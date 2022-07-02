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"Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?": российские оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. Один из рашистов, находящийся на юге Украины, рассказывает жене о своих больных фантазиях, а войну в Украине называет "вечериночкой".

Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в Украине воплощают свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".

Это один из самых жестких перехватов, опубликованных СБУ.

"Ну это, я такой думаю, бл#ть - попробовать горло перерезать? Х#як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." - рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.

Смотрите также: Разговор рашиста с матерью: "Народ уже все - бунтует, отказывается выполнять приказы", - перехват ГУР. АУДИО

Жена удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться.

Он же просит женщину никому об этом не рассказывать. Но теперь его секреты узнает весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах.

"И эти факты – яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства!" – рассказали в СБУ.
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Топ комментарии
+67
Треба його ідентифікувати. Якщо є розмова ,то повинен буть номер ,куди він дзвонив,а значить його легко ідентифікувати.
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02.07.2022 13:12
+53
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02.07.2022 13:14
+46
Смерть кацапським псам
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02.07.2022 13:09
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Смерть кацапським псам
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02.07.2022 13:09 Ответить
Нелюдам кацапським. Собаки людяніші за кацапню.
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02.07.2022 13:40 Ответить
Треба його ідентифікувати. Якщо є розмова ,то повинен буть номер ,куди він дзвонив,а значить його легко ідентифікувати.
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02.07.2022 13:12 Ответить
Никто бы не догадался.
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02.07.2022 13:16 Ответить
Нэ трэба. Все кацапы, воюющие в Украине, подлежат уничтожению. И поддерживающие геноцид украинцев - тоже
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02.07.2022 13:16 Ответить
Треба. Щоб воно остаток нікчемного життя постійно в штані серлося
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02.07.2022 13:34 Ответить
Ні, якраз вкрай важливо його ідентифікувати. Бо коли він попаде в полон, то буде розповідати, що він приїхав "на ученія" і нікого не вбивав. І легко піде на обмін. І зло знову не буде покаране.
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02.07.2022 13:34 Ответить
А вы кого озвучиваете?
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02.07.2022 13:57 Ответить
Не пишіть маячню. Усі хто потрапляють у полон проходять перевірку поліграфом, а поліграф не обдурити.... так що ніхто з вбивць не йде на обмін.
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02.07.2022 16:37 Ответить
Поліграф можна обдурити.
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02.07.2022 16:55 Ответить
Обмануть полиграф - мозги нужны, а с этим у кацапов напряженка.
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02.07.2022 17:07 Ответить
Ось як потрiбно розмовляти,коли твiй син на фронтi i мати боiться, що iх прослуховують орки....Кожна мати узнае себе в цiй мамцi...😊
https://www.youtube.com/shorts/S3M7hFxnPKY
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02.07.2022 18:58 Ответить
Da nitoka te katorije v Ukraine , vse pogalovna ! V se kto zabalel virusom RUSKIJ !
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02.07.2022 16:36 Ответить
Там любого рашиста стреляй не ошибешься
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02.07.2022 13:47 Ответить
І не тільки його. ЇЇ також. Причому що одне, що друге - повинні знати, що за ними прийдуть та всцикатися від цієї думки до кінця свого нікчемного життя.
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02.07.2022 17:34 Ответить
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02.07.2022 13:13 Ответить
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02.07.2022 13:14 Ответить
Да, это так . Дикари в турецких и китайских шмотках
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02.07.2022 13:17 Ответить
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02.07.2022 13:58 Ответить
Це образа по відношенню до Нігерії
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02.07.2022 14:36 Ответить
Чувирли аккурат карму за хвіст влапають. Буде їм і концерт кобзона і галстук.
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02.07.2022 13:15 Ответить
край необхідно вирахувати орка з його самкою і опублікувати фото іх рил з особистими данними, щоб коли тварин заполонять, знали що з ними робити.
