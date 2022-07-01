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Санкции Запада подталкивают РФ и Беларусь к ускоренному объединению, - Путин. ВИДЕО
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Президент РФ Путин заявил, что санкционное давление Запада на Россию и Беларусь вынуждает страны "ускорить объединительные процессы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Беспрецедентное политическое и санкционное давление коллективного Запада подталкивают Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций", - сказал российский диктатор.
По его словам, союзное государство является примером "по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции".
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Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.
Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???
©Б.Береза
Звідки узнав, джерело інформації? Чи так, накинути гівна на віндзейль?
ПМСПМР
Раніше лука петляв.
Или бульбофюрер настолько тупой что пойдет на этот шаг, и станет губернатором белоруской области в составе раисии?
правильно, возвращайтесь, терпилы мокшане и литвины, к истокам, к натуральному обмену и торговле своими рабами между собой..
якщо скласти: -1 + -1, вийде отрицательний рост в -2
22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...
Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.
Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.
А взагалі то з Біларуссю треба обережно. В тому числі і з санкціями проти них. Їм набагато складніше під тиском санкцій ніж козломордам.
А більшість біларусів вважають себе братами козломордам, а багато й одним народом з ними. Бо ще з совка не встигли вийти. То щоб не підштовхнути, що й Лука не зможе втримати.
Думаю, що може "з доброї волі й поваги до самомого біларуського народу, який під гнітом диктатури луки і путлера" знизити біларусам санкції.
чмошная ботоксная пыня )) она же рассеянская бабка-Сцаревна
Ведь московиты все что они могут захватить считат своим исконным.
параша, еритрея, білорусь і сирія,
тільки від'@бись від від України