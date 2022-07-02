"Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?": российские оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. Один из рашистов, находящийся на юге Украины, рассказывает жене о своих больных фантазиях, а войну в Украине называет "вечериночкой".
Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты в Украине воплощают свои больные фантазии, а войну называют "вечериночкой".
Это один из самых жестких перехватов, опубликованных СБУ.
"Ну это, я такой думаю, бл#ть - попробовать горло перерезать? Х#як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?.." - рассказывает жене рашист, находящийся на юге Украины.
Жена удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться.
Он же просит женщину никому об этом не рассказывать. Но теперь его секреты узнает весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах.
"И эти факты – яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства!" – рассказали в СБУ.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/shorts/S3M7hFxnPKY
Когда ещё стрельну из танка по человеку ?
Когда ещё изнасилую старушку ?
По статистика прежних войн...если дохляков 50 тыщ...то ранетых крыс мавзолейных в 2 раза больше...
Тому, або благайте, щоб його задвухсотили ЗСУ, або сціться, в очікуванні зустрічі з мокшанським хеРоєм.
Невозможно такие ГИГАНТСКИЕ ТЕРРИТОРИИ контролировать... На каждой сосне видеокамеру в Тайге не поставишь....Те же чеченцы, спокойно находили русских военных на гражданке, которые совершали приступления в Чечне, и их наказывали...и по сей день наказывают,например через ЧЕЧЕНСКую ДИАСПОРУ в каждом русском городе.
Поэтому...диверсионным группам, или вернее ГРУППАМ ВОЗМЕЗДИЯ или НАКАЗАНИЯ(типо израильского Моссада, который занимается поиском и ликвидацией нацистов по всему Миру)...будет очень легко работать на России....
В чем ещё фишка, такого рода возмездия .... СОВЕТСКАЯ АРМИЯ/РОССИЙСКАЯ АРМИЯ - ЭТО по сути ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ... Со своей почтой, КЭЧ, службами....в том числе и СПЛЕТНЯМИ и СЛУХАМИ....
Если пойдет молва в Армии, про ЧРЕДУ ЛИКВИДАЦИЙ РУССКИХ ВОЕННЫХ НА ГРАЖДАНКЕ, которые совершали приступления в Украине...то это станет очень деморализующим моментом для русских ВС...Не меньшим, чем разбитые колонны русских танков под Киевом или Харьковом...
знищити!
я би ше додадав, знищити його жонушку-хвойду і ви*лядків малих!
смерть кацапам!
А перехоплення розмови москаля з його самкою про катування полонених під назвою "розочка" ?
Нація виродків.
щоб вона йому такого ж виродка воспітала : "гордісь папкой малой, папку всє бояцца"
інших пояснень я не знаходжу.
ой як замало русофобства