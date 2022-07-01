Собирали разведданные по обороне Киева: СБУ обезвредила агентурную группу ГРУ РФ. ВИДЕО
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Четверо российских агентов, разведывавших позиции ВСУ и геолокации стратегических объектов, задержаны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Российские агенты также призвали украинцев поддержать оккупантов.
"Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины. Он находился в составе оккупационной группировки РФ на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов".
При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации "МДБ ЛНР" Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали заранее отработанные каналы закрытой связи", – отметили в СБУ.
По данным следствия, агентурную группу "активировали" в начале полномасштабной злости РФ. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение враждебных задач.
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Інтелектуали, ***.. Скрепні "слов'яни".
Повісити, як традиційно вчиняють зі шпигунами і диверсантами. Без суду і слідства. Закон дозволяє.
Мабуть, освічене падло. )))
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Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.
Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???
©Б.Береза
ведь другого выхода борьбы с лапшой на уши просто не существует.
Слава Україні!