зарплатню і голосувати на користь держави.
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02.07.2022 19:32 Ответить
 
 