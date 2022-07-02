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Грандиозный взрыв российского склада боеприпасов в Попасной после точного поражения ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины уничтожили склад боеприпасов на территории оккупированной Попасной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва, снятого украинскими воинами.

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Топ комментарии
+215
Склад проявил взрыв доброй воли
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02.07.2022 09:43
+111
Это была добровольная разгрузка склада в ускоренном режиме
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02.07.2022 09:50
+93
Отрицательная загрузка склада.
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02.07.2022 10:01
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Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам!!! Смерть рашистським окупантам та всім рашистським **************!!!
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02.07.2022 22:02 Ответить
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02.07.2022 22:53 Ответить
Гарненько, взривоопасненько 😁
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02.07.2022 23:54 Ответить
ОРГАЗМ!!!
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03.07.2022 04:32 Ответить
Курить надо меньше... Слава Україні !!!
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03.07.2022 08:57 Ответить
это был "хлопОк" ?
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03.07.2022 10:32 Ответить
Это где-то пару тысяч тонн боеприпасов!!!!!! Слава ЗСУ!!!!!!!
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03.07.2022 10:49 Ответить
пару тисяч тон - це десь 50000 снарядів 152, приблизно стільки вони за день вистрілюють
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03.07.2022 12:07 Ответить
ЖЕСТЬ ДОБРОЙ ВОЛИ!
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03.07.2022 13:05 Ответить
Були хлопки , а потім задимлення...
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03.07.2022 14:53 Ответить
..чуть поправлю,не смотреть надо а продолжать,все с болот мацковии должно подыхать,взрываться и гореть,везде...
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04.07.2022 19:23 Ответить
Ванька с снарядом на шкурку банана наступил . Не надо мусорить.
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06.07.2022 12:29 Ответить
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