Немецкие PzH 2000 работают по российским захватчикам на востоке Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины применили немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года по российским позициям на восточных рубежах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.

"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года уже "отработала" по российским захватчикам на восточных рубежах. Быстрострельность. Точность. Эффективное использование боеприпасов. Минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции. PzH 2000 – более 55-тонная боевая машина немецкого происхождения и с "пропиской" уже в ВСУ", - говорится в сообщении.

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