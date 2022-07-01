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Захват Лисичанска войсками РФ – это вопрос дней, - репортаж Sky News. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники в Лисичанске продолжают бои с российскими захватчиками, однако город вскоре могут захватить войска РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете корреспондента Sky News Алекс Кроуфорд.
Журналистка называет Лисичанск "последним городом Луганщины, который остается под контролем ВСУ".
"Наверное, это только вопрос дней, когда российским войскам удастся оцепить его, отрезать и захватить контроль".
По словам корреспондента, в Лисичанске раздаются взрывы и падают российские снаряды. А город "движется к неизбежному: российской блокаде с последующим захватом".
"Мы видели, как истощенные украинские военные отступали, меняя позиции. А другие готовились идти в бой", – рассказала Кроуфорд.
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Пожалуйста, подождите...
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.
Щодо Маріка.
1. Стандартне пояснення нашого військово- політичного керівництва: "оборонці Маріуполя скували навколо міста значні сили противника, які той міг би використати на інших напрямках".
Питання: за яких умов дійсно добре підготовлені та мотивовані захисники Маріуполя могли б більш ефективно сковувати сили противника - воюючи в оточенні, без нормального підвозу зброї, ***********, продовольства та медикаментів чи не в оточенні, будучи забезпеченими усім згаданим вище?
2. Орки втратили при штурмі Маріка від 6 до 8 тис. бійців. Наші втрати орієнтовно 1,5-2,0 тис. безповоротних, 2,5-3,0 потрапивших у полон.
Питання: чи була ця оборонна операція дійсно вдалою в плані нанесення максимальних втрат ворогу, виходячи із класичного співвідношення 1:3?
Отойдя от Лисичанска наша армия продолжит их долбать всем чем можно, и пойти "освобождать" Донецкую обл. орки вряд ли смогут.
ps: а нашим в Генштабе стоит учесть, что командуют против нас уже не старперы, а хорошо обученные орковские офицеры
. Вот теперь и будет видно, чего стоит наш Генштаб.
В ДАПі не було оточення , була певна ротація , була евакуація пораненних й постачання : набоїв , води , їжи й ліків .