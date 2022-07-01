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Зеленский (16565) членство в ЕС (778) Стефанчук Руслан (578) Шмыгаль Денис (2327)

Зеленский, Шмыгаль и Стефанчук просят ВР поддерживать даже непопулярные законы на пути в ЕС. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, спикер ВР Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписали совместное заявление о достижении полноценного членства в ЕС.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы вместе с председателем Верховной Рады Украины и премьер-министром подписываем Совместное заявление, которое является сигналом единства всех ветвей власти и свидетельством нашей решимости в достижении стратегической цели Украины, а именно полноценного членства в Европейском Союзе. И подписание этого заявления должно означает то же, что и подписание заявки на вступление на пятый день войны", - говорится в сообщении.

"Мы шли к кандидатству 115 дней. И наш путь к членству не должен занимать годы или десятилетия. Мы должны преодолевать этот путь быстро. Сделать нашу часть работы идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском Союзе так же быстро и консолидированно принять для нас еще одно историческое решение", – добавляет Зеленский.

Читайте: ЕС может забрать у Украины кандидатство на членство в ЕС, если ОП будет блокировать назначение руководителя САП, - Шабунин

"Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. 115 дней между подачей украинской заявки на вступление и ответом Европейского Союза – это рекордно короткий срок. Мы были сплочены так же, как ради нашей обороны. Мы действовали в единстве – так же, как для защиты нашего государства, нашей земли. Мы не останавливались ни на мгновение, пока Европейский совет не принял положительное решение. Также не остановимся ни на мгновение, пока не одержим победу", - заявил Зеленский в обращении в ВР.

По словам главы государства, необходимо готовить государство к началу переговоров о членстве так же интенсивно и столь же ответственно, как готовили решение о кандидатстве.

"Много решений будет зависеть именно от Верховной Рады Украины, от каждого из депутатов. От того, насколько вы, уважаемые народные депутаты, готовы работать ради этого пути. И от того, насколько члены правительства будут работать в координации с вами и с нашей дипломатией. Соглашение о ассоциация между Украиной и Европейским Союзом реализована уже на 63%, и 37% остаются задачами для нас всех, для нашего государства, но вам предстоит еще разработать, защитить перед коллегами и принять десятки важных законопроектов, что тоже будет непросто, однако этому нет альтернативы. Даже если вы знаете, что не соберете аплодисментов тем или иным решением, но если это решение нужно для этого сложного, важного европейского пути нашего государства, вы должны принять такое решение", - добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+67
Поки не буде діяти САП це зелена дрисня.
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01.07.2022 11:48
+62
Вже призначили керівника САП?
Реформували СБУ і суди?
Як нє?
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01.07.2022 11:49
+58
Цирк триває
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01.07.2022 11:46
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Цирк триває
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01.07.2022 11:46 Ответить
Так, бо їх нетрадиційні і без оплесків Євросоюз не пораду. Вони не хочуть розуміти,що не турбо,а по закону дорога в Європу виложена
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01.07.2022 12:20 Ответить
В Галичині на таке кажуть - мавпування.
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01.07.2022 12:22 Ответить
Хто так накачав Стефанчука?
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01.07.2022 16:32 Ответить
Поки не буде діяти САП це зелена дрисня.
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01.07.2022 11:48 Ответить
шо це сьогодні з ними
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01.07.2022 11:48 Ответить
Вже призначили керівника САП?
Реформували СБУ і суди?
Як нє?
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01.07.2022 11:49 Ответить
Невже завтра призначать голову САП,чи знов "не на часі"?
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01.07.2022 11:50 Ответить
Завтра підвезуть нову партію солодкої пудри.
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02.07.2022 01:09 Ответить
Выклянчили кандидатство, выклянчим и членство!
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01.07.2022 11:51 Ответить
Нен хочу боротися з корупцією, хочу красти, хочу диктатуру, хочу царювати! Хочу ЄС!
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01.07.2022 11:52 Ответить
натє вам гендерною революцію, всі хотєлкі для ультролєвой політічной організації лгбт і хватіт с вас. А корупція между прочім і в Європє єсть, так что у нас все по-європейскі, нє нойтє.
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02.07.2022 03:14 Ответить
Вы можете подписать заявление, что Земля имеет форму квадрата. На Землю это никак не повлияет. К счастью...
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01.07.2022 11:52 Ответить
Десять спільних заяв, не замінять навіть одної реформи, необхідної для вступу до ЄС.
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01.07.2022 11:52 Ответить
Коли буде подібна спільна заява про членство в НАТО? Про повторне прохання стосовно надання Україні ПДЧ? І щоб потім воно не було відкликане, як юдя свого часу зробила...
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01.07.2022 11:56 Ответить
Они и хотят отделаться заявами. А тольку с этих заяв если больше них.я не делают.
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01.07.2022 12:07 Ответить
або прийняттям того що олігархам ніяк не нашкодить, а нам нічого не дасть, ну крім срачу.
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02.07.2022 03:18 Ответить
Всему, что за ЕС, ставлю лайк независимо от авторов.
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01.07.2022 11:56 Ответить
"ставлю лайк независимо от авторов. "
і не лише "авторов", але і змісту також. Зєлупа сподівається зклепати нашвидку "потьомкінську дєрєвню", та й втюхати її єврокомісії, себто, тупо намахати її. Цікаво, і які шанси того, що єврокомісія таке має проковтнути, та зовсім не вимагати продемонтрувати працюючий механізм справжнього правосуддя та верховенства права?
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01.07.2022 13:07 Ответить
Корупціонерів,олігархів - всіх на кічу.
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01.07.2022 12:04 Ответить
в ес Украина будет, но только без вас троих и шайки дерьмакоарахамий......
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01.07.2022 12:08 Ответить
Ну почему с Буковиной? Им и одной Банковой для вступления абы-куды хватит
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01.07.2022 12:39 Ответить
Биба, Буба и Боба...
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01.07.2022 12:13 Ответить
ті шо з краю хоч на дядьків похожі
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01.07.2022 12:17 Ответить
на дідьків
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01.07.2022 12:45 Ответить
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01.07.2022 23:21 Ответить
Хто накачав Стефанчука?
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01.07.2022 16:34 Ответить
Коливан , віслюк та ще якийсь мужик в окулярах !
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02.07.2022 00:47 Ответить
Это что воровать нельзя будет, от слова совсем?
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01.07.2022 12:13 Ответить
Umstvennie spasobnosti Zelenskava na adnom urovne s ****** .
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01.07.2022 12:15 Ответить
можна,але не всім)
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01.07.2022 12:15 Ответить
Без боротьби з корупцієй все це олігархічна показуха😆

