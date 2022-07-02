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обстрел (20267) Донецкая область (7158) Кириленко Павел (622)

В результате обстрелов Бахмута 1 июля ранены 5 человек, среди них - ребенок, - ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрелов города Бахмут в течение 1 июля по меньшей мере 5 раненых, среди которых – ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Кириленко сообщил, что утром россияне обстреляли город Бахмут из пушек, днем – нанесли авиаудар.

В результате обстрелов – 5 раненых, среди которых и 11-летний ребенок

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шож тут скажеш --- треба дубасити цих сук
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02.07.2022 08:10 Ответить
 
 