В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как "мясо". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

В оккупированном Донецке возле "Академии МВД" прошел митинг родителей курсантов. Они протестуют против использования их детей в войне против Украины в качестве мяса.

Об этом сообщает informnapalm, передает Цензор.НЕТ.

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Видео: Митинг родителей курсантов возле "Академии МВД" в Донецке.

В Донецке выпускников академии "МВД "ДНР" намерены отвезти на фронт. Родители пришли под академию и устроили акцию протеста. Митингующим оккупанты угрожают оружием.

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Также издание опубликовало записи из тетради командира 1-го отдельного батальона, где курсанты прямо записаны как "мясо".

Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.

Если 1 и 2 курса еще повезло, они будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов повезло еще больше. Они записаны как "мясо", – пишет издание.