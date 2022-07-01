РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12994 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
34 627 88
армия РФ (15394) война (46939) Змеиный (172) Залужный (535)

Авиация ВС РФ дважды нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, - Залужный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 1 июля авиация РФ дважды нанесла удар фосфорными бомбами по острову Змеиный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Руководство Вооруженных сил России не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих "жест доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", – написал Залужный.

Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная "меткость" нанесения ударов, добавил генерал.

Читайте также: Россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости к украинским ударам, а не как "жест доброй воли", - разведка Великобритании
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+96
Своїх добівали ?
показать весь комментарий
01.07.2022 21:11
+59
Здоровий глузд добівалі 😅
показать весь комментарий
01.07.2022 21:13
+54
напевне техніку добивали. Щоб нам не дісталася. Тікали-то не обертаючись.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Своїх добівали ?
показать весь комментарий
01.07.2022 21:11 Ответить
Здоровий глузд добівалі 😅
показать весь комментарий
01.07.2022 21:13 Ответить
Так нє даставайся же ти нікаму
показать весь комментарий
01.07.2022 21:31 Ответить
Дорожку в адский казан подсветили как жест доброй воли.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:17 Ответить
напевне техніку добивали. Щоб нам не дісталася. Тікали-то не обертаючись.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:31 Ответить
Цілком підтримую. Полум'я та висока температура знищать залишки приладів та озброєння.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:39 Ответить
Вони приховували факти хоробрості своїх бійців, коричневі факти.
показать весь комментарий
02.07.2022 01:19 Ответить
дожигают останки своих секретных противовоздушных говнетов.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:38 Ответить
Схоже що ідіоти послали туди наших, або техніку остаточно випалювали
показать весь комментарий
02.07.2022 09:21 Ответить
добивали технику, видимо
показать весь комментарий
01.07.2022 21:50 Ответить
Скорее всего у них обычные бомбы закончились, и часть складов тоже была ликвидирована и они бомбят теперь теми остатками что остались..
показать весь комментарий
01.07.2022 22:46 Ответить
Думали, що ЗСУ одразу висадяться на Зміїному. Наївні...
показать весь комментарий
01.07.2022 22:54 Ответить
ну нє бросать же іх!
показать весь комментарий
02.07.2022 10:44 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2022 21:13 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2022 21:14 Ответить
ЖЕСТ ОТЧАЯНЬЯ
показать весь комментарий
01.07.2022 21:14 Ответить
Уходя, гасите всех
показать весь комментарий
01.07.2022 21:15 Ответить
дебіли багато боеприпасів я бачу в пустоту витрачати
показать весь комментарий
01.07.2022 21:17 Ответить
бк-старье утилизировали так что им не жалко
показать весь комментарий
01.07.2022 21:39 Ответить
дебіли багато боеприпасів я бачу в пустоту витрачати
***********

показать весь комментарий
01.07.2022 23:22 Ответить
Щось забули там , мабуть , п'яні орки
показать весь комментарий
01.07.2022 21:19 Ответить
звісно унітази 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
01.07.2022 21:46 Ответить
точно їх добивали. шоб не дістались
показать весь комментарий
02.07.2022 14:53 Ответить
Там при эвакуации остались спрятавшись два кацапа с целью сдачи в плен. После выхода на связь по открытому радиоканалу с ЗСУ, пришлось выслать пару фланкеров, что бы добить предателей.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:53 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2022 21:19 Ответить
не думаю, что специальное спасательное судно дедвейтом 1600 тонн, имеющее дополнительно на борту комплекс лебедок, оборудование для тушения пожаров на судах и береговых объектах (три лафетных ствола производительностью 500 кубов в минуту), откачки воды и подачи электропитания на аварийное судно, грузоподъемные устройства, водолазный комплекс с барокамерой, необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» с глубиной работы до 400 метров - и со всей это хренотенью судно стоит меньше, чем говнет "Тор", который, кстати утонул вместе с буксиром, кроме раздолбанного на острове.
Что бы составители этой инфографики понимали флотскую глубину глубин, сообщаю для справки, что сраный говнет "раптор" водоизмещением всего 23 тонны стоит более двух миллионо долларов. Сравните 23 и 1600 со всем комплексом спеоборудования.
Так что инфографику делали на скорую руку. Незачет.
показать весь комментарий
01.07.2022 22:56 Ответить
извиняюсь за описку - 500 кубов в час каждый лафет.
показать весь комментарий
01.07.2022 22:58 Ответить
тим не менш, кіло золота вартує дорожче ніж трактор (умовно)
показать весь комментарий
02.07.2022 10:53 Ответить
Аж на целый день заработков параши с нефти и газа ..
показать весь комментарий
01.07.2022 23:53 Ответить
А навіщо? Щоб канашєнкав розповідав про знищення дивізії "націаналістічєскіх батальйёнов"?
показать весь комментарий
01.07.2022 21:19 Ответить
"Так не доставайся ты никому!"

