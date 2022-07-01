В оккупированном Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира батальона они уже записаны как "мясо". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Донецке возле "Академии МВД" прошел митинг родителей курсантов. Они протестуют против использования их детей в войне против Украины в качестве мяса.
Об этом сообщает informnapalm, передает Цензор.НЕТ.
Видео: Митинг родителей курсантов возле "Академии МВД" в Донецке.
В Донецке выпускников академии "МВД "ДНР" намерены отвезти на фронт. Родители пришли под академию и устроили акцию протеста. Митингующим оккупанты угрожают оружием.
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Также издание опубликовало записи из тетради командира 1-го отдельного батальона, где курсанты прямо записаны как "мясо".
Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.
Если 1 и 2 курса еще повезло, они будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов повезло еще больше. Они записаны как "мясо", – пишет издание.
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Охороняти склади? "Пощастило", ліл. Сидиш і щомиті чекаєш на приліт Хаймарса чи ще якогось неприємного сюрпризу від хунти. Причому там, на відміну від фронту, і не сховатися нікуди - маєш приречено стояти на посту згідно розпорядку несення служби.
То путєн і ввёл. Ви ще не на колінях? Які тепер питання?
Вони протестують проти призову, це так, але протестують не тому, що їхніх дітей пошлють вбивати невинних людей, а протестують тому, що є високий ризик, що, навпаки, уб'ють цих дітей
Перекладаю українською:
Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте!
Вы непонели!
Это жи ж "защита русскоязычного населения" от злобных биндеравцов!
І робочий зошит вже неактуальний, якщо звернути увагу на дати.)
Итз тайм банбить бамбас. Ибо *****
Я ж говорил, что прилетит по Ровеньках
Ну, а теперь к сути. Начну с простого. Для ВСУ не существует неизвестных целей на оккупированной рф части востока Украины. Вооосимь лет - это достаточно времени, чтобы найти цель, разрисовать её и отдать артиллерии.
Поэтому нужно макакам понимать простую вещь: мы знаем, что стоит, где стоит, количество, маркировку, когда заезжает, когда уезжает, количество охраны и прочие мелочи. Ибо было достаточно времени, чтобы это все узнать (вооосимь лет, *****)
Эту же информацию знает артиллерия ВСУ.
Более того, драконы из ВСУ знают то, что не показывает спутник - в какой конкретно ангар нужно ******, чтобы все сгорело к **** или место, разрушив которое, военная база перестанет функционировать полностью.
Поэтому будет прилетать. Постоянно
Скажу даже больше, у драконов ВСУ сейчас есть огромный выбор по поводу того, куда именно послать благодатный огонь. А это значит, что вопрос не в можем или не можем, не в достаём-не достаем. Вопрос в хотим или не хотим ****** туда сегодня. И все
Кстати, напомню немного о "тупости" американцев, которые дали именно химарсы - пво рф не берет эти снаряды. Ну тупыыыые, гыыыы... ну или кого-то трахнули в мозг, на ментальном уровне - в русскоговорящую голову, так сказать
Далее. Ситуация для абизян дыныры-хуиныры приблизительно следующая:
Есть понимание, что прилетит
Есть понимание, что рф не защитит
Есть понимание, что хз куда конкретно прилетит в этот раз и когда конкретно
И это давит психологически. Очень сильно (не так как ***, который положила рф на Донбасс, но тоже неслабо). Это страшно каждый день. От этого стал плохим сон, начали сниться кошмары и включилась паранойя.
И самое прекрасное в подобной ситуации то, что есть осознание того, что в то время, когда тебе реально ссыкотно, кто-то, на кого ты не можешь повлиять, решает что именно сжечь и когда. И это бесит. Потому, что ты беспомощен. И русское оружие тоже
Куда дальше будет прилетать? Не знаю, спросите у командования ВСУ. Точек, куда можно и нужно накидать полную кабину "подарков", хватает. Главное здесь то, что прилетать будет + что русня ничего не может изменить (разве что вновь ****** по мирным).
Мораль. От имени тех, кто терпели вооосимь лет, от жителей оккупированных, хочу передать макакам дыныры-хуиныры пламенный привет. Пламя пришлют драконы Хунты. Ждите
P.s - итз тайм банбить бамбас эври дей энд эври найт, ****. Звучит как поэзия
https://t.me/gistapapapa/40975
Максимум удобрения !
Кормить" они Украину не "кормят", украинцы перегной не едят, а вот удобрять украинские поля они вполне способны. Желаю им удачи в этом.
рашке говняшке надоело терпеть что дамбасс не хочет сам шевелиться
и приходилось "бурятов" постоянно посылать
я вижу как они хитро делают
кто то может боится что могут посадить (вполне оправданно)
но не мало думаю им просто важно что свой сын/муж остался жив
а кто тут "рулить" будет вообще до фонаря
Кричали "Прутін ввєді!" , тепер вводять регулярно, ну не Прутін особисто, але то вже ньюанси.