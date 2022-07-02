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Немецкие PzH 2000 работают по российским захватчикам на востоке Украины, - Минобороны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины применили немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года по российским позициям на восточных рубежах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Министерства обороны Украины.
"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года уже "отработала" по российским захватчикам на восточных рубежах. Быстрострельность. Точность. Эффективное использование боеприпасов. Минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции. PzH 2000 – более 55-тонная боевая машина немецкого происхождения и с "пропиской" уже в ВСУ", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+36 Володимир Бондаренко b25f7ff0
показать весь комментарий02.07.2022 13:36
+27 arye z.
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+22 mrSmith
показать весь комментарий02.07.2022 13:27
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Leitkreuz - Wikipedia
Три послевоенных поколения в Германии воспитаны на одной истине, что в прошлой войне Россия во всем была права. И потому одна только мысль, что германские боевые машины будут снова стрелять по русским, останавливала все инициативы помощи Украине.
Видимо, все таки сумели себя перебороть. Факты заставили. Буча, Бородянка, Мариуполь...
Ще раз кажу, він найбільше хотів би відсидітися в позиції - ні вашим, ні нашим. Не вийшло в нього, все ж таки довелося діяти.
видимо тоже считали ее все еще правой...
(в сысысыр входила не только рашка
но "бремя нацизма" почему то только на рашку расспространяется)
А уж делать различия между такими близкими этносами как русские и украинцы они научились, дай Бог 3-5 лет назад
именно немцы и французы "помогли" уладить "конфликт"
да так, что аналог минских соглашений, рашка так же не выполняла
но ей про это вообще почти не напоминали
т.к. были просто резолюции европарламента про окупацию и необходимость вывода войск
как говориться в тех соглашениях
но никаких санкций, ничего не было
(первый месяц что то ввели, потом в течении короткого времени кажется их втихаря отменили)
тут не важно русский или нет
страна аналогично германии нападает под выдуманным предлогом и забирает территорию себе
пока не началась полномасштабная война с украиной
и то еще несколько месяцев понадобилось
не оосбо немецкое правительство что то делало
але й коштує!
17 million Euro (2022)[1]
як літак !
Отто фон Бисмарк
мало їх все таки