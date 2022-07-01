РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13381 посетитель онлайн
Новости Видео За рубежом
15 160 94
Беларусь (7527) Путин (29870) Россия (91316) санкции (10623)

Санкции Запада подталкивают РФ и Беларусь к ускоренному объединению, - Путин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Президент РФ Путин заявил, что санкционное давление Запада на Россию и Беларусь вынуждает страны "ускорить объединительные процессы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление коллективного Запада подталкивают Россию и Беларусь к ускорению объединительных процессов. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от незаконных санкций", - сказал российский диктатор.

По его словам, союзное государство является примером "по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил Лаврову, что в Беларуси нет складов с ядерным оружием
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
показать весь комментарий
01.07.2022 16:40
+39
Та я щось не чув, щоб білоруси Україну паскудили, а от кацапів вони не дуже *******, як на мене:

показать весь комментарий
01.07.2022 16:49
+19
показать весь комментарий
01.07.2022 16:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И вот тут даже я офигел.

Узнал, что бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который "прославился" на всю Украину, как обладатель "*****", назначен советником Главы ГУР МО Кирилла Буданова. Вчера он уже был на работе.

Простите, что интересуюсь, но если это правда, то как такое могло произойти? Он же находится под 2 уголовным делами! "В первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Второе - по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - говорится в сообщении ДБР от 28.12.21 И что этот "советник" может посоветовать Буданову? Как хамить, быковать и материть полицейских? Это какой-то ад. Опять начали совать "своих" на "теплые" места? И как он доступ получил? Если честно, то после таких новостей я теряю мотивацию. Если даже война не заставляет систему меняться, то ради чего все эти жертвы???

©Б.Береза
показать весь комментарий
01.07.2022 16:40 Ответить
Це питання ще не провірене. Хотя,знаючи зелене болото, раніше думай про друзів,а потім про Україну
показать весь комментарий
01.07.2022 16:43 Ответить
В ЭТОМ ГХМ СОЮЗЕ....думаю ***** будем очком пассивным.... ну куда Моське ***** взлезать на такого высокого Грыгорыча... в активе
показать весь комментарий
01.07.2022 16:50 Ответить
Узнал,
Звідки узнав, джерело інформації? Чи так, накинути гівна на віндзейль?
показать весь комментарий
01.07.2022 17:24 Ответить
Скоріше за все, це думка, бу.. -вербонув го... На це слід звернути увагу Ми-6 та ЦРУ
показать весь комментарий
01.07.2022 17:46 Ответить
Вы правы, узнав такие новости действительно можно потерять мотивацию. И как выгнать зеленую мразь из правительства? Для этого нужны наши военные чтобы дать наконец зеленой шобле просраться.
показать весь комментарий
01.07.2022 20:24 Ответить
Хоче пзд лями боділитись
показать весь комментарий
01.07.2022 16:42 Ответить
<******* поц, и сын поца. Точка💥
показать весь комментарий
01.07.2022 18:39 Ответить
nu "sovokupites" vi tam s bulbo fjurerom - a dalshe sho ? dva debila eto sila ?
показать весь комментарий
01.07.2022 16:42 Ответить
А якщо білоруси цього не схочуть? Чи їх не питатимуть?
показать весь комментарий
01.07.2022 16:43 Ответить
нет. ***** и в Украине никого не спрашивает
показать весь комментарий
01.07.2022 16:44 Ответить
Не питатимуть, але лука буде петляти.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:45 Ответить
Вони такі ж як і кацапи. Їм пастуха с жЬОсткім держаком від швабри потрібно
показать весь комментарий
01.07.2022 16:45 Ответить
Та я щось не чув, щоб білоруси Україну паскудили, а от кацапів вони не дуже *******, як на мене:

