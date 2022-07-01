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В оккупированных Ровеньках в Луганской области уничтожена нефтебаза. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В городе Ровеньки Луганской области, который оккупирован с 2014 года и находится в глубоком тылу, прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российская пропаганда сообщает, что ВСУ якобы нанесли удар с помощью Himars, а огонь велся у Бахмута Донецкой области.
Однако Бахмут находится примерно в 115 км от города Ровеньки, а США предоставили ВСУ ракеты дальностью до 80 км.
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+28 Small Jerboa
показать весь комментарий01.07.2022 12:27
+24 Vladimir Chayka
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+19 nav svargi
показать весь комментарий01.07.2022 12:27
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