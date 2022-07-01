Оккупанты пытаются спрятать Керченский мост за дымовым занавесом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты пытались устроить дымовую завесу над Керченским мостом в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, их попытки зафиксировали двигавшиеся в это время по переправе водители. Авторы видео утверждают, что это тренировка специализированных подразделений армии оккупанта.
Топ комментарии
+91 Welt Schmerz
показать весь комментарий01.07.2022 17:28
+57 Шимус
показать весь комментарий01.07.2022 17:28
+54 Олег Смуток 8713be8e
показать весь комментарий01.07.2022 17:29
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Пожалуйста, подождите...
а де хлопок ?
нєдоработочка !
Сам інді його слухаю але мені треба щось вагоміше для лікування зебні....
Отключение GPS будет хуже для нас, а не для орков
ведь недаром
Москва спаленная пожаром
укропами потоплена ?
та й ми теж....
19 км спрятать за дымовой завесой
А вы ещё и комментируете
Он что имеет плавающие координаты ?
Что главной целью "СПЕЦОПЕРАЦИИ" , был не Киев, Харьков и Одесса...а пробитие СУХОПУТНОГО КОРРИДОРА В КРЫМ, поскольку пошли РАЗРУШЕНИЯ НА МОСТУ?
Сейчас типо взорвут мост, и все спишут на Украину ...а "корридор" будут защищать до последнего русского?
Ім потрібно зіднатись с придністровьем і там границі НАТО ...
Коли ви помітите, що ракета вже поблизу, то пізно буде гази пускати