показать весь комментарий
01.07.2022 16:49 Ответить
Белорусь они уже оккупировали.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:57 Ответить
Це так, Ваша правда, на жаль. Але "об'єднання", -- то зовсім вже безповоротній крок, як на мене. Не думаю, що білорусам дуже кортить до кацапстану назавжди...
показать весь комментарий
01.07.2022 17:02 Ответить
Ну і що? срср стояв краще ніж хєр у вовка на морозі, його усі боялися, але він навіть 100 років проіснувати не зміг.
показать весь комментарий
01.07.2022 18:12 Ответить
Дай Бог, друже, щоб так і було, дай Бог...
показать весь комментарий
01.07.2022 19:52 Ответить
Что то не припомню чтобы у свинюшки спрашивали хочет ли она шашлыка или нет??? Так и с бяларусами - бульбофюрер сказал к путлеру на заклание, значит на заклание, а блеять и хрюкать в стаде будете!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 17:03 Ответить
Точно.Об'єднається кролик з удавом....
показать весь комментарий
01.07.2022 18:15 Ответить
Та трошки не так , Об'єднається ядовита жаба с гадюкою.
показать весь комментарий
01.07.2022 20:26 Ответить
***** теперь рашка будет с 3-х сторон, жесть
показать весь комментарий
01.07.2022 16:43 Ответить
Україна має намір повернути Крим за допомогою західної зброї, - Резніков
показать весь комментарий
01.07.2022 16:44 Ответить
к сожалению нет сил даже Попасную отбить, поэтому разговоры про Крым - это несерьезно
показать весь комментарий
01.07.2022 16:45 Ответить
такого кацапа хвати в нас сил замочити - а потом і крим замочим
показать весь комментарий
01.07.2022 16:53 Ответить
Значит мы сможем наступать в любом направлении
показать весь комментарий
01.07.2022 16:46 Ответить
Вот это поворот, рашка с 14 года с 3 сторон, тебе только сейчас дошло?
показать весь комментарий
01.07.2022 16:48 Ответить
получается не только мне. а еще Залужному, Данилову, Резникову, Буданову и так далее, которые про...ли атаку с Беларуси
показать весь комментарий
01.07.2022 17:01 Ответить
А ***** сидит и думает: *****, теперь NATO будет с 3-х сторон, жесть.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:56 Ответить
c 4-х, если учитывать ПМС ПМР
показать весь комментарий
01.07.2022 18:06 Ответить
ну те клоуны быстро сдулись в мае еще
показать весь комментарий
01.07.2022 18:56 Ответить
Почалось спочатку.....
Раніше лука петляв.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:43 Ответить
Так, а шо санкції вже нЄ на пользу?

показать весь комментарий
01.07.2022 16:44 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2022 16:44 Ответить
Даешь и белорусам санкций наложенных на рашку. Вот они будут только рады.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:44 Ответить
Санкції "не законні"... а війна, вторгнення, окупація, вбивства, руйнації.. законні??? ху...йло, ти повний маразматик чи повний долбой..об?
показать весь комментарий
01.07.2022 16:44 Ответить
кровожадний ,маразматичний, рашистський, повний долбой..об
показать весь комментарий
01.07.2022 18:29 Ответить
Правильно. Два ********-диктатора с их паРашами должны пойти на дно одновременно.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:45 Ответить
Бульбашів бояришники просто поглинуть. Далі уже не деруни,а лапті і мох
показать весь комментарий
01.07.2022 16:45 Ответить
й скліщаться ***** та бульбо***** як брєжнев з хонекером )
показать весь комментарий
01.07.2022 16:45 Ответить
11 вересня вони оголосять *сєсєсєр 2.0 з захопленими територіями України, + їблорусь, пмр, осетія, абхазія*
показать весь комментарий
01.07.2022 16:46 Ответить
Надеюсь, ВСУ к тому времени смогут ********* тварей с нашей територии
показать весь комментарий
01.07.2022 16:47 Ответить
А что от этого станет лучше - экономика, наука, техника, медицина начнет развиваться ?

