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В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как "мясо". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Донецке возле "Академии МВД" прошел митинг родителей курсантов. Они протестуют против использования их детей в войне против Украины в качестве мяса.

Об этом сообщает informnapalm, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Митинг родителей курсантов возле "Академии МВД" в Донецке.

В Донецке выпускников академии "МВД "ДНР" намерены отвезти на фронт. Родители пришли под академию и устроили акцию протеста. Митингующим оккупанты угрожают оружием.

Читайте: В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов, слышны взрывы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также издание опубликовало записи из тетради командира 1-го отдельного батальона, где курсанты прямо записаны как "мясо".

Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.
Если 1 и 2 курса еще повезло, они будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов повезло еще больше. Они записаны как "мясо", – пишет издание.

В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как мясо 01

В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как мясо 02
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Топ комментарии
+73
Діти на ментов недореспубліки вчились , не шкода геть трішки . Мамки прискакали тому-що «мужики» в полях гниють . Жіноча республіка Дира або Пзда )
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01.07.2022 18:44
+66
А у 2014 році батьки цих дітей кричали "ПУТЄН ВВЕДІ", "ДАМБАС НІКТО НЄ ПАСТАВИТ НА КАЛЄНІ"?
То путєн і ввёл. Ви ще не на колінях? Які тепер питання?
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01.07.2022 18:52
+53
Зачем их жалеть - хороший кацап - кацап200
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01.07.2022 18:42
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Зачем их жалеть - хороший кацап - кацап200
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01.07.2022 18:42 Ответить
Хороший кацап в хорошем гробу,плохой кацап в плохом гробу.
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01.07.2022 20:11 Ответить
Боевой дух по идее на высоте❗👍
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01.07.2022 18:43 Ответить
Діти на ментов недореспубліки вчились , не шкода геть трішки . Мамки прискакали тому-що «мужики» в полях гниють . Жіноча республіка Дира або Пзда )
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01.07.2022 18:44 Ответить
Все верно.
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01.07.2022 18:48 Ответить
Якщо 1 та 2 курсу ще "пощастило", вони охоронятимуть розрахунки ППО, склади та розташування

...
Охороняти склади? "Пощастило", ліл. Сидиш і щомиті чекаєш на приліт Хаймарса чи ще якогось неприємного сюрпризу від хунти. Причому там, на відміну від фронту, і не сховатися нікуди - маєш приречено стояти на посту згідно розпорядку несення служби.
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01.07.2022 18:52 Ответить
було десь тут недавно відео, як в склад прилетіло, та мясо ганяло там як бздо по шараварах, не знали куди забиться, шоб труп краще зберігся ))
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01.07.2022 19:00 Ответить
Ось вiдос https://storage2.censor.net/video/3/220622_hru.mp4
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02.07.2022 14:11 Ответить
А у 2014 році батьки цих дітей кричали "ПУТЄН ВВЕДІ", "ДАМБАС НІКТО НЄ ПАСТАВИТ НА КАЛЄНІ"?
То путєн і ввёл. Ви ще не на колінях? Які тепер питання?
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01.07.2022 18:52 Ответить
А шо такоє? Щось не подобається? Все по канонам совка, як про те мріяли даунбасянє: народись і здохни за вождя... Зато бєз біндєр.
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01.07.2022 18:52 Ответить
Каждый Иванушка-дурачек, должен стать Иванушка-тухлячек ))
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01.07.2022 18:53 Ответить
зато чесно. а чим як не м'ясом їхні діти можуть бути на війні? ...ну, хіба що овочами, і то деякі, кому пощастить повернутися
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01.07.2022 18:53 Ответить
Хай в ООН пишуть і Папі Римському.
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01.07.2022 18:54 Ответить
В лігу сексуальних реформ.
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01.07.2022 19:22 Ответить
Типова сихологія моральних виродків.
Вони протестують проти призову, це так, але протестують не тому, що їхніх дітей пошлють вбивати невинних людей, а протестують тому, що є високий ризик, що, навпаки, уб'ють цих дітей
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01.07.2022 18:54 Ответить
(помилка) - ...психологія!!!
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01.07.2022 18:55 Ответить
приймається.
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01.07.2022 19:17 Ответить
102 года назад дамбасс мочил в сортире генерал Деникин...и тоже собирал добровольцев...
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01.07.2022 18:54 Ответить
фули всё ништяк дауны,что хотели то получили,вот такой он руцкий мир, сдохнуть за ***** батяшку это почётно мамке медаль дадут и похонят по тупым бредням что сдохнувшего хероя никогда не забут, и п*здец на этом !!!
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01.07.2022 18:55 Ответить
Это честь сыну русского мира умереть за свободу путина и его безоблочного будушего!
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01.07.2022 18:55 Ответить
Звали у 2014 россию - она и пришла!
Перекладаю українською:
Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте!
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01.07.2022 18:58 Ответить
Та не может быть!!!! Их там нет, это не они и ваще!!! Мамки еще настругают!!!
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01.07.2022 18:59 Ответить
*****,хреновы защитники малограмотные рюзького эзЫка - *едЕница*...
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01.07.2022 18:59 Ответить
Вони протестують проти використання їх дітей у війні проти України в якості "м'яса"

