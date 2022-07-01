В оккупированных Ровеньках в Луганской области уничтожена нефтебаза. ВИДЕО

В городе Ровеньки Луганской области, который оккупирован с 2014 года и находится в глубоком тылу, прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российская пропаганда сообщает, что ВСУ якобы нанесли удар с помощью Himars, а огонь велся у Бахмута Донецкой области.

Однако Бахмут находится примерно в 115 км от города Ровеньки, а США предоставили ВСУ ракеты дальностью до 80 км.

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