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Уничтожение российского ЗРК "Панцирь-С1": как один меткий выстрел лишает противника техники стоимостью $15 млн. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Как один точный выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео - встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог - "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", - говорится в сообщении.
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+31 Прощай немытая раССея
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+21 Fjall_Raven
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+19 Fjall_Raven
показать весь комментарий02.07.2022 10:40
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А я ему говорю:
- "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту""
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