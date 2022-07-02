РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5077 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
13 171 17
армия РФ (15407) война (46991) Госпогранслужба (5416) документ (366) пограничники (1468) Черниговщина (1343) ГПСУ (165)

"Фиаско, один клин, уже минус машина", - пограничники в Черниговской области нашли диск с документами подразделения РФ из-под Москвы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, их фотографии и видеозаписи, техническая документация вооружения и военной техники, служебная документация вражеского подразделения оказались в руках ГНСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, сотрудники ведомства в ходе выполнения задач на Черниговщине обнаружили внешний накопитель.

Цифровой носитель содержал более сотни гигабайтов данных о зенитно-артиллерийском подразделении РФ с местом дислокации в Московской области. Военная часть принимала участие в боевых действиях на территории Украины.

В частности, правоохранители нашли штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, техническую документацию вооружения и военной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У всех военных РФ забирают документы, чтобы родственники не могли их опознать, - советник МВД

На диске также размещались различные документы по участию в учениях, в т.ч. в начале этого года, боевой готовности, карты и другой служебной документации вражеского подразделения. Некоторые из документов имели гриф ограничения доступа "Секретно".

Кроме этого, в руках украинских правоохранителей теперь есть фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов захватчиков.

"Отметим, что российские агрессоры не скроются от справедливости, рано или поздно все они будут привлечены к ответственности за многочисленные военные преступления, совершенные против Украины и украинцев", — резюмируют пограничники.

На обнародованном видео – российские военные и их техника (зенитно-ракетные комплексы).

Читайте: Враг обстрелял из минометов и АГС Черниговщину, - ОК "Північ"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Майору Чернобаеву" есть работенка
показать весь комментарий
02.07.2022 11:52
+9
Гарна робота наших прикордонників , але головне щоби ця документація
на потрапила в руки дєрмака або демченка 😠
показать весь комментарий
02.07.2022 12:15
+9
Как вариант....
Создавать украинский аналог ПЕТРОВА и БОШИРОВА(только не таких долбодятлов туда набирать)....кататься по России и тупо бошки пдорасам отрезать...за убийства гражданских...

Чеченцы так и делали...например, таким способом был ликвидирован БУДАНОВ...русский военный, который насиловал чеченских девочек..
Тем более, что украинцам будет проще это делать... из-за славянской внешности проще в толпе прятаться...
показать весь комментарий
02.07.2022 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майору Чернобаеву" есть работенка
показать весь комментарий
02.07.2022 11:52 Ответить
Норм инфа для Гааги
показать весь комментарий
02.07.2022 11:53 Ответить
Все стандартно. Тосол яд, а в наступному кадрі бухаємо
показать весь комментарий
02.07.2022 12:02 Ответить
Ну і що там надсекретного?
показать весь комментарий
02.07.2022 12:13 Ответить
Гарна робота наших прикордонників , але головне щоби ця документація
на потрапила в руки дєрмака або демченка 😠
показать весь комментарий
02.07.2022 12:15 Ответить
ета фаташоп !!! в расиси точка У снята с вааружения!!!!
показать весь комментарий
02.07.2022 12:20 Ответить
Как вариант....
Создавать украинский аналог ПЕТРОВА и БОШИРОВА(только не таких долбодятлов туда набирать)....кататься по России и тупо бошки пдорасам отрезать...за убийства гражданских...

Чеченцы так и делали...например, таким способом был ликвидирован БУДАНОВ...русский военный, который насиловал чеченских девочек..
Тем более, что украинцам будет проще это делать... из-за славянской внешности проще в толпе прятаться...
показать весь комментарий
02.07.2022 12:20 Ответить
Треба поспішити, бо скоро, в рашці, зі словянською зовнішнісю буде навпаки важче сховатись
показать весь комментарий
02.07.2022 13:20 Ответить
Зачем посылать людей на верную смерть? Делается все проще. Напротив каждого орка на сайте Миротворец выставляется стоимость его головы. Создается фонд для оплаты работы всем желающим. Когда цена будет выше, чем ожидаемые издержки, кацапы начнут резать ублюдков сами.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:32 Ответить
Конкретно на этом видео нет преступлений. Даже фактов пересечения границы. Надеемся в неопубликованном больше интересного.
показать весь комментарий
02.07.2022 13:01 Ответить
Цифровий носій містив більше сотні гігабайт ... і це вони везли з собою? Всі данні?
Так вони ж по картах старих воюють..з олівцями та планшетами.а тут БАЦ і стільки інформації? вам Не дивно???
показать весь комментарий
02.07.2022 13:27 Ответить
Штабную машину дивизиона накрыли. Это же ПВО-ники. Они всегда в оперативно-тактическом тылу находятся. Зачем с собой везти тюки бумажной документации? Да и интеллект у них должен быть выше среднего по кацапоармии.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:34 Ответить
Нахера взагалі про це взагалі говорити... якщо стільки байт , то там була 100% дуже "цікава" інформація для майбутнього...далекого або недуже
показать весь комментарий
02.07.2022 14:05 Ответить
какая же рухлядь. и эти радары еще из кацапов делают импотентов.
показать весь комментарий
02.07.2022 16:52 Ответить
не хрен с виндчеситерами от ватніх компов шароьойбится по укре
показать весь комментарий
02.07.2022 17:59 Ответить
Лучше чем этот парень уже никто не скажет, посмотрите это видео https://youtu.be/OcOoJ80xaaI
показать весь комментарий
02.07.2022 18:07 Ответить
Быстро работают и учатся на этой войне,это уже не те чмони перепуганные которые были в начале войны,тяжело их утилизировать будет.
показать весь комментарий
02.07.2022 18:53 Ответить
 
 