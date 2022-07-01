"Русня горит. Рембо, ты #банул?", - украинские бойцы подожгли танк оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили в бою российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с кратким обзором поля боя бойцы опубликовали в соцсетях. Решающий удар по танку нанес боец с позывным Рембо.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+49 Старый зольдат
показать весь комментарий01.07.2022 12:32
+25 A San
показать весь комментарий01.07.2022 12:35
+17 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий01.07.2022 12:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
У меня такого видео уже почти на час. Просматриваю перед сном, для приятных ночью сноведений.
Одна з таких можливостей не "пропонувати" , а рештом прийти й підірвати в ночі без уселяких "рішень суду" й іншої бюрократії .
Й це потрібно було робити свідомим одеситам йще після вбивства мами з донькою немовляткою *********** бомбою .
Ніяких підписів , ніяких "ініциативних груп" -- лише обурення народних мас . Йщешь и підриваєшь нахер без усяких попереджень . Так саме як колись звалили членіна на Бесарабський площі й Бульварі Шевченка в Київі !