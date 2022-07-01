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Украинские воины затрофеили МТ-ЛБ и гаубицу 2Б16 "Нона-К". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины отобрали у российских оккупантов многоцелевой тягач МТ-ЛБ и гаубицу 2Б16 "Нона-К".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с затрофеенным российским имуществом бойцы опубликовали в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Трофейный танк Т-72Б3 уничтожает позиции российских оккупантов в Северодонецке. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
В хазяйстві знадобиться.
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01.07.2022 14:03
+13
Забрали комплект.
Молодцы!
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01.07.2022 14:02
+11
«Нона-К» - радянська буксирована артилерійська система калібру 120 мм. 2Б16 містить в собі можливості гармати, гаубиці та міномета.
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01.07.2022 14:09
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Забрали комплект.
Молодцы!
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01.07.2022 14:02 Ответить
В хазяйстві знадобиться.
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01.07.2022 14:03 Ответить
мало! головний трофей - розширення України до Каспию!

а так і буде!
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01.07.2022 14:03 Ответить
ф не треба казати - Нам не треба. Треба!
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01.07.2022 14:04 Ответить
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01.07.2022 14:05 Ответить
Да-это-я

"розширення України до Каспию!"

Не треба писати дурниці та уподібнюватися імперським амбіціям паРаші.
Про рабсеянських насеклюків звідти, подумав, вЯлікій "розширитель", навіщо нам це лайно,
чи куди дівати?
Примусове виселення = не вступ до НАТо та ЄС і великі-великі санкції вже проти України.

Якщо мислення та хотєлки на рівні парашистів чи недолуглого підлітка, краще промовчати - за розумного зійдеш.
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01.07.2022 20:48 Ответить
Я всегда думал что Нона єто самоходній миномет???
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01.07.2022 14:03 Ответить
«Нона-К» - радянська буксирована артилерійська система калібру 120 мм. 2Б16 містить в собі можливості гармати, гаубиці та міномета.
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01.07.2022 14:09 Ответить
... и трофея.
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01.07.2022 14:27 Ответить
Містить в собі можливості гармати, гаубиці та міномета.
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01.07.2022 14:10 Ответить
Там этих "Нон" как собак нерезанных. Есть Нона-С 2С9 на базе БМД, есть Нона-СВК 2С23 на базе БТР-80. Это самоходные пушки-гаубицы-минометы.

Есть Нона-К 2Б16, как в ролике, буксируемая пушка-гаубица-миномет.

А есть Нона-М1 2Б23, которая просто миномет на колесах.
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01.07.2022 15:09 Ответить
Боже! Бережи наших воїнів, дай їм здоров'я і наснаги бити ворога!
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01.07.2022 14:06 Ответить
- Доброго вечора, ми...
- Дальше ми знаєм, путлер капут, бєрітє всьо. Где у вас плен?
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01.07.2022 14:11 Ответить
Арта на передке не катается. Когда трофеят арту, это значит, что пехтуры и бронетехники, за которыми прячется арта уже нет.
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01.07.2022 14:28 Ответить
Да скорее всего мотолыга заглохла при отступлении и бравые русские витязи из "второй армии мира" тупо бросили всё и спасались бегом пешком.
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01.07.2022 15:11 Ответить
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01.07.2022 16:18 Ответить
 
 