Флаг Евросоюза официально установлен в Верховной Раде под аплодисменты нардепов. ВИДЕО

Флаг Евросоюза официально установлен в Верховной Раде Украины под аплодисменты нардепов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, флаг ЕС внесли в зал нацгвардейцы почетного караула и установили его рядом с украинским флагом в президиуме парламента.

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