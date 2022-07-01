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Авиация ВС РФ дважды нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, - Залужный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 1 июля авиация РФ дважды нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Руководство Вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", – написал Залужный.
Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов, добавил генерал.
Топ комментарии
+96 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий01.07.2022 21:11
+59 valera ivolgov
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+54 Dr. Liwsy 361dd057
показать весь комментарий01.07.2022 21:31
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Что бы составители этой инфографики понимали флотскую глубину глубин, сообщаю для справки, что сраный говнет "раптор" водоизмещением всего 23 тонны стоит более двух миллионо долларов. Сравните 23 и 1600 со всем комплексом спеоборудования.
Так что инфографику делали на скорую руку. Незачет.
це ще один жест
Победа Украины в боях за остров Змеиный ослабила российскую блокаду Черного моря.
Он слішкам много знал ....
- На тобі, поганий острів! Ата-та...)))
Чему гореть на куске камня?
Сжечь там какую-то технику - так нужно бомбой точно в неё попасть!
Скорее всего советский армейский дыбилизм - начальник приказал - я отчитался об исполнении.