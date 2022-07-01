Флаг Евросоюза официально установлен в Верховной Раде под аплодисменты нардепов. ВИДЕО
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Флаг Евросоюза официально установлен в Верховной Раде Украины под аплодисменты нардепов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, флаг ЕС внесли в зал нацгвардейцы почетного караула и установили его рядом с украинским флагом в президиуме парламента.
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показать весь комментарий01.07.2022 12:14
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А хотелось бы
То ли Бужанский, то ли Дерьмак- я в сортах этого говна не разбираюсь.
А могло бути все по-іншому....більш простіше і цивілізовано....як у поляків, чехів, балтійських країн...ех...
Це взірцевий симулякр, тобто коли суть речей підміняється символами.