показать весь комментарий
01.07.2022 21:20 Ответить
"Так не доставайся ты никому!"

показать весь комментарий
01.07.2022 21:22 Ответить
с такой ПВО они и наш гарнизон разнесут
показать весь комментарий
01.07.2022 21:24 Ответить
было бы вообще феерично, если бы наши ещё и эти летающие рештаки посбивали
показать весь комментарий
01.07.2022 21:25 Ответить
Надіюсь у наших достатньо розуму не лізти на ту скелю.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:26 Ответить
я думаю що наших там не було
показать весь комментарий
01.07.2022 21:26 Ответить
там їх орки лишились і вони хотіли їх зігріти холодної ночі,
це ще один жест
показать весь комментарий
01.07.2022 21:26 Ответить
Потім придуркуватим оркам по своєму оркобаченню будуть показувати як розбомбили «бєндєровцєв», ну дуууууже хворий народець!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 21:27 Ответить
По пустому острову? Мабуть з гарячки.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:28 Ответить
Ху...ло наказало знищити острів Зміїний. Вони його будуть бомбувати, поки не зруйнують. Х...йла не можуть ослухатися!))_)
показать весь комментарий
01.07.2022 21:29 Ответить
острів можна зруйнувати тільки , якщо туди скинути атомну бомбу 😡
показать весь комментарий
01.07.2022 21:32 Ответить
Уяви що дурням закон не писаний , можуть і скинути (( От тільки знищувати - заїбутьс@ (( цей острів не Хіросіма - там з дерева хіба що якась дошка на причалі , а решта - граніт .
показать весь комментарий
01.07.2022 22:09 Ответить
Ну так ушли, а затем частично разминировали и добили тяжелораненых потеряшек, чтобы те не мучалис
показать весь комментарий
01.07.2022 21:30 Ответить
Учения проводят...типа сжечь ранетых ШариковыХ.. путлера...
показать весь комментарий
01.07.2022 21:32 Ответить
Замітають сліди,палять все що там залишилося.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:38 Ответить
Кацапи навіть українських їжаків ненавидять.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:38 Ответить
WSJ: РФ не сможет атаковать юг Украины, потому что потеряла контроль над Змеиным