Вы непонели!
Это жи ж "защита русскоязычного населения" от злобных биндеравцов!
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01.07.2022 19:01 Ответить
скажите кто-то этому кАмОндиру, что в слове "едИница" третья буква "И" должна быть.)

І робочий зошит вже неактуальний, якщо звернути увагу на дати.)
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01.07.2022 19:02 Ответить
Хотели орков - хлебайте СУКИ!
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01.07.2022 19:04 Ответить
В зошиті, дати за 2021 рік
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01.07.2022 19:05 Ответить
Та то дати з першими записами, від грудня 21. А подивись на відео, фото... там дерева зелені і люди роздягнені. ОТ зараз ті записи і вистілять!
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01.07.2022 19:12 Ответить
А нужно было родителям переходить в ВСУ чтобы выгнать оккупантов со своей земли. Приютили ублюдков, кормили, поддерживали и вот благодарочка прилетает теперь
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01.07.2022 19:05 Ответить
Туди вам і дорога, ПІДЕРЮГИ!
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01.07.2022 19:07 Ответить
Все что делают нацисты бункерного и сам бункерный, делается только для одной цели - для того чтобы спасти свои дырявые шкуры. Это важно понимать.
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01.07.2022 19:09 Ответить
Фашик Донецький

Итз тайм банбить бамбас. Ибо *****
Я ж говорил, что прилетит по Ровеньках
Ну, а теперь к сути. Начну с простого. Для ВСУ не существует неизвестных целей на оккупированной рф части востока Украины. Вооосимь лет - это достаточно времени, чтобы найти цель, разрисовать её и отдать артиллерии.
Поэтому нужно макакам понимать простую вещь: мы знаем, что стоит, где стоит, количество, маркировку, когда заезжает, когда уезжает, количество охраны и прочие мелочи. Ибо было достаточно времени, чтобы это все узнать (вооосимь лет, *****)
Эту же информацию знает артиллерия ВСУ.
Более того, драконы из ВСУ знают то, что не показывает спутник - в какой конкретно ангар нужно ******, чтобы все сгорело к **** или место, разрушив которое, военная база перестанет функционировать полностью.
Поэтому будет прилетать. Постоянно
Скажу даже больше, у драконов ВСУ сейчас есть огромный выбор по поводу того, куда именно послать благодатный огонь. А это значит, что вопрос не в можем или не можем, не в достаём-не достаем. Вопрос в хотим или не хотим ****** туда сегодня. И все
Кстати, напомню немного о "тупости" американцев, которые дали именно химарсы - пво рф не берет эти снаряды. Ну тупыыыые, гыыыы... ну или кого-то трахнули в мозг, на ментальном уровне - в русскоговорящую голову, так сказать
Далее. Ситуация для абизян дыныры-хуиныры приблизительно следующая:
Есть понимание, что прилетит
Есть понимание, что рф не защитит
Есть понимание, что хз куда конкретно прилетит в этот раз и когда конкретно
И это давит психологически. Очень сильно (не так как ***, который положила рф на Донбасс, но тоже неслабо). Это страшно каждый день. От этого стал плохим сон, начали сниться кошмары и включилась паранойя.
И самое прекрасное в подобной ситуации то, что есть осознание того, что в то время, когда тебе реально ссыкотно, кто-то, на кого ты не можешь повлиять, решает что именно сжечь и когда. И это бесит. Потому, что ты беспомощен. И русское оружие тоже
Куда дальше будет прилетать? Не знаю, спросите у командования ВСУ. Точек, куда можно и нужно накидать полную кабину "подарков", хватает. Главное здесь то, что прилетать будет + что русня ничего не может изменить (разве что вновь ****** по мирным).
Мораль. От имени тех, кто терпели вооосимь лет, от жителей оккупированных, хочу передать макакам дыныры-хуиныры пламенный привет. Пламя пришлют драконы Хунты. Ждите

