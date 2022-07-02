В результате обстрелов Бахмута 1 июля ранены 5 человек, среди них - ребенок, - ОВА. ВИДЕО
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В результате обстрелов города Бахмут в течение 1 июля по меньшей мере 5 раненых, среди которых – ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко
Кириленко сообщил, что утром россияне обстреляли город Бахмут из пушек, днем – нанесли авиаудар.
В результате обстрелов – 5 раненых, среди которых и 11-летний ребенок
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Валентин Коваль
показать весь комментарий02.07.2022 08:10 Ответить Мне нравится 0
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