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02.07.2022 13:16 Ответить
зло обов'язково буде покарано, особливо такі звірячі виродки... це лише питання часу.
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02.07.2022 13:16 Ответить
Пора это транслировать на ЕВРОПУ И ВЕСЬ МИР !!! Рашу надо добивать всем миром
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02.07.2022 13:16 Ответить
А то Європа не знає кацапів! А добивать треба.Після здохнувшої рашки буде фінансова і соціальна стабільність майже во всіх країнах.І витрати країн на війну компенсуються.
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02.07.2022 13:21 Ответить
Денисова пыталась транслировать зверства кацапов, так ее поперли. И прокацапская УПячка (почему этот мусор до сих пор существует?) высрала статейку, где заявляет, что зверства кацапов де факто "выдуманы".
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02.07.2022 13:28 Ответить
Зато нам такие Арестовичи втирают что во всем виноват путен и стоит ***** убрать и вдруг на Рашке народ станет цивилизованный и можно с ними опять дружить.
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02.07.2022 13:16 Ответить
Все кацапське військо-підрозділ СС.
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02.07.2022 13:18 Ответить
Смерть кацапській підарні!
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02.07.2022 13:19 Ответить
Это не люди. Это не ярость. Не злоба. Это желание лишить человека жижни, без жалости и сострадания. Это полная безоговорочное оскотинивание Хомо Сапиенс. Эта популяция должна быть истреблена полностью.
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02.07.2022 13:22 Ответить
Лишити життя людину слабку і беззахисну - пораненого полоненого... бо це цікаво...
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02.07.2022 15:15 Ответить
Ідентифікувати треба також ту потвору, якій він дзвонив. І коли горло йому різатимуть, подзвонить їй знову, з відео. Нехай посміється
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02.07.2022 13:22 Ответить
Когда ещё разобью кувалдой человеку все суставы ?
Когда ещё стрельну из танка по человеку ?
Когда ещё изнасилую старушку ?
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02.07.2022 13:24 Ответить
Крыс путлера по последним данным подохло в Украине 50.000...сколько згорело заживо после Джавелинов и Стингеров сложно сосчитать...рюZZkiм бабам кажуть "пропал безвісті"...,при такому раскладе бабло не платять...
По статистика прежних войн...если дохляков 50 тыщ...то ранетых крыс мавзолейных в 2 раза больше...
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02.07.2022 13:24 Ответить
на в 2, а в 3. це факт.
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02.07.2022 17:54 Ответить
Вот если эта дрянь выживет и вернётся домой, вот тогда его семейка познает что такое счастье. Он от рождения тварью был, а теперь это тварь, познавшая войну и потерявшая тормоза. И дома эта тварь начнет демонстрировать свои навыки, на мамке-дуре, на своей самке, на бате- алкоголики, на соседях. Ничто, муки, выйдут вам высокие зарплаты боком ещё. Жизнь проклянете
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02.07.2022 13:30 Ответить
мне вот интересно, у нас будет свой "кидон" когда-нибудь?
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02.07.2022 13:38 Ответить
Вся кацапня повинна бути знищенна.
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02.07.2022 13:40 Ответить
Кацапи, це збочене, обісцяне лайно, може повернутися в родную говень. Здогадуєтесь, як воно буде розважатися?
Тому, або благайте, щоб його задвухсотили ЗСУ, або сціться, в очікуванні зустрічі з мокшанським хеРоєм.
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02.07.2022 13:48 Ответить
...а потім частина з них повернеться додому. В Мухосранські, в Усть-***********, з цим дуже цікавим і корисним знанням, як перерізати горло людині.
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02.07.2022 13:51 Ответить
А кацапка в ответ , заливается хохотом , я в шоке от этих уродов 😠
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02.07.2022 13:55 Ответить
Тема все та же. Пока не станем отвечать туда, откуда прилетело--- победы не будет. Это основной закон всякой войны. Ведь победителей не судят. А если ответить нечем--- тогда поражение! Ведь третьего варианта у войны не бывает. Пора принять выбор.
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02.07.2022 14:04 Ответить
Это большой миф и неправда, что русские спецслужбы контролируют Россию.....
Невозможно такие ГИГАНТСКИЕ ТЕРРИТОРИИ контролировать... На каждой сосне видеокамеру в Тайге не поставишь....Те же чеченцы, спокойно находили русских военных на гражданке, которые совершали приступления в Чечне, и их наказывали...и по сей день наказывают,например через ЧЕЧЕНСКую ДИАСПОРУ в каждом русском городе.

