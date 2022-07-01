Оккупанты пытаются спрятать Керченский мост за дымовым занавесом. ВИДЕО

Российские оккупанты пытались устроить дымовую завесу над Керченским мостом в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, их попытки зафиксировали двигавшиеся в это время по переправе водители. Авторы видео утверждают, что это тренировка специализированных подразделений армии оккупанта.

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