Победа Украины в боях за остров Змеиный ослабила российскую блокаду Черного моря.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:38 Ответить
... кончені кацапи, 55°44′24.00″ с.ш. и 37°36′36.00″ в. д.,там ваш ворог,там ваша ціль.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:38 Ответить
воронежу приготовиться.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:43 Ответить
вони коли робили жест доброй волі в Бучі і Ірпіні тікаючи пакостили по максимому все мінували навіть дітячи іграшки а також знаходили розтяжки в пральних машинах на дверях так само і тут це народ такий Мордор
показать весь комментарий
01.07.2022 21:43 Ответить
для чого?
показать весь комментарий
01.07.2022 21:45 Ответить
Ви шукаєте логіку в діях кацапні ?
показать весь комментарий
01.07.2022 22:07 Ответить
коли москаль маше долонею, роблячи жест доброї волі, то в нього з пяти пальців розгинається тільки один, середній.
показать весь комментарий
01.07.2022 21:46 Ответить
Тотальне зло(рф) у дії. Цю ракову пухлину на тлі планети Земля треба тільки видаляти. Неймовірно, але цю недодержаву за 20 років створила закомплексована з дитинства потвора з позивним ' окурок' та "бліда міль', яка уявила себе мессіею, петром1, або ще чимось у своєму хвобливому уявленні, а насправді це ангел-хоронитель 'вяликой рассеї'. СЛАВА УКРАЇНІ!!!!?
показать весь комментарий
01.07.2022 21:47 Ответить
дыбилы!..***.. (С)
показать весь комментарий
01.07.2022 21:49 Ответить
свои аналоговнетные технологии видать добивали, чтобы американцы не разведали по какому нанотехпроцессу россияне делают свои вакуумные лампы в транзисторах
показать весь комментарий
01.07.2022 21:50 Ответить
Я надеюсь,что мы то хоть не уподобились кацапам и эти удары фосфорными бомбами были не по нашему ,высадившемуся там десанту
показать весь комментарий
01.07.2022 21:52 Ответить
Я сподіваюсь, що у нас не повинно бути довбойобів, які б зараз відправили на острів наших військових..
показать весь комментарий
01.07.2022 21:59 Ответить
Они думали, что мы такие же тупые как они чтобы упорно лезть туда 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
01.07.2022 21:53 Ответить
Вибачте, трохи не вкурив.. ПО КОМУ НАНЕСЛА??? Тупо по шматку землі, чи своїх подобивали?
показать весь комментарий
01.07.2022 21:57 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2022 22:02 Ответить
Ну так."Кропива" для - чмонь, а "Сало"- для кадирівців і дагів.А для бурятів і якутів треба супер-ректору щось свіженьке написати.
показать весь комментарий
01.07.2022 22:19 Ответить
Та ви шо!!! Це вже тортури!!!
показать весь комментарий
01.07.2022 22:27 Ответить
Який у цьому сенс?
показать весь комментарий
01.07.2022 22:09 Ответить
Кацапи...
показать весь комментарий
01.07.2022 22:10 Ответить
Та ну на! Це надо бути долбойобами як віддати такий наказ, так і виконати його!
показать весь комментарий
01.07.2022 22:21 Ответить
Як там казали в кіно

Он слішкам много знал ....
показать весь комментарий
01.07.2022 22:17 Ответить
Прогрессирует "лишняя хромосома." Вероятно после прививок спутникV.
показать весь комментарий
01.07.2022 22:19 Ответить
Аеродром в Бельбеку має бути знищений.
показать весь комментарий
01.07.2022 22:19 Ответить
Чим і як і ким?
показать весь комментарий
01.07.2022 22:25 Ответить
Ну вони ж там писали про камні с нєба...
показать весь комментарий
01.07.2022 22:51 Ответить
Орікс на цю тему потролив ПКС мордору, що три з чотирьох бімб не влучили навіть у острів..
показать весь комментарий
01.07.2022 22:53 Ответить
Це схоже на те, коли мала дитина розбила собі ніс у соплі об табуретку, а потім, коли вже наверещалась, бере в руки палицю і бьє цю "поганючу" табуретку...
- На тобі, поганий острів! Ата-та...)))
показать весь комментарий
01.07.2022 23:05 Ответить
Отже, наші висадились на Зміїний, якщо кацапи ********. А ле ж вони й криворукі - в острів попасти не можуть: лише 1 з 3 бомб втрапила...
показать весь комментарий
01.07.2022 23:10 Ответить
Ніхто не висаджувався, вони нищили свій аналоГовнєтний металобрухт. І бомб тама 4, остання у самому кінці, замазана.
показать весь комментарий
01.07.2022 23:15 Ответить
Дві у молоко (воду) 🙃
показать весь комментарий
01.07.2022 23:31 Ответить
закрепили добрую волю=)
показать весь комментарий
01.07.2022 23:38 Ответить
Жесть доброго вовы.
показать весь комментарий
02.07.2022 00:14 Ответить
В тім перекаламуцянім морі може й зоставсь один рапан, так нє, добили...
показать весь комментарий
02.07.2022 06:57 Ответить
Хрня какая-то....
Чему гореть на куске камня?
Сжечь там какую-то технику - так нужно бомбой точно в неё попасть!
Скорее всего советский армейский дыбилизм - начальник приказал - я отчитался об исполнении.
показать весь комментарий
02.07.2022 10:28 Ответить
В білий світ як в копієчку.
показать весь комментарий
02.07.2022 10:32 Ответить
Жесть доброї волі!
показать весь комментарий
02.07.2022 11:26 Ответить
Хм. І сенс цього дійства. Чи вони вважали що наші віськові там висадяться. Ой, дурні...
показать весь комментарий
03.07.2022 02:00 Ответить
 
 