РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12087 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
17 047 10
армия РФ (15394) война (46939) Одесса (7384) Одесская область (3106) уничтожение (3854) Стугна (74)

"За Одессу-маму!", - морпехи из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Противотанкисты одесской бригады морской пехоты с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк на Херсонском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы обнародовали в соцсетях.

Смотрите: СБУ начала расследование ракетных обстрелов гражданских объектов в Одесской области, - Баканов. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.07.2022 12:01 Ответить
Який вава? ***** його звати.
показать весь комментарий
01.07.2022 15:19 Ответить
А голос у оператора спокійний, наче інакше і бути не могло...
показать весь комментарий
01.07.2022 12:14 Ответить
Людт до всього звикають. У мене після обстрілу мого міста стався ларінгоспазм, а племінник з фронту мене заспокоює,мене в Німеччині...Дай їм холодних голов і вірних рішень ,а головне залишайтесь живими
показать весь комментарий
01.07.2022 12:17 Ответить
видно вже стількі настреляв, як смажене насіння лускае.
показать весь комментарий
02.07.2022 08:31 Ответить
удачи вам хлопцы.
показать весь комментарий
01.07.2022 12:24 Ответить
Пыню надо вешать на вытянутой руке Дюка де Решелье! 💀
показать весь комментарий
01.07.2022 12:30 Ответить
Питання , як того пиню клятого витягти із бунькера кремлівського?
показать весь комментарий
01.07.2022 14:39 Ответить
де видно, що танк знищено. Потрапляння ще не знищення. На емоційному рівні хочеться щоб башта відлетіла і від орків навіть шашлику не лишилося. Заголовок треба писати точніше. У нас війна, а не гра в слова
показать весь комментарий
01.07.2022 20:41 Ответить
 
 