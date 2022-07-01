Авиация ВС РФ дважды нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, - Залужный. ВИДЕО

Вечером 1 июля авиация РФ дважды нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Руководство Вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", – написал Залужный.

Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов, добавил генерал.

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