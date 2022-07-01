Украинские воины затрофеили МТ-ЛБ и гаубицу 2Б16 "Нона-К". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины отобрали у российских оккупантов многоцелевой тягач МТ-ЛБ и гаубицу 2Б16 "Нона-К".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с затрофеенным российским имуществом бойцы опубликовали в соцсетях.
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+11 Юрий Падалко
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Молодцы!
а так і буде!
"розширення України до Каспию!"
Не треба писати дурниці та уподібнюватися імперським амбіціям паРаші.
Про рабсеянських насеклюків звідти, подумав, вЯлікій "розширитель", навіщо нам це лайно,
чи куди дівати?
Примусове виселення = не вступ до НАТо та ЄС і великі-великі санкції вже проти України.
Якщо мислення та хотєлки на рівні парашистів чи недолуглого підлітка, краще промовчати - за розумного зійдеш.
Есть Нона-К 2Б16, как в ролике, буксируемая пушка-гаубица-миномет.
А есть Нона-М1 2Б23, которая просто миномет на колесах.
- Дальше ми знаєм, путлер капут, бєрітє всьо. Где у вас плен?