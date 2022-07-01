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В оккупированных Ровеньках в Луганской области уничтожена нефтебаза. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В городе Ровеньки Луганской области, который оккупирован с 2014 года и находится в глубоком тылу, прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российская пропаганда сообщает, что ВСУ якобы нанесли удар с помощью Himars, а огонь велся у Бахмута Донецкой области.

Однако Бахмут находится примерно в 115 км от города Ровеньки, а США предоставили ВСУ ракеты дальностью до 80 км.

Смотрите: Войска РФ атакуют Лисичанский НПЗ, удерживают его часть. Обстрелы очень плотные, уничтожают дом за домом, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+28
ЗСУ попереджає:
"Бавовна небезпечна для вашого життя".
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01.07.2022 12:27
+24
Скоро дадут сигары на 500 км)) Кацам получается по ТЦ в Кременчуге можно, а нам по складам оружия нельзя ??? Вчера по-моему в НАТО сказали что сейчас никаких ограничений по оружию для Украины уже нет.
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01.07.2022 12:37
+19
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01.07.2022 12:27
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ЗСУ попереджає:
"Бавовна небезпечна для вашого життя".
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01.07.2022 12:27 Ответить
Якщо то й була нафтобаза, схоже, що нафти там не було.
А взагалі новина позитивна, не залежно від того, хто це об'єкт підірвав і чим.
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01.07.2022 12:27 Ответить
Яким чином ви це встановили по самому моменту влучання ракети? Та навіть якщо б і одразу після. Навіть пустий резервуар містить в собі залишки пального, а також велику кількість повітря, тож горить спочатку сильніше за повний.
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01.07.2022 13:27 Ответить
Відео не повне
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01.07.2022 13:51 Ответить
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01.07.2022 12:27 Ответить
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01.07.2022 12:28 Ответить
Гори, гори ясно, что-бы не погасло !
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01.07.2022 12:31 Ответить
Просто вантажники військового складу, від лютої ненависті до москалів, завантажили партію ракет, котрі б'ють на 300 кілометрів
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01.07.2022 12:32 Ответить
Україна має з зоною обслуговування до 300км. Розробляють і до 500км. Так що нехай буде знову сигарети
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01.07.2022 12:33 Ответить
Скоро дадут сигары на 500 км)) Кацам получается по ТЦ в Кременчуге можно, а нам по складам оружия нельзя ??? Вчера по-моему в НАТО сказали что сейчас никаких ограничений по оружию для Украины уже нет.
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01.07.2022 12:37 Ответить
Чисто русское убийство. Может топлива на нефтебазе и не было, но уничтожили, чтобы местным неповадно было - в соседней Ростовской области бензин дороже, чем в ЛНР.
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01.07.2022 12:40 Ответить
навіть якщо і була пуста, але ж то все одно вважалося як якась логістична одиниця, по простому склад, і якщо його нема, то кульгає ворожа логістика
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01.07.2022 12:58 Ответить
Иру с дежурства не отпускать!
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01.07.2022 13:10 Ответить
Luche Iru vkomandirovku rjadom sdrugoi bazoi...
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01.07.2022 13:47 Ответить
Ну что ж, Ире нужно почаще быть на смене.
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01.07.2022 13:11 Ответить
..то перст Божий..
кацапы, начинайте верить в Бога, а не в вороватого прапорщика ФСБ КириЛа
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01.07.2022 13:13 Ответить
Точка У
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01.07.2022 13:52 Ответить
Оце б ще Іра почергувала в кремлі...
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01.07.2022 13:57 Ответить
Ира набухалась на дежурстве и закурила возле бочки с бензином.
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01.07.2022 16:03 Ответить
 
 