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01.07.2022 12:16 Ответить
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01.07.2022 15:06 Ответить
Стране сначала нужен статус члена НАТО или хотя бы ПДЧ !!! Ибо именно "внеблоковый статус" и привел Украину к этой широкомасштабной войне. Именно "внеблокового статуса" и невхождения в НАТО продолжает требовать от Украины кремлевское ху@ло и именно "внеблоковый статус" продолжают де-факто навязывать воюющей Украине "слуги кремля" уже 3 года подряд. Членство Украины в ЕС без нашего членства в НАТО ни от чего нас не защитит и страна всегда будет находиться под угрозой военного вторжения московской орды. А статус кандидата в члены ЕС, это всего-лишь очередной хайп и повод поторговать гнусавой мордой в видосиках для ватного клоуна, который 3 года не желает назначить руководителя в САП, о чем требует ЕС...
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01.07.2022 12:32 Ответить
Гидота зелена, лапшу на вуха виборцям вішають.
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01.07.2022 12:39 Ответить
Під цю лавочку протягнуть антинародні закони. Гетьманцев вже потирає спітнілі ручки.
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01.07.2022 12:46 Ответить
Інтерв'ю Медведчука від СБУ, виставлене на всіх ТБканалах, напад журнашлюшки Гончарової на сім'ю Порошенка в Лондоні, сотні незакритих кримінальних справ проти проукраїнської опозиції, вилучення із ефіру патріотичних каналів дуже "сприяє" єдності країни.
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01.07.2022 13:09 Ответить
2 роки ніяк не можуть запустити функціонування САП, аж тут, виявляється, реформи непопулярні! Тобто прихований посил такий, що нібито сам народ реформ не хоче , а от влада майже насильно тягне нас усіх до євроінтеграції.

Як базарні наперсточники, їй-богу.
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01.07.2022 13:11 Ответить
"Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення"

