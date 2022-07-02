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ВСУ помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с острова Змеиный, - Залужный. ВИДЕО
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей.
Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там "русским духом" не пахнет", – написал Залужный.
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+38 Urs
ПВО противника. Что это?
Как известно, на уходящей неделе ЗСУ закончили работы по демонтажу гарнизонов противника, временно находившихся на острове Змеиный и вышках Бойко. И подводя итоги этих важных мероприятий, можно сделать некоторые необычные выводы. В первую очередь, речь идет о том, что все эти места были просто таки напичканы оборудованием, которое было призвано контролировать обстановку на поверхности воды, под водой и в воздухе. Собственно говоря, целью захвата всех этих позиций и было обустройство таких себе наблюдательных пунктов. Теперь доподлинно неизвестно, как они там и что наблюдали, поскольку Украина не имеет подводного флота, практически нет надводного, а все эти позиции были уничтожены с воздуха.
Причем, в случае с островом, там все уничтожалось несколькими типами вооружений. Насколько можно понять, сначала прикинули ракетами, потом самолеты сбросили бомбы, скорее всего, прошлись Байрактарами и дополировали ствольной артиллерией. Несмотря на то, что там была эшелонированная ПВО, состоящая из комплексов ТОР, Стрела и Панцирь, прилетело буквально все до такой степени, что хоть остров и не мог встать раком, как убитые вышки, но остатки своей пехоты противнику пришлось увозить.
У этих мероприятий есть еще нечто общее. Начиная с уничтожения крейсера Москва, противник лихорадочно проводит работы по обнаружению и вывозу с мест, где было их передовое базирование, все, что может представлять какую-то тайну или секретное оборудование. Известно, что в районе затопления крейсера достаточно долго велись водолазные работы. Поскольку до сих пор, большая часть экипажа числится пропавшими без вести, то водолазов интересовали не трупы, а что-то другое.
То же самое было и с вышками Бойко. В прессу ушли сообщения о том, что спасатели пытались тушить загоревшийся газ и потому, там велись спасательные работы. Но почему-то ни у кого не возник вопрос о том, зачем им тушить этот газ? Восстанавливать работу там никто не собирается, поскольку они захватили работающие вышки, а подгонять туда новые - невозможно, поскольку их банально нет. Отремонтировать то, что разнесено - тоже нечем. А кроме того, в этом нет смысла, поскольку ЗСУ четко показали, что пока там будут болтаться лапотники, все будет уничтожаться и ответить на это нечем. А это значит, что оттуда снимали остатки оборудования, которым все было обвешено. По крайней мере, снимали все то, что не было разбито в момент ударов ракетами.
С островом поступили иначе просто потому, что там была другая обстановка. Крейсер принял свои два Нептуна, рванул и утонул. На том все и кончилось. Вышки поймали свои ракеты и на том их приключения тоже закончились, а вот остров находился под систематическим обстрелом несколько дней. Коллеги сожалели о том, что с острова таки выпустили живыми какое-то количество гарнизона. А мы полагаем, что это - хорошо. Можно представить, насколько это деморализованная публика и какие ужастики они там рассказывают, заклиная всех держаться оттуда как можно дальше.
Поэтому у нас есть большие сомнения в том, что там велся планомерный демонтаж оборудования. Они сидели по норам и ждали свой транспорт, а потом - броском смылись. Возможно, даже трупы не забрали, по крайней мере, это было бы в их стиле. Отсюда и фосфорная бомбардировка острова. Таким образом, они уничтожали все, что не удалось вывезти, как это было на вышках.
Отсюда следует вывод о том, что все их системы наблюдения и противодействия, в основном - ПВО, работают в тепличных условиях, а именно, когда им противостоит техника одного поколения и сравнимого технологического уровня. Как только противник выходит из этой теплички и начинает применять вооружения другого класса и с другими технологиями, вся эта массированная и эшелонированная красота начинает проваливаться.
Вспомним то, что устроили турки им в Сирии. Ведь кроме танков и другой техники, турецкие дроны целенаправлено выбивали комплексы ПВО. Причем, в какой-то момент они устроили натуральное сафари за комплексами Панцирь. Будучи пушечно-ракетной системой ближнего боя, Панцири как раз и создавались для целей, наподобие Байрактаров или для любой другой цели, которой удалось прорваться через оборону, состоящую из более дальнобойных комплексов, но именно тихоходный Байрактары и стали смертью для панцирей.
