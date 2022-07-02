"Фиаско, один клин, уже минус машина", - пограничники в Черниговской области нашли диск с документами подразделения РФ из-под Москвы. ВИДЕО
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Штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, их фотографии и видеозаписи, техническая документация вооружения и военной техники, служебная документация вражеского подразделения оказались в руках ГНСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, сотрудники ведомства в ходе выполнения задач на Черниговщине обнаружили внешний накопитель.
Цифровой носитель содержал более сотни гигабайтов данных о зенитно-артиллерийском подразделении РФ с местом дислокации в Московской области. Военная часть принимала участие в боевых действиях на территории Украины.
В частности, правоохранители нашли штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, техническую документацию вооружения и военной техники.
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На диске также размещались различные документы по участию в учениях, в т.ч. в начале этого года, боевой готовности, карты и другой служебной документации вражеского подразделения. Некоторые из документов имели гриф ограничения доступа "Секретно".
Кроме этого, в руках украинских правоохранителей теперь есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков.
"Отметим, что российские агрессоры не скроются от справедливости, рано или поздно все они будут привлечены к ответственности за многочисленные военные преступления, совершенные против Украины и украинцев", — резюмируют пограничники.
На обнародованном видео – российские военные и их техника (зенитно-ракетные комплексы).
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на потрапила в руки дєрмака або демченка 😠
Создавать украинский аналог ПЕТРОВА и БОШИРОВА(только не таких долбодятлов туда набирать)....кататься по России и тупо бошки пдорасам отрезать...за убийства гражданских...
Чеченцы так и делали...например, таким способом был ликвидирован БУДАНОВ...русский военный, который насиловал чеченских девочек..
Тем более, что украинцам будет проще это делать... из-за славянской внешности проще в толпе прятаться...
Так вони ж по картах старих воюють..з олівцями та планшетами.а тут БАЦ і стільки інформації? вам Не дивно???