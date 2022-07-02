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Немецкие PzH 2000 работают по российским захватчикам на востоке Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы Украины применили немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года по российским позициям на восточных рубежах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.

"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года уже "отработала" по российским захватчикам на восточных рубежах. Быстрострельность. Точность. Эффективное использование боеприпасов. Минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции. PzH 2000 – более 55-тонная боевая машина немецкого происхождения и с "пропиской" уже в ВСУ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин принял решение о вторжении в Украину за год до него или, возможно, раньше, - Шольц
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Топ комментарии
+36
То не хрест, а марка для руху в колоні. Вона злегка підсвічується і машина позаду їде з вимкненими фарами, орієнтуючись на ту марку. Хоча було б круто, щоб залишились німецькі чорні мальтійські хрести. В кацапів мабуть штаниб прогоріли наскрізь.
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02.07.2022 13:36
+27
Вот это именно тот психологический барьер, который немцы никак не могут перешагнуть.
Три послевоенных поколения в Германии воспитаны на одной истине, что в прошлой войне Россия во всем была права. И потому одна только мысль, что германские боевые машины будут снова стрелять по русским, останавливала все инициативы помощи Украине.
Видимо, все таки сумели себя перебороть. Факты заставили. Буча, Бородянка, Мариуполь...
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02.07.2022 13:31
+22
Казали ж не треба хрести замальовувати!
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02.07.2022 13:27
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Мені показалося чи ззаду хрест зливнийбкчок і салавйов обісцяцця від цього
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02.07.2022 13:24 Ответить
Хрест.
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02.07.2022 13:35 Ответить
То не хрест, а марка для руху в колоні. Вона злегка підсвічується і машина позаду їде з вимкненими фарами, орієнтуючись на ту марку. Хоча було б круто, щоб залишились німецькі чорні мальтійські хрести. В кацапів мабуть штаниб прогоріли наскрізь.
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02.07.2022 13:36 Ответить
Про германський хрест пишуть неслуживі, уклоністи!
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02.07.2022 13:45 Ответить
так обозначается место крепежа(чего либо)как вариант сцепки либо центровка(в т.ч. может указывать на центр тяжести)
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02.07.2022 14:00 Ответить
Это так называемый направляющий крест. Это позволяет видеть положение и расстояние до впереди идущего автомобиля в темноте.
Leitkreuz - Wikipedia
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02.07.2022 17:01 Ответить
Дякую, але ж ми знаємо пропагандонів, їм пофіг на це
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02.07.2022 23:19 Ответить
Красівоє!(с)
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02.07.2022 13:25 Ответить
Красивое было бы это переехать с места стрельбы. Контр батарейные радары и у кацапов есть. Хотя может стреляют активно- реактивным снарядом на дальность километров пятьдесят,тогда можно и не ныкаться.
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02.07.2022 21:07 Ответить
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02.07.2022 13:25 Ответить
Казали ж не треба хрести замальовувати!
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02.07.2022 13:27 Ответить
шольц приказал, шоб не травмировать нежную психику кацапов - историческая память и всё такое...
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02.07.2022 13:34 Ответить
много чего говорили , ты послушай что люди про наших таможенников говорят - https://youtu.be/_OxIF5vXky8
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02.07.2022 14:23 Ответить
Таможенники в Шегинях похоже это российская агентура!
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02.07.2022 16:29 Ответить
Вот это именно тот психологический барьер, который немцы никак не могут перешагнуть.
Три послевоенных поколения в Германии воспитаны на одной истине, что в прошлой войне Россия во всем была права. И потому одна только мысль, что германские боевые машины будут снова стрелять по русским, останавливала все инициативы помощи Украине.
Видимо, все таки сумели себя перебороть. Факты заставили. Буча, Бородянка, Мариуполь...
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02.07.2022 13:31 Ответить
ви фантастику читаєте...просто Шольцу дали звіздюлєй трохи...американці в Рамштайні та його партія в рейтингу впала.. от він і зашевелився..Ви напевно думаєте що світ живе війною в Україні? на жаль це міф.
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02.07.2022 13:42 Ответить
Я про "звіздюли" не писав, я якось більше з філософської та історичної точки зору. Але якщо навіть і припустити, що Шольца примусили шевелитися, то саме, що відкриті звірства русни, а все не тиск американців чи виборців.
Ще раз кажу, він найбільше хотів би відсидітися в позиції - ні вашим, ні нашим. Не вийшло в нього, все ж таки довелося діяти.
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02.07.2022 14:08 Ответить
почему немцы так лояльно относились окупации других стран рашкой?
видимо тоже считали ее все еще правой...
(в сысысыр входила не только рашка
но "бремя нацизма" почему то только на рашку расспространяется)
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02.07.2022 14:04 Ответить
Скажу вам, как родному, но для послевоенных немцев всё СССР были русскими. От Эстонии до Туркмении, от Молдавии до Бурятии.
А уж делать различия между такими близкими этносами как русские и украинцы они научились, дай Бог 3-5 лет назад
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02.07.2022 14:13 Ответить
но ведь когда россия напала на грузию
именно немцы и французы "помогли" уладить "конфликт"
да так, что аналог минских соглашений, рашка так же не выполняла
но ей про это вообще почти не напоминали
т.к. были просто резолюции европарламента про окупацию и необходимость вывода войск
как говориться в тех соглашениях