Так понимаю, что рассчитывают продолжать своё шапито еще лет десять.
Кому интересно, сколько времени занимает этот проецсс в других странах, то с 20:00 очень познавательно, и сразу возвращает в реальность здорового человека.
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01.07.2022 13:12 Ответить
Хочу бачити,як корупціонери будуть приймати закони проти самих себе...Приєднуюсь до запитання щодо призначення антикорупційного прокурора. "Коли нарешті,чорти б вас, всіх корупціонерів,забрали!"
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01.07.2022 13:30 Ответить
А никто не хочет лишить мандатов 44 депутата прошедших в ВР по партийным спискам запрещенной ОПЗЖ ? Это было бы логично. А то получается, что партия признана преступной а ее члены нет и по сути продолжают ее дело. Это как если бы в 1945 НСДАП признали преступной а ее члены остались в Рейхстаге.
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01.07.2022 13:33 Ответить
Ой, боюсь, що наприймають ці шулери під шумок ЗЕконів!
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01.07.2022 13:36 Ответить
SAP bydet naznachen yje POSLE Zelenskogo.... a VSE eti vistyplenya - PIAR.
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01.07.2022 13:37 Ответить
Подготовка к вступлению в ЕС началась на Евромайдане. Но откуда зеленой шобле знать об этом...
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01.07.2022 13:46 Ответить
Пока Зелёный вернул растаможку. За авто 2000 года, надо будет дополнительно потратить около 100 тысяч гривен. Всё что нужно знать про бенину мафию
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01.07.2022 14:10 Ответить
Це які закони в них не популярні ? що до подолання коррупції і розграбування країни, що приводить до зменьшення обороноздатності країні? Так а навіщо приймати такі закони?коли депутати на їх думку самі захищають країну -тому що ходять на засідання ВР в одязі коляру хакі і позаписувались в тероборону, правда на передовій не воювали ну то таке, дрібниці , головне що-б документ був.
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01.07.2022 14:11 Ответить
Іди на..х із ******** ,Зегандоном ікононосець,їдь сюди і поживи при владі шапітошек .
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01.07.2022 14:44 Ответить
Нужно было зафотошопить, чтобы Зеленский казался лучше, чем есть? Это там, где с побритой грудью? Или в чёрном латэксе?
Типа, если выложить оригинальное фото, то - порохоботы? Так может ему "Надо перестать показываться на публике" и только видосики записывать? А то: "Лiтаки летять - всiх будем бомбить"?https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co
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01.07.2022 15:24 Ответить
три дебіла- эта сіла!
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01.07.2022 14:45 Ответить
непопулярні для кого?
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01.07.2022 14:47 Ответить
Для народу - насамперед. З комуналки ти афігєєш. З оброків афігєєш. А красти будуть і далі. Всілякі клуби і об`єднання це насамперед ЗОБОВ`ЯЗАННЯ.
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01.07.2022 18:15 Ответить
САП давай!
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01.07.2022 15:05 Ответить
А єрмак з Бєнєй, вже дали дозвіл на таке?
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01.07.2022 15:06 Ответить
Чого ви всі так збурилися? Треба взяти та й підтримати, так, щоб вже не вивернулися вбік. У 1991 році українські комуністи раптом захотіли незалежності, тому що в СРСР гору взяв "радикальний" Єльцин, що для них було, як серпом по фруктах. Вони ж розраховували зберегти в Україні свій номенклатурний заповідник. На щастя, націонал-демократи не стали проти цього, тому ми й святкуємо 24 серпня. Так і зараз - не важливо, якими мотивами керуються "зелені", головне - вступити в ЄС і НАТО.
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01.07.2022 15:10 Ответить
Ні, для мене дуже важливе не скигленя зеленського і його посіпак, а конкретні дії. Що зе з командою слуг зробили корисного для України? Про який вступ в НАТО і ЄС йошлося останні 3 роки?
Під час війни, воно недолуге, винуватив всіх і НАТО і ЄС і ЗСУ, але тільки не себе. А зараз намагається, на тлі падіння рейтингів як в Україні, так і в світі, показати, який він охіренний президент європейської Держави.
Ні, друзі, зе і його команда були проти всіх європейських структур і НАТО навіть під час війни.. Він, найвеличніший лідер планети, слуга Коломойський, вже задовбав увесь світ. Тому домашнє завдання він не виконає. В Європі не тупі люди сидять. Контрольних робіт буде багато.
При цій владі (але надіюся на краще), нічого доброго нам не світить.
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01.07.2022 15:40 Ответить
Это все боты Не обращайте внимания - они бабло отрабатывают! Собаки лаят, караван идет.
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01.07.2022 16:14 Ответить
Отписался подоляцкий зебот.
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01.07.2022 17:45 Ответить
Никуя не понимаю что это означает ? И чем оно , и как улучшит мою и другую жизнь.. Для нас серогорбых там ни куя не светит, кроме колуаровской элиты , и это факт..
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01.07.2022 15:46 Ответить
