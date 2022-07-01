"За Одессу-маму!", - морпехи из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Противотанкисты одесской бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк на Херсонском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы обнародовали в соцсетях.
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