После того, как все это, но уже в каком-то комедийном ключе повторилось в Ливии, стало понятно, что тут дело не в криворукости операторов Панцирей, а в том, что либо идеология систем вооружений слишком разная, либо их разделяет технологическое поколение, делая один - бесполезным для борьбы, а другой - идеальным охотником и убийцей. Примерно та же самая картина происходит и в тех случаях, когда по защищенным ПВО районам Сирии удары наносят ВВС Израиля.
Они валят цели так, будто никакого ПВО там нет вовсе, но как только кто-то начинает стрелять на звук или еще как-то, к текущим целям сразу же добавляются засветившиеся ПВО и тут же уничтожаются в виде бонуса. Причем, в Сирии не просто стоят разрозненные комплексы, а налажена именно эшелонированная ПВО, с системами дальнего, среднего и ближнего радиуса действия. То есть, наличными силами, создан тот самый пузырь или зонтик, который считается непробиваемым для противника. Но израильтяне не просто успешно действуют внутри этого пузыря, но и рушат его с неотвратимостью парового катка.
В нашем случае, на острове было устроено нечто подобное. Если верить тому, что сами орки рассказывают о своих комплексах ПВО, системы дальнего радиуса у них стоят на западно берегу Крыма. Они обязаны покрывать остров своими дальними ракетами. На самом острове стояла ЗРК Тор, которую можно отнести к системам среднего радиуса и Стрела - ближнего радиуса и последний рубеж обеспечивал все тот же панцирь. То есть, на Зменином был классический вариант эшелонированной системы ПВО именно в исполнении орков и на их оборудовании. А ведь функции ПВО дальнего радиуса, выполнял еще и крейсер!
И вот получается, что вся эта красота была настроена на то, что ВВС ВСУ должны были лететь к целям и сбрасывать бомбы, тогда ПВО могла бы отработать. Но как только начали использоваться другие системы вооружений, то вся система и все ее эшелоны, провалились в хлам. Более того, был уничтожен крейсер, который должен был прикрывать свои силы вокруг, но он даже себя прикрыть не смог. Тоже самое случилось и с островом. Он должен был прикрывать оперативную зону вокруг острова, но не смог прикрыть даже собственный гарнизон. Кстати, самолетами наши тоже смогли отутюжить остров, но тогда, потеряли как минимум - о дну машину. Что говорит о том, что именно от таких угроз и работает защита. Как только полетели ракеты - все закончилось.
И вот вчера, жители Керчи наблюдали странные маневры вокруг крымского моста. Как им потом было объявлено, проводились учения по его защите. Не знаю, как у них там с аналитикой, но только слепой не мог заметить, что самая эшелонированная из система ПВО, дырявая и не выдерживает ракетных ударов, если это ракеты западных стран или наши новые. А ведь мост прикрыт по тому самому принципу, который не сработал в Сирии, Ливии, а потом и на острове Змеиный. У них просто нет никаких альтернатив и потому, они вынуждены юзать все тот же набор средств, который проваливался уже столько раз. И вот у моста было применено новой средство - дымовая завеса.
Если это все, что они могут добавить к уже имеющимся железякам, то это просто песня. Не удивлюсь, если они распыляли не просто какой-то газ, а особого вида слезоточивую смесь. Во-первых, такого добра там хоть завались, поскольку наготовили его для разгона демонстраций, а во-вторых, они надеются, что так они собьют с курса ракеты, поскольку у них будут слезиться глаза. В общем, провал их рубежа по острову и вышкам, требует анализа профильных специалистов и думаю, что он уже проведен и для моста уже сделаны соответствующие коррективы.
anti-colorados
Как известно, на уходящей неделе ЗСУ закончили работы по демонтажу гарнизонов противника, временно находившихся на острове Змеиный и вышках Бойко. И подводя итоги этих важных мероприятий, можно сделать некоторые необычные выводы. В первую очередь, речь идет о том, что все эти места были просто таки напичканы оборудованием, которое было призвано контролировать обстановку на поверхности воды, под водой и в воздухе. Собственно говоря, целью захвата всех этих позиций и было обустройство таких себе наблюдательных пунктов. Теперь доподлинно неизвестно, как они там и что наблюдали, поскольку Украина не имеет подводного флота, практически нет надводного, а все эти позиции были уничтожены с воздуха.
Причем, в случае с островом, там все уничтожалось несколькими типами вооружений. Насколько можно понять, сначала прикинули ракетами, потом самолеты сбросили бомбы, скорее всего, прошлись Байрактарами и дополировали ствольной артиллерией. Несмотря на то, что там была эшелонированная ПВО, состоящая из комплексов ТОР, Стрела и Панцирь, прилетело буквально все до такой степени, что хоть остров и не мог встать раком, как убитые вышки, но остатки своей пехоты противнику пришлось увозить.
