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Уничтожение российского ЗРК "Панцирь-С1": как один меткий выстрел лишает противника техники стоимостью $15 млн. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Как один точный выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео - встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог - "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+31
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02.07.2022 10:23
+21
бог войны разделал панцырь, как черепаху! )
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02.07.2022 10:12
+19
за роту это классика ))
"Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:
- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
- Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:
- "Был у меня в роте один муй..."
А я ему говорю:
- "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту""
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02.07.2022 10:40
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бог войны разделал панцырь, как черепаху! )
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02.07.2022 10:12 Ответить
походу стріляли з Цезаря розумним снарядом із безконтактним детонатором
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02.07.2022 10:44 Ответить
бавовна...
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02.07.2022 10:13 Ответить
Ось би так хлопок і рашки не має.
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02.07.2022 10:17 Ответить
Немає.
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02.07.2022 10:20 Ответить
Знання не проп"єш.
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02.07.2022 11:11 Ответить
Хлопок, частичное задымление и отрицательная прибавка анало говнета
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02.07.2022 10:20 Ответить
Красунчики, бережи вас Господь
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02.07.2022 10:21 Ответить
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02.07.2022 10:23 Ответить
*Что же проізошло?! Довайті розбіратсо (с) Батько наш Стерненко
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02.07.2022 10:25 Ответить
Наша русофобія недостатня (с) Батько наш Стерненко
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02.07.2022 10:35 Ответить
за роту это классика ))
"Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:
- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
- Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:
- "Был у меня в роте один муй..."
А я ему говорю:
- "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту""
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02.07.2022 10:40 Ответить
Неудивительно,я бы за "на Украине" тоже бы убивал.
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02.07.2022 11:46 Ответить
Добре , що здохли кацапи в Украіні ,
шкода тільки , що не всі
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02.07.2022 12:53 Ответить
Я так бачу, Панцир - найбільш галімий ЗРК у світі, його валять тупо всі і всюди, а сам він нікого не завалив...
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02.07.2022 10:41 Ответить
Аналоговнет
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02.07.2022 11:47 Ответить
Не верится, но я обычных Тунгусок меньше вижу уничтоженных, чем Панцирей. Хотя, Панцирь намного современнее.
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02.07.2022 12:42 Ответить
А где видео?
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02.07.2022 11:03 Ответить
Походу ето работа Байрактара. Видно как бомба падает сверху. Видимо Панцирь так и не научился видеть беспилотники
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02.07.2022 11:42 Ответить
Вы не понимаете. Экипаж обедал. И отвлекся от мониторов. На минуточку.
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02.07.2022 16:37 Ответить
И опять же, кривизна земли...
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02.07.2022 20:13 Ответить
15 мільйонів доларів США у рашистів , як небуло
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02.07.2022 12:49 Ответить
На однодневную выручку от продажи нефти и газа можно таких 70 штук наклепать
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02.07.2022 18:46 Ответить
шо таке для )(уйла ,15 мільйонів доларів США ? тьфу...
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02.07.2022 13:31 Ответить
тут справа навіть не в вартості цього кацапського металобрухту. для рашистів втрата подобної техніки, якої у паРаші загалом дуже мало, невідновна. скільки б не було грошей на паРаші, їх неможливо перетворити на бойову техніку тільки одним бажанням, потрібні технології та обладнання, час та спеціалісти. а крім часу на паРаші нічого з переліченого немає.
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02.07.2022 13:34 Ответить
"Панцирь С1" - "Панцирь ссыт один"... и не зря....
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03.07.2022 13:04 Ответить
 
 