Вы правы, для вас там ничего не светит в Европейских цивилизованных странах. Так и будите гнить на мокшанских болотах. Серогорбые, ***.
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01.07.2022 15:54 Ответить
Я підтримую коммент вище вашого, ЄС це правила і умови, це нові стандарти комуналки і податків, це квоти на експорт наших товарів.
Для звичайного жителя на зарплаті це буде тільки тягар. Щось не дуже прибалтика жирує в євросоюзі.
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01.07.2022 18:18 Ответить
Почитал коменты ботов, посмеялся. Молодец Зеленски! Успехов в работе!
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01.07.2022 16:12 Ответить
хотілось би почути про успіхи зеленого на посаді президента.
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01.07.2022 16:13 Ответить
Жид жида славить.
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01.07.2022 19:24 Ответить
Раніше зелень наказувала що треба прийняти, а тепер просять
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01.07.2022 16:12 Ответить
взагалі там прийняти законів, що раз плюнути смаркаям. Просто потрібно деяким обмеженим показати як правильно їсти, пропагандонами вступу зробити Бездомну і Верескливу, і всі в дамках. А так всім показувати, що Елдак із своїми татаро баскаками нехочуть до ЕС, то непотрібно, в рузге їх списали ще в лютому за піз..... во і обман фурерка.
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01.07.2022 16:16 Ответить
Під час війни в нас президент за фахом актор , а не професійний війсковий. Це не логічно.
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01.07.2022 16:19 Ответить
А що там з демократією, з опозицією,5, прямий, еспресо вже включили?!
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01.07.2022 16:52 Ответить
*****, як вже ****** популізм... Навіщо це говорити, якщо ці підари нічого не вирішують? Олігархи ніколи не дадуть цього зробити!!!
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01.07.2022 17:19 Ответить
ОПУ а не олігархи.
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01.07.2022 19:23 Ответить
Оманські кнурі продовжують блазнювати....Мосад,приберіть свого бєнюкаламоя...бо народ може не втриматись!
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01.07.2022 17:30 Ответить
це які ще "непопулярні"???
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01.07.2022 18:33 Ответить
для людей неприйнятні дві речі: підвищення цін і збільшення податків. Хоча, якшо зробити прогресивний податок, то люди одобрять
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01.07.2022 18:46 Ответить
А шо за шухер, чого тут всі штатні так всполошились?
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01.07.2022 19:08 Ответить
От гнидотна істота. Влаштовує цирк на дроті із вступу до ЄС. Хто як не він зі своєю кодлою повинен у гальмуванні та навіть у відступу від реформ які потрібні не стільки для вступу в ЄС, але перш за все Україні. А тепер ця мерзота перекладає всю провину на верховну раду і взагалі на кого завгодно аби зняти з себе всю провину.
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01.07.2022 19:22 Ответить
Плювати на народ України і його волю, без сумнівів і оглядки на совість і здоровий глузд - принцип сьогоднішньої влади "зелених" більшовиків. На черзі оголошення диктатури зелених "пролетаріїв" та більшовицький терор.
Все за методичкою, як Володя лєнін прописав 100 років назад.
Наступний крок "єНЕП".
А потім закатка єКолективізацією
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01.07.2022 19:29 Ответить
....а оманські кнурі імені бєнікаламоя вже виробили стратегію намахування українців,країн -донорів.....і вже знають як будуть втілювати оце в життя......які ж ці українці наївні і довірливі :невже сплюндрована і потрощена Україна,тисячі смертей і каліцтв нічому не навчать ?
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01.07.2022 21:09 Ответить
Краще тут треба займатись....поки ще є Україна!
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01.07.2022 21:10 Ответить
"" Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення", - додає Зеленський. "

Ідеально-КЛЮЧЕВЕ СЛОВО!!! В.А впершу чергу треба набратися сміливості,рішучості і вирішити питання з дермаками,колянами з котлетами і іншими деребанщиками БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ!!!!!
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01.07.2022 22:02 Ответить
Шоу продовжується,піпл зїсть?
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02.07.2022 02:55 Ответить
...уявляю, как филантроп Игарь Валерьевич будет гигикать при ухвале законишки про конопель
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02.07.2022 04:31 Ответить
Непопулярные :. все работоспособное и население обязано платить налоги со всех своих доходов (как в сша),а правительство Украины не воровать налоговые деньги налогоплательщиков(как в сша).
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02.07.2022 05:07 Ответить
Довольно безответственная команда у Зеленкского, Шмыгаля точно менять.

Да и Зеленский ... но после победы
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02.07.2022 06:38 Ответить
Художній свист. Що заважало робити це раніше? єрмаки, татарови, демченки і друзі з 95 кв? Так вони нікуди не поділися.
До рачі, чи хтось знає хоча б одного кварталівця що воює?
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02.07.2022 08:44 Ответить
 
 