Поэтому...диверсионным группам, или вернее ГРУППАМ ВОЗМЕЗДИЯ или НАКАЗАНИЯ(типо израильского Моссада, который занимается поиском и ликвидацией нацистов по всему Миру)...будет очень легко работать на России....
В чем ещё фишка, такого рода возмездия .... СОВЕТСКАЯ АРМИЯ/РОССИЙСКАЯ АРМИЯ - ЭТО по сути ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ... Со своей почтой, КЭЧ, службами....в том числе и СПЛЕТНЯМИ и СЛУХАМИ....
Если пойдет молва в Армии, про ЧРЕДУ ЛИКВИДАЦИЙ РУССКИХ ВОЕННЫХ НА ГРАЖДАНКЕ, которые совершали приступления в Украине...то это станет очень деморализующим моментом для русских ВС...Не меньшим, чем разбитые колонны русских танков под Киевом или Харьковом...
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02.07.2022 14:05 Ответить
У путина извращенные фантазии - мочить в сортире.
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02.07.2022 14:43 Ответить
немаю сумніву, справою честі тепер для наших спеслужб буде встановити місценаходження того біомусора тут і куди, в які самі ***** кацапські чи лугандонські воно дзвонить!

знищити!

я би ше додадав, знищити його жонушку-хвойду і ви*лядків малих!

смерть кацапам!
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02.07.2022 14:59 Ответить
Когда я скидываю русне в вк вмдео Тухчарской резни, меня бостоянно блокируют. ******* наконец то хотя бы по белгородской области, так что бы они своих мирных по частям пособирали, что бы поплакали хоть немного. Что это за одностороняя война.
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02.07.2022 15:32 Ответить
Ос тому цю кацапську паскуду треба знищувати де тільки можна ,ця погань варварська прийшла на нашу землю убивати ,грабувати смерть рашиським окупантам ,смерть нациській росіі.
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02.07.2022 15:53 Ответить
"Це одне із найжорсткіших перехоплень..."
А перехоплення розмови москаля з його самкою про катування полонених під назвою "розочка" ?
Нація виродків.
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02.07.2022 16:12 Ответить
Це - не Homo sapiens, це якась окрема, спотворена гілка розвитку людства. У всіх - відсутність емоційного інтелекту, починаючи з путіна. Їх потрібно тримати в резервації за високою стіною
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02.07.2022 16:22 Ответить
К этим палачам надо относиться соответственно - это не люди, и здыхать они должны в мучениях с пониманием, что сами заслужили этой участи.
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02.07.2022 16:39 Ответить
Цапы просто скоты и ********. Что тут скажешь.
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02.07.2022 17:45 Ответить
навіщо він це розказує своїй сожітєльніцє?
щоб вона йому такого ж виродка воспітала : "гордісь папкой малой, папку всє бояцца"
інших пояснень я не знаходжу.
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02.07.2022 17:57 Ответить
Мені цікаво сміття яке тут дзявкає з кацапами на одній мові теж мріє щоб йому перерізали горло?
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02.07.2022 20:08 Ответить
*кацапи перерізали горло.
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02.07.2022 20:10 Ответить
і тут теж тільки х@йло винен,
ой як замало русофобства
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02.07.2022 21:29 Ответить
 
 