P.s - итз тайм банбить бамбас эври дей энд эври найт, ****. Звучит как поэзия
https://t.me/gistapapapa/40975
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01.07.2022 19:09 Ответить
Чому вони так переживають, зато немає війни, та можна розмовляти російською.
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01.07.2022 19:11 Ответить
Академия МВС ДНР - едреная ***** структура))
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01.07.2022 19:12 Ответить
Эта "академия" бывшая школа милиции, потом ДИВД-ДЮИ, по большому счёту ничем и не отличалась от сегодняшних "народных милиционеров". А бывший ректор данной помойки Бесчастный сейчас где-то вроде в Конституционном суде кем-то там ошивается и зарплату с пенсией будет получать вместо тюрьмы за воспитание и подготовку чудо-кадров в своё время, которые внесли свою лепту в нынешнюю дичь в Лугандоне. В итоге видим больную наследственность и улыбаемся с этого бреда, грустно только, что за наши налоги
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01.07.2022 19:36 Ответить
Ничево,ещё нарожают ради народной республікі не жалко
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01.07.2022 19:12 Ответить
А що вони чекали від окупантів чогось іншого?
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01.07.2022 19:12 Ответить
Ідіотів не жалко.
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01.07.2022 19:13 Ответить
Комбат не знает, как пишется слово "единица" - у него записано "еденица".
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01.07.2022 19:15 Ответить
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01.07.2022 19:17 Ответить
Супєрпріз , в ящику 200-тий 😁
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01.07.2022 19:24 Ответить
'Путін, ввєді вайска' - ввів, знову хєрово...
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01.07.2022 19:21 Ответить
Ну какое мясо по такой жаре?
Максимум удобрения !
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01.07.2022 19:23 Ответить
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01.07.2022 19:25 Ответить
За що боролись, на те і напоролись. ЛДНРівці думали, що даунбасівці - еліта, а для параши вони - унтерменши (так нацисти називали народи, які вони вважали другосортними).
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01.07.2022 19:30 Ответить
У курки над головою козацький хрест. Значить скоро курці поставимо хрест!
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01.07.2022 19:40 Ответить
Я помню как они орали в 2014 что Донбасс кормит всю Украину и что хотят жить как в россии. Получили всё что хотели и войска путин ввёл и Украину сейчас они не кормят ( а из Украины тащат продукты на себе как вьючны мулы) и живут безправными , всё как на россии."
Кормить" они Украину не "кормят", украинцы перегной не едят, а вот удобрять украинские поля они вполне способны. Желаю им удачи в этом.
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01.07.2022 19:57 Ответить
Мітингують вони... По кублам , нах, нових мальчіков дєлать! Мясо нужно нє токо х@йлу, но і єго пріємніку(це)! Орчанкі должни давать штук пяток в помєтє сразу і штоб один сразу сержант.Младшой.
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01.07.2022 20:01 Ответить
как 8 лет отсиживались уже не получится
рашке говняшке надоело терпеть что дамбасс не хочет сам шевелиться
и приходилось "бурятов" постоянно посылать

я вижу как они хитро делают
кто то может боится что могут посадить (вполне оправданно)
но не мало думаю им просто важно что свой сын/муж остался жив
а кто тут "рулить" будет вообще до фонаря
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01.07.2022 20:20 Ответить
Земля им стекловатою. И родителям тоже. Иуды...
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01.07.2022 20:25 Ответить
Неправильный заголовок. Правильный: "Коллаборанты протестуют против их принуждения к выполнению своего долга". Они пошли туда учиться уже под оккупацией, за уши никто их не тянул, думали на блок-постах постоять отжимать у мирных бабло.
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01.07.2022 20:35 Ответить
"Бійтесь своїх бажань, вони мають властивість збуватись"

Кричали "Прутін ввєді!" , тепер вводять регулярно, ну не Прутін особисто, але то вже ньюанси.
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01.07.2022 21:23 Ответить
А где же патриотизм, вот сволочи не благодарные.
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01.07.2022 21:41 Ответить
А ну бігом "родину" днр защищать! оно (днр) дало вам все про що ви мєчталі: рюсський язик (якого ви так і не вивчили) -9 травня (можем повторить)+ бесмертний полк +ленін-партія -путін-вялічіє і гроза імперіалізма! Что же такоє проізошло?( С. Стерненко)
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01.07.2022 22:09 Ответить
Та срати на це лайно мясо так мясо.Ъх вже зробили мясом
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01.07.2022 22:38 Ответить
Пошли в мусора, что бы крышивать девок и наркоту, но вдруг все надежды рухнули - воевать посылают. "Какая несправедливость", - восклицают их родители и начинают скандалить. Кто бы мог подумать и предвидеть такой поворот событий. (удивление)
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02.07.2022 01:54 Ответить
Так все знают , что в лугандоне быдло. А как поступать с быдлом? Правильно - как с мясным быдлом или с быдлячем мясом
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02.07.2022 20:46 Ответить
 
 