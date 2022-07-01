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Собирали разведданные по обороне Киева: СБУ обезвредила агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Четверо российских агентов, разведывавших позиции ВСУ и геолокации стратегических объектов, задержаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Российские агенты также призвали украинцев поддержать оккупантов.

"Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины. Он находился в составе оккупационной группировки РФ на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов".

При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации "МДБ ЛНР" Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали заранее отработанные каналы закрытой связи", – отметили в СБУ.

По данным следствия, агентурную группу "активировали" в начале полномасштабной злости РФ. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение враждебных задач.

Также смотрите: Гражданин РФ, которого 2 года разыскивал Интерпол из-за финансовых махинаций в Литве, задержали в Киеве, - контрразведка СБУ. ФОТО
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Топ комментарии
+18
Всіх повісити 😡
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01.07.2022 14:21
+14
ордиловцев с 2014 года пропускать на подконтрольную территорию Украины нельзя было без фильтрации. Референдум и второй паспорт, это то что нужно было учитывать. Кто они и на кого работают. Теперь понятно через 8 лет, что это враги.
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01.07.2022 14:25
+9
И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
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01.07.2022 16:42
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Всіх повісити 😡
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01.07.2022 14:21 Ответить
ордиловцев с 2014 года пропускать на подконтрольную территорию Украины нельзя было без фильтрации. Референдум и второй паспорт, это то что нужно было учитывать. Кто они и на кого работают. Теперь понятно через 8 лет, что это враги.
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01.07.2022 14:25 Ответить
А скільки їх заїхало і сидить тихенько, поки не активують...
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01.07.2022 14:31 Ответить
Тілілім=тілюлю
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01.07.2022 14:30 Ответить
Тілілім? Труляля? Опцаца?
Інтелектуали, ***.. Скрепні "слов'яни".
Повісити, як традиційно вчиняють зі шпигунами і диверсантами. Без суду і слідства. Закон дозволяє.
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01.07.2022 14:30 Ответить
А потом расстрелять..
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01.07.2022 16:41 Ответить
на якій підставі українська влада продовжує підтримувати дипломатичні стосунки з кривавим, незаконним режимом бульбафюрера Лукашенко, винного в масових обстрілах території України і загибелі десятків тисяч мирних громадян? хто дав їй це право?
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01.07.2022 14:34 Ответить
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01.07.2022 16:23 Ответить
💯 на палю!
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01.07.2022 14:51 Ответить
самі себе знешкодили?
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01.07.2022 15:55 Ответить
Програв із підливою від прізвища Тілілім 😂🤣
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01.07.2022 16:15 Ответить
Виявляється, арабською мовою слово "тілілім" означає "освіта".
Мабуть, освічене падло. )))

https://translate.google.com.ua/?hl=uk&sl=auto&tl=ru&text=tililim&op=translate
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01.07.2022 16:43 Ответить
И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
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01.07.2022 16:42 Ответить
не пора ли ми6, цру да и другим разведслужбам начать внедрять свою разведку в филиал фсб с целью получения обьективной информации? очень на это надеюсь.
ведь другого выхода борьбы с лапшой на уши просто не существует.
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01.07.2022 17:22 Ответить
Сомбреро боневтіка, найкращого в історії "черчилля" прикриває різного штибу агентів і негідників. Сподіваюсь, відповідальність настане.
Слава Україні!
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01.07.2022 17:48 Ответить
так оцих донця і тіліліма прийняли - чи тільки виявили їх участь в структурі?
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01.07.2022 17:30 Ответить
 
 