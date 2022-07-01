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"Русня горит. Рембо, ты #банул?", - украинские бойцы подожгли танк оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили в бою российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с кратким обзором поля боя бойцы опубликовали в соцсетях. Решающий удар по танку нанес боец с позывным Рембо.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+49
Браво, хлопцы. БРАВО!
У меня такого видео уже почти на час. Просматриваю перед сном, для приятных ночью сноведений.
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01.07.2022 12:32
+25
залий на ютуб. і назви "нічна казочка для кращого сну бандерівця"
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01.07.2022 12:35
+17
Ненормативна якщо іде з вуст українського захисника,то поезія бою. Кацап це матюк
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01.07.2022 12:35
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Ще контрольний треба **анути. Потім вже підходити...
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01.07.2022 12:31 Ответить
контрольный обычно производит возимый б\к.
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01.07.2022 13:16 Ответить
rjusnja goritj žeton tomu hlopcu
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01.07.2022 12:31 Ответить
Браво, хлопцы. БРАВО!
У меня такого видео уже почти на час. Просматриваю перед сном, для приятных ночью сноведений.
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01.07.2022 12:32 Ответить
залий на ютуб. і назви "нічна казочка для кращого сну бандерівця"
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01.07.2022 12:35 Ответить
Das ist schon! Так и сделаю.
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01.07.2022 12:53 Ответить
nezabudte link zakinutj - dlja vseh zhelajushih
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01.07.2022 12:57 Ответить
Не обязательно на ю-туб, на любой ресурс, откуда свободно скачать можно, но мысль хорошая, такое кино в собранном виде ценный продукт для релаксации, особенно после того как их поц фюрер приказал намеренно разрушать жилые дома и гражданские объекты, этого не делал даже Гитлер
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01.07.2022 12:41 Ответить
Пожалуйста , если возможно ,залейте на Ютуб, так хочется посмотреть что- то приятное перед сном а не долбанный телемарафон.
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01.07.2022 20:19 Ответить
Ненормативна якщо іде з вуст українського захисника,то поезія бою. Кацап це матюк
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01.07.2022 12:35 Ответить
Вроде как сказали на ТМ-ку наехал, ну тогда без шансов, орки-танкисты уже у Кобзона в соседнем котле варятся.
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01.07.2022 12:37 Ответить
Гарно горить.
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01.07.2022 12:43 Ответить
ТМ 57, ТМ 62...
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01.07.2022 12:44 Ответить
Круті хлопці зі сталевими яйцями !
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01.07.2022 12:52 Ответить
"Матадор" успокоил кацапского "бычка".
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01.07.2022 13:07 Ответить
Вы не понимаете. Это жест доброй воли танка руZZких нацистов.
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01.07.2022 13:36 Ответить
Ось наш справжній РЕМБО
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01.07.2022 13:52 Ответить
Я думаю ... Рембо має за честь пожати йому руку !
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01.07.2022 15:22 Ответить
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01.07.2022 16:19 Ответить
Хлопця на 0:14 секунді можна на меми забирати ))
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01.07.2022 17:24 Ответить
tak on moi geroi etovo rolika
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01.07.2022 20:25 Ответить
Зараз війна й крім лиха війна дає певний набор можливостей .

Одна з таких можливостей не "пропонувати" , а рештом прийти й підірвати в ночі без уселяких "рішень суду" й іншої бюрократії .
Й це потрібно було робити свідомим одеситам йще після вбивства мами з донькою немовляткою *********** бомбою .
Ніяких підписів , ніяких "ініциативних груп" -- лише обурення народних мас . Йщешь и підриваєшь нахер без усяких попереджень . Так саме як колись звалили членіна на Бесарабський площі й Бульварі Шевченка в Київі !
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02.07.2022 17:32 Ответить
Видео дня уже облетело весь интернет, вот по этой ссылке: https://youtu.be/OcOoJ80xaaI
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02.07.2022 18:13 Ответить
 
 