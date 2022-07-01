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Захват Лисичанска войсками РФ – это вопрос дней, - репортаж Sky News. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники в Лисичанске продолжают бои с российскими захватчиками, однако город вскоре могут захватить войска РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете корреспондента Sky News Алекс Кроуфорд.

Журналистка называет Лисичанск "последним городом Луганщины, который остается под контролем ВСУ".

"Наверное, это только вопрос дней, когда российским войскам удастся оцепить его, отрезать и захватить контроль".

По словам корреспондента, в Лисичанске раздаются взрывы и падают российские снаряды. А город "движется к неизбежному: российской блокаде с последующим захватом".

"Мы видели, как истощенные украинские военные отступали, меняя позиции. А другие готовились идти в бой", – рассказала Кроуфорд.

Смотрите: В оккупированных Ровеньках в Луганской области уничтожена нефтебаза. ВИДЕО
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Топ комментарии
+65
Ти хоч подивись, як правильно писати назву міста. Ще один бамбас дамбіл
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01.07.2022 15:44
+37
Нет никакой "русской земли". То, что ві называете своей пфедерацией, на самом деле - спорная территория между Украиной и Китаем.
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01.07.2022 15:49
+35
Люди - головне! Потрібно берегти наших воїнів.
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01.07.2022 15:40
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Ага мы ещё в феврале должны были все сдаться через 72 часа
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01.07.2022 16:35 Ответить
рашку остановит только сотня хаймарсов...
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01.07.2022 16:42 Ответить
Що воїн їй відповів на 04.00, що його аж запікали?
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01.07.2022 16:46 Ответить
ВСУ нанесли авиаудары под Лисичанском
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01.07.2022 16:50 Ответить
не беспокойся, власти всегда за любой слив, ибо им ВСУ уже давно инфу не даёт
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01.07.2022 17:06 Ответить
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

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01.07.2022 17:06 Ответить
Проблема в тому, що як тільки починаєш писати на цензорі об'єктивні коменти, то адмін відразу банить.
Щодо Маріка.
1. Стандартне пояснення нашого військово- політичного керівництва: "оборонці Маріуполя скували навколо міста значні сили противника, які той міг би використати на інших напрямках".
Питання: за яких умов дійсно добре підготовлені та мотивовані захисники Маріуполя могли б більш ефективно сковувати сили противника - воюючи в оточенні, без нормального підвозу зброї, ***********, продовольства та медикаментів чи не в оточенні, будучи забезпеченими усім згаданим вище?
2. Орки втратили при штурмі Маріка від 6 до 8 тис. бійців. Наші втрати орієнтовно 1,5-2,0 тис. безповоротних, 2,5-3,0 потрапивших у полон.
Питання: чи була ця оборонна операція дійсно вдалою в плані нанесення максимальних втрат ворогу, виходячи із класичного співвідношення 1:3?
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01.07.2022 17:11 Ответить
баран ватный под Мариком время выграли для недолугого зеленого торчка что бы он не обосрался у себя в бункере
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02.07.2022 03:23 Ответить
незалежним спостерігачам слід довіряти більше, ніж доморощеним. Вони також помиляються, але ніколи не брешуть навмисне, як наші доморощені "лікарі" хворому.
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01.07.2022 17:17 Ответить
брешут еще как - СNN "брехало" целую неделю "Киев падет в течении нескольких дней"
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02.07.2022 03:25 Ответить
Рашка может оформлять референдумы где угодно и хоть каждый день.Объявить своей территорией и напугать использованием ЯО. Это называется взять на понт (на испуг).
Отойдя от Лисичанска наша армия продолжит их долбать всем чем можно, и пойти "освобождать" Донецкую обл. орки вряд ли смогут.
ps: а нашим в Генштабе стоит учесть, что командуют против нас уже не старперы, а хорошо обученные орковские офицеры
. Вот теперь и будет видно, чего стоит наш Генштаб.
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01.07.2022 17:20 Ответить
если бы у генштаба было столько железа сколько у твоих кацапов тогда можна было смотреть
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02.07.2022 03:26 Ответить
Нє, ну стерти місто, то і є захоплення. Кацапи и совєти по іншому і не воюють.
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01.07.2022 17:34 Ответить
Да, это так.
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01.07.2022 17:35 Ответить
Чому аеропорт Донецьку майже рік держався? Може питання в грамотній обороні? Питання до ЗСУ та ТРО нема, є питання до Генштабу.
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01.07.2022 18:09 Ответить
А Ви тупо уявіть собі , як в 21 столітті , тай йще на 3-му десятку 21 століття загинути від елементарного сепсіса , навіть якщо уламок не достав до кістки ?!

В ДАПі не було оточення , була певна ротація , була евакуація пораненних й постачання : набоїв , води , їжи й ліків .
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01.07.2022 21:26 Ответить
кто держался? это был какой то цирк когда сепары на блок посту пропускали провизию для "киборгов" через свой блок пост
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02.07.2022 03:28 Ответить
Они подобное и про Северодонецк писали. Еще те эксперты
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01.07.2022 18:11 Ответить
он с трупаком на коленях поедет фигассе маозохисткий отракцион
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01.07.2022 18:15 Ответить
Все йде по плану нашого Головнокомандувача, не плутайте з Верховним. В Лисичанську багато орків, як донецьких-луганських, так і кацапських закінчать своє позорне життя. Потім наші відійдуть, знищуючи падлюк яких будуть привозити на забій і які будуть рухатися за нашими і підготовлену пастку, де не зможуть підлітати їх літаки і гелікоптери. Логістика кацапні розтягнеться, металобрухту і тупих ваньок зменшиться, зброя західних друзів все більше буде поступати на фронт і десь... в одному місці контратака, оточення і знищення великої, але слабкої і сцикливої армії імперії зла. І це не роки, це можливо до року, але не більше року.
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01.07.2022 18:44 Ответить
Я не Арестовечь, но запомните этот твит, орков в Лисичанске и Северодонецке ждёт судьба Гиркина - бегство из осады Славянска. Освободить город это почетнее чем бегать по степи.
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01.07.2022 19:01 Ответить
По крайней мере на утро говорили о боях на нефтехиме, это вне самого города...
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01.07.2022 19:24 Ответить
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