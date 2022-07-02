Вследствие российского ракетного удара по Сергеевке 21 человек погиб, около 40 - ранены, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины вечером 128-го дня полномасштабной войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три крылатые ракеты. В настоящее время всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись весь день, и, к сожалению, количество погибших может еще возрасти. Были запущены ракеты и по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе. Это всего за одну ночь и утро...
И я особенно благодарен Соединенным Штатам Америки и лично президенту Байдену за объявленный сегодня новый пакет поддержки для Украины, который содержит и очень мощные системы NASAMS. Это зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такого снабжения", - сказал Зеленский.
По словам Зеленского, "в общем, этот пакет "весит" $820 млн и, кроме NASAMS, содержит боеприпасы для артиллерии и радары".
"Не менее активно договариваемся и о другом оружии от партнеров – для Донетчины, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Навпаки: історія увійде в Зеленського.
Причому жорстко, без нацюцюрника і без лубриканту.
Але Зеленський одночасно є відображенням українських виборців. Як не прикро.
Маємо пройти цей стражденний шлях. Наша Голгофа, сподіваюся, зробить, зрештою, українську націю сильною і згуртованою, як і належить. Ми виживем і переможемо нашого одвічного ворога.
Іншого не дано!
Принаймні мене він ***** не відображає.
рекомендую сильную аналитику Остапа Дроздова - пора всем работать на проблемой выбора .
З ким не буває...Чи несе виборець відповідальність за наголосоване? | Дроздов позиція
https://youtu.be/A_Bo7cGVcfo
И да, Остап в своё время приложил немало сил для смены курса страны. Даже не хочу разбираться зачем и почему.
помню какой скандал был с тв каналом СОНЦЕ . Он вещал только на мове , и вот ему поставили условие уйти в цифру . И кто это был - созданное олигархическими каналами объединение., которое контролировало информ простор Украины
Память у многих коротка - и это беда Украины
Или слуга Ковалёв купил 4 канал и сразу запретил патриотические передачи - и СБУ не заинтересовало где он деньги взял . А взял в раше . А теперь он предатель Украины- и СБУ возмущено . А чем оно раньше думало , когда он канал купил и повёл пророссийскую политику ? Надо наказывать СБУ за такую бездеятельность
Украинский канал практически найти нельзя. Потому что все перевели в цифру .
ни в Карпатах , ни в Одессе не показывали центральных украинских каналов и на спутниках их не было - это просто жесть
Вот и результат
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" номером 3 у списку як член партії. Член однойменної фракції.
Кстати, вот сегодня выступление Зе в Вене перед президентом и премьером Австрии , а также не бедным классом ( и возможно любителями раши) . Украинские дипломаты должны учитывать влияние на австрийскую власть австрийских буржуа - ПОДКОП ПОД РАШУ
'Зеленський звернувся до ігроманів на фестивалі у Відні
1 июл. 2022 г. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників фестивалю 4GameChangers у Відні. Він подякував за підтримку Австрії.»
https://youtu.be/eUpPkLhe_aU
І не так як подобалось би вашому шефу , Пороха до Медведчука грать в нарди
Одужання пораненим.
чи хтось покурить біля їх будинку чи машини
От якби я дивився десь з іншої планети, то вважав би що він пранкер.