Грандиозный взрыв российского склада боеприпасов в Попасной после точного поражения ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины уничтожили склад боеприпасов на территории оккупированной Попасной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва, снятого украинскими воинами.
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