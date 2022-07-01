Войска РФ на юге отступают с боями на запасные рубежи, - ОК "Південь". ВИДЕО

Российские войска на юге продолжают ведение боевых действий, в то же время отступают на заранее подготовленные рубежи обороны.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ОК "Південь", информируя об оперативной обстановке на юге Украины по состоянию на 17.00, передает Цензор.НЕТ.

"Противник продолжает ведение боевых действий, отступая на запасные рубежи обороны. При этом применяют тактику ракетных ударов, обстрелов тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня только что освобожденных или глубоко тыловых территорий", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, ночью из акватории Черного моря рашисты стратегической авиацией, Ту-22, снаряженной крылатыми ракетами Х-22, трижды ударили по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Враг попал в многоквартирный жилой дом и базу отдыха курортного поселка Сергеевка, третья ракета упала в поле за населенным пунктом В многоэтажке погибли 16, на базе отдыха – 5 гражданских лиц, среди которых один ребенок. Кроме того, 38 жителей Сергеевки получили ранения и травмы разной степени тяжести, в том числе 6 детей, одна беременная женщина. По информации пресс-службы, все госпитализированы, один ребенок в тяжелом состоянии. Из-под завалов спасены 8 человек из них 3 ребенка. Разбор завалов и спасательные работы продолжаются, информация по потерям и разрушениям уточняется.

По информации командования, Николаев и его пригород были атакованы двенадцатью ракетами. Враг продолжает разрушать портовую инфраструктуру, частные предприятия, в том числе производство духов и извести. Одна из вражеских ракет сбита силами противовоздушной обороны. Тип и способ запуска ракет устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, российский беспилотный летательный аппарат "Форпост", который выискивал цель для поражения в Николаевской области, точно "освобожден от выполнения задач по назначению" нашим зенитно-ракетным подразделением.

В Херсонской области украинским истребителем нанесен удар по двум вражеским складам боеприпасов.

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Всего подразделениями сил обороны выполнено более 120 огневых задач. Результаты попаданий и вражеских потерь уточняются.

В Черном море по-прежнему находится в готовности к нанесению ракетных ударов два российских корабля, снаряженные 16 "Калибрами", и один ВДК.

В пресс-службе отметили, что угроза ракетных ударов по южным регионам сохраняется на высоком уровне.