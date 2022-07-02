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Вследствие российского ракетного удара по Сергеевке 21 человек погиб, около 40 - ранены, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины вечером 128-го дня полномасштабной войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три крылатые ракеты. В настоящее время всего в списке погибших – 21 человек, около 40 – ранены. Цифры менялись весь день, и, к сожалению, количество погибших может еще возрасти. Были запущены ракеты и по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе. Это всего за одну ночь и утро...

И я особенно благодарен Соединенным Штатам Америки и лично президенту Байдену за объявленный сегодня новый пакет поддержки для Украины, который содержит и очень мощные системы NASAMS. Это зенитный ракетный комплекс, который существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такого снабжения", - сказал Зеленский.

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По словам Зеленского, "в общем, этот пакет "весит" $820 млн и, кроме NASAMS, содержит боеприпасы для артиллерии и радары".

"Не менее активно договариваемся и о другом оружии от партнеров – для Донетчины, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", - сказал президент.
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Топ комментарии
+35
зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
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01.07.2022 23:48
+18
Я з вами згоден.
Але Зеленський одночасно є відображенням українських виборців. Як не прикро.
Маємо пройти цей стражденний шлях. Наша Голгофа, сподіваюся, зробить, зрештою, українську націю сильною і згуртованою, як і належить. Ми виживем і переможемо нашого одвічного ворога.
Іншого не дано!
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01.07.2022 23:59
+15
Зеленський не увійде в історію.
Навпаки: історія увійде в Зеленського.
Причому жорстко, без нацюцюрника і без лубриканту.
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01.07.2022 23:57
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зеленський ввійде в історію як людина, при якій від безвідповідальності, непрофесійності та войовничому ділетантізму, а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм владою загинуло кілька сотень тисяч українців.
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01.07.2022 23:48 Ответить
Зеленський не увійде в історію.
Навпаки: історія увійде в Зеленського.
Причому жорстко, без нацюцюрника і без лубриканту.
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01.07.2022 23:57 Ответить
Я з вами згоден.
Але Зеленський одночасно є відображенням українських виборців. Як не прикро.
Маємо пройти цей стражденний шлях. Наша Голгофа, сподіваюся, зробить, зрештою, українську націю сильною і згуртованою, як і належить. Ми виживем і переможемо нашого одвічного ворога.
Іншого не дано!
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01.07.2022 23:59 Ответить
ніт.
Принаймні мене він ***** не відображає.
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02.07.2022 00:03 Ответить
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02.07.2022 00:14 Ответить
от як раз до мене це не стосується
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02.07.2022 00:31 Ответить
Больной вопрос для украинцев . Вопрос выбора. В ЕС к Зе относятся с уважением . Европейский обыватель не в курсе внутренней кухни в Украине. Да и грузить их не к чему - не к чему позорить страну. Надо самим учиться выбирать власть
рекомендую сильную аналитику Остапа Дроздова - пора всем работать на проблемой выбора .

З ким не буває...Чи несе виборець відповідальність за наголосоване? | Дроздов позиція

https://youtu.be/A_Bo7cGVcfo
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02.07.2022 00:11 Ответить
Цікава розмова. Але толку мало, бо насєлєніє не дивиться таких передач, а варто б йому було , бо може тоді навчиться критично мислити.
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02.07.2022 00:17 Ответить
Насєлєніє складає віршики про вітязя-богатиря Зеленського і вимагає посадити на довічне Порошенка, який недостатньо ділиться з допомогою, та збагачується у 80 разів на рік.
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02.07.2022 10:49 Ответить
а в Европе переводили опусы зеленского времен наёмничества его у медведчука??
И да, Остап в своё время приложил немало сил для смены курса страны. Даже не хочу разбираться зачем и почему.
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02.07.2022 00:35 Ответить
про якого медведчука? того, що у 2018 році став депутатом, власником кількох каналів, бізнесу в Україні, впливовим олігархом, намісником пуйла та куратором зрадницьких домовленностей у мінську? чи ви про іншого?
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02.07.2022 00:50 Ответить
Это про работу на тв канале Интер . 95 квартал раскручивался там с критикой власти Ющенко
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02.07.2022 01:06 Ответить
а крім Інтеру в нас інших каналів мокшанських не було? нагадайте, коли з'явились ньюс-они, 112 та інші помийки? чому така однобока критика?
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02.07.2022 01:13 Ответить
Вообще надо разбираться , как все нормальные патриотичные каналы вдруг перевели в цифру и таким образом отключили большую часть Украины , а российские и пророссийские каналы остались в эфире.

помню какой скандал был с тв каналом СОНЦЕ . Он вещал только на мове , и вот ему поставили условие уйти в цифру . И кто это был - созданное олигархическими каналами объединение., которое контролировало информ простор Украины
Память у многих коротка - и это беда Украины
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02.07.2022 01:59 Ответить
Вот какая-то фсбэшная цука организовала переход тв в цифру ? И никто ее не ищет , и СБУ НА это начхать ,
Или слуга Ковалёв купил 4 канал и сразу запретил патриотические передачи - и СБУ не заинтересовало где он деньги взял . А взял в раше . А теперь он предатель Украины- и СБУ возмущено . А чем оно раньше думало , когда он канал купил и повёл пророссийскую политику ? Надо наказывать СБУ за такую бездеятельность
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02.07.2022 02:08 Ответить
Помню , смотрю в гостинице в Карпатах тв- а оно сплошное российское 2018-2019 год ‼️
Украинский канал практически найти нельзя. Потому что все перевели в цифру .
ни в Карпатах , ни в Одессе не показывали центральных украинских каналов и на спутниках их не было - это просто жесть
Вот и результат
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02.07.2022 02:16 Ответить
странно вы здесь промышляете( мертвечук стал депутатом не в 2018! а в 2019 при зеле((

