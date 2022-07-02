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Кладбище российской техники в Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую технику в Херсонской области.

Оперативное командование "Південь" распространило в фейсбуке видео, на котором зафиксирована уничтоженная техника оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

"Кладбище российской техники где-то в "степях Херсонщины". Два грузовика, два МТ-ЛБ и один Тигр-М оккупантов превратились в металлолом", — говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+12
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02.07.2022 12:30
+8
Жест доброй воли ...
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02.07.2022 12:26
+5
А не такі вже й тупі кацапури, даже могилки для себе почали рити, але не встигли, та нічого вже якось прикопаємо, якщо собаки не розтягнуть. Арта ЗСУ хороший учитель.
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02.07.2022 12:43
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Жест доброй воли ...
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02.07.2022 12:26 Ответить
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02.07.2022 12:30 Ответить
Васёк, ти на пару з "наташей" теми переплутали. Тому у вас: "скучноє ліцо і нікто дєнєг вам нє даст".
.....
Тема "Кладовище російської техніки на Херсонщині. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3351654"
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02.07.2022 12:49 Ответить
А не такі вже й тупі кацапури, даже могилки для себе почали рити, але не встигли, та нічого вже якось прикопаємо, якщо собаки не розтягнуть. Арта ЗСУ хороший учитель.
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02.07.2022 12:43 Ответить
Гарно! Хлопці-воїни стараються!
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02.07.2022 12:59 Ответить
В моєму розумінні кладовище це коли сотні.
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02.07.2022 13:02 Ответить
десь у "степах Херсонщини" підводнії човни
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02.07.2022 13:37 Ответить
 
 