Или бульбофюрер настолько тупой что пойдет на этот шаг, и станет губернатором белоруской области в составе раисии?
показать весь комментарий
01.07.2022 16:46 Ответить
Можливо, що бульбофер, розпочинаючи оце все "саюзнайє", мріяв таким чином очолити расєю. Бо там наразі є "вища державна рада союзної держави", де він є головою. Але щось пішло не так
показать весь комментарий
01.07.2022 17:05 Ответить
нет он просто мечтает восстановить СССР.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:59 Ответить
кароче, дедушка начал трясти половыми признаками бабушки...
показать весь комментарий
01.07.2022 16:46 Ответить
Подивіться на праву руку *****. Щось вона всохла якась та стрибає наче жаба
показать весь комментарий
01.07.2022 16:47 Ответить
А что там от Беларуссии осталось?
показать весь комментарий
01.07.2022 16:47 Ответить
пушечное мяско...
показать весь комментарий
01.07.2022 16:55 Ответить
Та і якщо він правша, то права рука повинна ліву накривати
показать весь комментарий
01.07.2022 16:48 Ответить
это вАш успех, дебилы..
правильно, возвращайтесь, терпилы мокшане и литвины, к истокам, к натуральному обмену и торговле своими рабами между собой..
показать весь комментарий
01.07.2022 16:52 Ответить
Если союзная империя, тогда ЦАРЬ один.... Лукашенко, под НОВИЧЕК, на выход...
показать весь комментарий
01.07.2022 16:52 Ответить
по людоедскому принципу: чем больше пакуов в банке - тем на дольше хватит
показать весь комментарий
01.07.2022 16:54 Ответить
Об'єднайся з гівном і злийся в унітазі!
показать весь комментарий
01.07.2022 16:55 Ответить
навіщо приеднуватись - і так окуповани
показать весь комментарий
01.07.2022 16:55 Ответить
куйла ніхто не зустрів сьогодні в Ашхабаді
показать весь комментарий
01.07.2022 16:57 Ответить
То ж його *манечка*(умови).
показать весь комментарий
01.07.2022 20:14 Ответить
Та вы бы уже давным давно сблизились, породнились, вышли бы замуж друг за дружку, и деток нарожали!!! Хотя какие могут быть дети у двух *****....в!!Прошу прощения!!! А вы все ждете незнамо чего!!! Два сближенца!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 16:59 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2022 17:05 Ответить
алгебра не арифметика:

якщо скласти: -1 + -1, вийде отрицательний рост в -2
показать весь комментарий
01.07.2022 16:59 Ответить
легче поделить на ноль
показать весь комментарий
01.07.2022 18:40 Ответить
обнулєніє це виключно імператорський привілей пуйла
показать весь комментарий
02.07.2022 00:42 Ответить
Помножити.
показать весь комментарий
02.07.2022 01:22 Ответить
Що, після стількох років прихованого BDSM-у нарешті вирішили одружитися? Тепер зможете жерти малафію одне одного, не ховаючись.
показать весь комментарий
01.07.2022 16:59 Ответить
а кто ж будет главным...😎
показать весь комментарий
01.07.2022 17:01 Ответить
Я не можу на нього дивиться, щоб ти розтанув і випарився на пательні придурок.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:02 Ответить
Taras Chornovil

22 hrs ·Друзі під петицією за припинення незаконних перешкод трьом патріотичним каналам бракує на цю мить 1122 підписи. Залишилося 17 днів:

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163...

Ми ж це зробимо? Багато хто пише, що є проблеми з підписанням. Насправді, це малоймовірно. Допомагав проголосувати знайомому вчора, а раніше й сам підписав. Там кабмінівський сайт трошки буксує на кожному пункті від кількох до кільканадцяти секунд. Просто треба почекати, доки воно крутить кілечком. Реєстрація - 5-10 хвилин, саме підписання хвилину-півтори.

Треба це зробити, бо інакше, як ми можемо щось вимагати від цієї укрсучвлади, якщо не можемо яких 25 000 підписів зібрати за свободу слова. А вони ж нам потім будуть цим витикати. Чи буде швидкий результат від петиції? Я не дуже оптимістичний, але відновленню каналів це посприяє. А в майбутньому добавить нам механізмів для покарання винних. Без нашої участі ці зелені путіноїди навіть після завершення воєнного стану можуть канали не відновити.

показать весь комментарий
01.07.2022 17:05 Ответить
Так бульбостана же нету как год
показать весь комментарий
01.07.2022 17:07 Ответить
Не санкції ************, а путлер **********.

