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Кладбище российской техники в Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую технику в Херсонской области.
Оперативное командование "Південь" распространило в фейсбуке видео, на котором зафиксирована уничтоженная техника оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.
"Кладбище российской техники где-то в "степях Херсонщины". Два грузовика, два МТ-ЛБ и один Тигр-М оккупантов превратились в металлолом", — говорится в сообщении.
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Тема "Кладовище російської техніки на Херсонщині. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3351654"