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа - За життя" номером 3 у списку як член партії. Член однойменної фракції.
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02.07.2022 01:53 Ответить
И сейчас в Раде не лишили мандатов депутатов его запрещённой партии - хотя раз запретили партию , то и депутатов партии из Рады надо выгнать
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02.07.2022 02:02 Ответить
зараз з колишніх ригів призначили омбудсмена.
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02.07.2022 08:06 Ответить
Цікавіше коли ветметчук став олігархом і злигався з владою. Депутатство вже було наслідком цього
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02.07.2022 09:53 Ответить
не бреши ******** курва медведчук став депутатом(серпень 2019) іменно при зелі після НЕЗАКОННОГО розпуску ВР,тому в стійло худоба
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02.07.2022 02:29 Ответить
Вы видимо в то время были слишком юуная, и не интересовались высерами гундосого дарования в кремлёвской программе "Серпом по яйцам", поэтому эта история для Вас непонятна, и не о чём.
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02.07.2022 02:45 Ответить
Украина должна выжить сегодня , завтра и в будущем. Много политологов и аналитиков работает для этого - их аналитику надо изучать , т к надо искать СИСТЕМНЫЕ ошибки не только у выборцев , но и у лидеров партий. ПОЧЕМУ все каждый раз идёт по кругу ? 30 лет ошибок и никто не наказан - ни один президент, ни один премьер, ни один голова ВР, ни один лидер партии( Медведчук ещё под вопросом)
Кстати, вот сегодня выступление Зе в Вене перед президентом и премьером Австрии , а также не бедным классом ( и возможно любителями раши) . Украинские дипломаты должны учитывать влияние на австрийскую власть австрийских буржуа - ПОДКОП ПОД РАШУ

'Зеленський звернувся до ігроманів на фестивалі у Відні

1 июл. 2022 г. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників фестивалю 4GameChangers у Відні. Він подякував за підтримку Австрії.»
https://youtu.be/eUpPkLhe_aU
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02.07.2022 01:03 Ответить
Звинувачувати виборців в олігархічній країні, де не існує вільних і демократичних виборів, можуть лише зомбовані ватні проплачені і не далекі люди
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02.07.2022 09:57 Ответить
а хто з президентів України увійде в історію як Герой?
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02.07.2022 00:45 Ответить
далі скаівчиш ***** пердоляцька, відповідай курва коли медведьчук став депутатом,читай **** хоч вікі бидло неотесане,понабирав пердоляк всяких шмар з заштатний ***********)))
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02.07.2022 02:31 Ответить
🤣 Зеленський уже ввійшов в історію .
І не так як подобалось би вашому шефу , Пороха до Медведчука грать в нарди
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02.07.2022 09:58 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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01.07.2022 23:51 Ответить
Вечірній звіт гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод громадян України.
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01.07.2022 23:59 Ответить
Бабусі скажуть: "Диви, він же старається"...
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02.07.2022 00:20 Ответить
Обравши президентом покидька і лицеміра гарантовано отримали треш включаючи війну, яку зустріли асфальтом укладеним як навмисно по напрямам просування армії орків. Воно схоже в Омані стало явно не нашим гарантом(
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02.07.2022 00:41 Ответить
заплатити комусь в параші хай пілотам тих літаків з яких стріляли шось трошки поламають,
чи хтось покурить біля їх будинку чи машини
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02.07.2022 00:02 Ответить
Ответку надо дать асфальтом. Очень действенно, особенно за последние 2,5 года.
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02.07.2022 00:03 Ответить
даже если тебе ответить на английском, ты умнее от этого не станешь, не нужно калобродить языковую тему, едь на свою московию и там рассказывай , кому и на каком языке разговаривать .
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02.07.2022 00:58 Ответить
коли медведчук став депутатом,відповідай **** пердоляцька? чи ти думаєш тобі просто дадуть тут брехати,відповідай шмара трьохрубльова
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02.07.2022 02:34 Ответить
і вибори якраз підсуєтили, щоб він зайшов - пригадуєте зелену нетерплячку
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02.07.2022 07:55 Ответить
коли медведчук став депутатом,відповідай **** пердоляцька?
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02.07.2022 02:32 Ответить
Ви або корисливий дурник або засланий Тролль чи може просто дурепа.
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02.07.2022 06:00 Ответить
Це я про нового користувача Ассия Ли .
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02.07.2022 06:01 Ответить
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02.07.2022 00:07 Ответить
Блогер Вованчік ПрипудрюНосик з новим відосиком.

От якби я дивився десь з іншої планети, то вважав би що він пранкер.
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02.07.2022 01:17 Ответить
Закрий сучьонок небо, за допомогою асфальту…
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02.07.2022 08:02 Ответить
нехай далі хрипить....до Гааги
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02.07.2022 09:14 Ответить
Зеленский , это кто такой , куда дели Ермака Ермак спасет (Францию) в смысле Украину
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02.07.2022 10:48 Ответить
Zєлупський: "зараз я вам прочитаю, що мої спічрайтери дізналися із інтернету"
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02.07.2022 11:27 Ответить
и ты говоришь не настало время говорить(
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02.07.2022 13:00 Ответить
 
 