А взагалі то з Біларуссю треба обережно. В тому числі і з санкціями проти них. Їм набагато складніше під тиском санкцій ніж козломордам.
А більшість біларусів вважають себе братами козломордам, а багато й одним народом з ними. Бо ще з совка не встигли вийти. То щоб не підштовхнути, що й Лука не зможе втримати.

Думаю, що може "з доброї волі й поваги до самомого біларуського народу, який під гнітом диктатури луки і путлера" знизити біларусам санкції.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:12 Ответить
лукашенко более 30 лет уклонялся от союза, и сейчас вряд ли согласится
показать весь комментарий
01.07.2022 17:14 Ответить
За 30 років все змінилось не на користь лукашеску...
показать весь комментарий
02.07.2022 01:25 Ответить
Совет да любовь, вместе под санкциями веселее наверное
показать весь комментарий
01.07.2022 17:17 Ответить
А як кішенькева ****** ********** країни до НАТО ммммм.....
показать весь комментарий
01.07.2022 17:26 Ответить
Вялизнае дзякуй путину за гэта
показать весь комментарий
01.07.2022 18:41 Ответить
А куди ще далі об'єднуватися, ви і так в позі 69.
показать весь комментарий
01.07.2022 17:32 Ответить
Люди понимают что он єто лицо системи, а ее поддерживает на сейчас минимум 60 пооцентов
показать весь комментарий
01.07.2022 17:41 Ответить
Из тонущей подлодки каZап зовёт обняться ))
показать весь комментарий
01.07.2022 17:43 Ответить
С крейсера Масква
показать весь комментарий
01.07.2022 17:46 Ответить
Скоріше б... Тоді можно валити по території білараші. Одне й те ж
показать весь комментарий
01.07.2022 17:46 Ответить
Good move - when the sanctions are divided between the two, each one carries just half of the load
показать весь комментарий
01.07.2022 17:49 Ответить

чмошная ботоксная пыня )) она же рассеянская бабка-Сцаревна
показать весь комментарий
01.07.2022 17:56 Ответить
Какцап пуйло як завжди збрехав, бо ніякого об'єднання немає, є рабство білорусів і воно сталося у минулому році. Хоч "об'єднуйтеся" хоч роз'єднуйтеся, то ваша справа, більше будуте отримувати стусанів і ненависті вже від білорусів, бо за рік два вони побачать в яку клоаку потрпили.
показать весь комментарий
01.07.2022 18:11 Ответить
И шо, вы думаете вам поможет объединение?
показать весь комментарий
01.07.2022 18:34 Ответить
м'яса для фронту не вистачає
показать весь комментарий
01.07.2022 18:45 Ответить
Руске золодат не обременен никакими нравственными законами, представлениями об общечеловеческих ценностях, внутренними сомнениями и конфликтами. Его интеллект обратно пропорционален рейтингам его Вождя. Он знает, что его выпустили из клетки ненадолго, что его жизнь не стоит ни копейки и он начинает отыгрываться - зверствовать на полную катушку. И ничего, кроме пещерной зависти и подлой, мелочной мести за свою никчемную и беспросветную жизнь этот человек не испытывает. Только отстрел орков!
показать весь комментарий
01.07.2022 19:01 Ответить
Какая отвратительная рожа.
показать весь комментарий
01.07.2022 19:23 Ответить
Странам НАТО надо настроиться и помогать Украине всеми средствами. В том числе и войсками. Потому что если они нас захватят, то через несколько лет им придется воевать самим против московитов. Притом, что они и украинцев заставят воевать против Запада.
Ведь московиты все что они могут захватить считат своим исконным.
показать весь комментарий
01.07.2022 19:39 Ответить
Жаба з гадюкой ипутся
показать весь комментарий
01.07.2022 20:26 Ответить
Пусть сольются в оргазме.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:00 Ответить
ой *** та зроби вже свій любимий новий радянський союз:
параша, еритрея, білорусь і сирія,

тільки від'@бись від від України
показать весь комментарий
01.07.2022 21:14 Ответить
Вовочка для тебе буде сурпрайз реально коли Лука тебе перший здасть !
показать весь комментарий
01.07.2022 22:43 Ответить
Два говна объединятся в одно.
показать весь комментарий
01.07.2022 22:53 Ответить
 
 