но никаких санкций, ничего не было
(первый месяц что то ввели, потом в течении короткого времени кажется их втихаря отменили)

тут не важно русский или нет
страна аналогично германии нападает под выдуманным предлогом и забирает территорию себе

пока не началась полномасштабная война с украиной
и то еще несколько месяцев понадобилось
не оосбо немецкое правительство что то делало
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02.07.2022 14:36 Ответить
даже немцем наша война и горе смогли переубедить, а ты послушай что происходит на Украинской таможне - https://youtu.be/_OxIF5vXky8
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02.07.2022 14:25 Ответить
Їм в'******* що вони воювали з рузькімі й знищували рузьких, при тому що то були українці. Звідти ,всі хронічні зайоби. Частіше напоминати що Берлін брали українські фронти. Рюзьге,тільки гвалтували,й їх катували
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02.07.2022 21:18 Ответить
германська машина - чутно і за пострілом, і за двигуном

але й коштує!
17 million Euro (2022)[1]
як літак !
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02.07.2022 13:31 Ответить
Німецька техніка вимагає щоб все було чікі-піки, інакше всьо.
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02.07.2022 13:38 Ответить
Кацы будут охотится на них❗Пока одну подобьют потеряют 50 своих👍💥
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02.07.2022 13:47 Ответить
Який літак ви купите за 17 млн. євро? Дуже вживаний Су-25?
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02.07.2022 16:21 Ответить
Вибачайте належна точність виготовлення відповідно коштує. Роз'******** посадки,й мопряжіння призводять до роз'їбайської якості. Машинобудівельні заводи з України було вивезено в 1941 році,й неповернуто жодного. Справка в совку була німецька школа машинобудування
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02.07.2022 21:23 Ответить
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02.07.2022 13:32 Ответить
Путлєр-капут...
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02.07.2022 13:33 Ответить
"Руссіше швайн хенде хох - здавайся"!!!
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02.07.2022 13:41 Ответить
Дякую нашим захисникам. Вірю в ЗСУ! Більше віри нема нікому. На жаль.
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02.07.2022 13:46 Ответить
А українці??? Якби не булоб українців ,то не булоб і ЗСУ!!!)))
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02.07.2022 13:51 Ответить
Нужно обязательное прикрытие ПВО этих чудо машин. Хорошая аэроразведка, чтобы эффективно использовать дорогие боеприпасы.
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02.07.2022 14:12 Ответить
Iz samoxodnix ****** ona lucaja, u nemcev vsio procytano do melocej.
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02.07.2022 14:14 Ответить
Himars konecno sovsem otlycno,no snariadi jest ne desiovyje primerno 155tysiac evro za stuku,tak s nimi vasi i streliajet mozno skazat berezlyvo
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02.07.2022 14:17 Ответить
Воевать с Мацковией бесполезно...на каждую вашу военную хитрость...моцкали ответят очередной своей дуростью...
Отто фон Бисмарк
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02.07.2022 14:33 Ответить
Mercedes...
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02.07.2022 15:02 Ответить
Багато дохлої кацапні не буває. В наступному році маємо зібрати рекордний урожай
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02.07.2022 15:05 Ответить
Для полной картины на боках только крестов вермахта не хватает
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02.07.2022 15:55 Ответить
Ещё как минимум пара коллег рядом @банули по оккупантам👍
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02.07.2022 16:27 Ответить
сітками б додатково маскували,
мало їх все таки
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02.07.2022 21:26 Ответить
 
 