У этих мероприятий есть еще нечто общее. Начиная с уничтожения крейсера Москва, противник лихорадочно проводит работы по обнаружению и вывозу с мест, где было их передовое базирование, все, что может представлять какую-то тайну или секретное оборудование. Известно, что в районе затопления крейсера достаточно долго велись водолазные работы. Поскольку до сих пор, большая часть экипажа числится пропавшими без вести, то водолазов интересовали не трупы, а что-то другое.
То же самое было и с вышками Бойко. В прессу ушли сообщения о том, что спасатели пытались тушить загоревшийся газ и потому, там велись спасательные работы. Но почему-то ни у кого не возник вопрос о том, зачем им тушить этот газ? Восстанавливать работу там никто не собирается, поскольку они захватили работающие вышки, а подгонять туда новые - невозможно, поскольку их банально нет. Отремонтировать то, что разнесено - тоже нечем. А кроме того, в этом нет смысла, поскольку ЗСУ четко показали, что пока там будут болтаться лапотники, все будет уничтожаться и ответить на это нечем. А это значит, что оттуда снимали остатки оборудования, которым все было обвешено. По крайней мере, снимали все то, что не было разбито в момент ударов ракетами.
С островом поступили иначе просто потому, что там была другая обстановка. Крейсер принял свои два Нептуна, рванул и утонул. На том все и кончилось. Вышки поймали свои ракеты и на том их приключения тоже закончились, а вот остров находился под систематическим обстрелом несколько дней. Коллеги сожалели о том, что с острова таки выпустили живыми какое-то количество гарнизона. А мы полагаем, что это - хорошо. Можно представить, насколько это деморализованная публика и какие ужастики они там рассказывают, заклиная всех держаться оттуда как можно дальше.
Поэтому у нас есть большие сомнения в том, что там велся планомерный демонтаж оборудования. Они сидели по норам и ждали свой транспорт, а потом - броском смылись. Возможно, даже трупы не забрали, по крайней мере, это было бы в их стиле. Отсюда и фосфорная бомбардировка острова. Таким образом, они уничтожали все, что не удалось вывезти, как это было на вышках.
Отсюда следует вывод о том, что все их системы наблюдения и противодействия, в основном - ПВО, работают в тепличных условиях, а именно, когда им противостоит техника одного поколения и сравнимого технологического уровня. Как только противник выходит из этой теплички и начинает применять вооружения другого класса и с другими технологиями, вся эта массированная и эшелонированная красота начинает проваливаться.
Вспомним то, что устроили турки им в Сирии. Ведь кроме танков и другой техники, турецкие дроны целенаправлено выбивали комплексы ПВО. Причем, в какой-то момент они устроили натуральное сафари за комплексами Панцирь. Будучи пушечно-ракетной системой ближнего боя, Панцири как раз и создавались для целей, наподобие Байрактаров или для любой другой цели, которой удалось прорваться через оборону, состоящую из более дальнобойных комплексов, но именно тихоходный Байрактары и стали смертью для панцирей.
После того, как все это, но уже в каком-то комедийном ключе повторилось в Ливии, стало понятно, что тут дело не в криворукости операторов Панцирей, а в том, что либо идеология систем вооружений слишком разная, либо их разделяет технологическое поколение, делая один - бесполезным для борьбы, а другой - идеальным охотником и убийцей. Примерно та же самая картина происходит и в тех случаях, когда по защищенным ПВО районам Сирии удары наносят ВВС Израиля.
Они валят цели так, будто никакого ПВО там нет вовсе, но как только кто-то начинает стрелять на звук или еще как-то, к текущим целям сразу же добавляются засветившиеся ПВО и тут же уничтожаются в виде бонуса. Причем, в Сирии не просто стоят разрозненные комплексы, а налажена именно эшелонированная ПВО, с системами дальнего, среднего и ближнего радиуса действия. То есть, наличными силами, создан тот самый пузырь или зонтик, который считается непробиваемым для противника. Но израильтяне не просто успешно действуют внутри этого пузыря, но и рушат его с неотвратимостью парового катка.
В нашем случае, на острове было устроено нечто подобное. Если верить тому, что сами орки рассказывают о своих комплексах ПВО, системы дальнего радиуса у них стоят на западно берегу Крыма. Они обязаны покрывать остров своими дальними ракетами. На самом острове стояла ЗРК Тор, которую можно отнести к системам среднего радиуса и Стрела - ближнего радиуса и последний рубеж обеспечивал все тот же панцирь. То есть, на Зменином был классический вариант эшелонированной системы ПВО именно в исполнении орков и на их оборудовании. А ведь функции ПВО дальнего радиуса, выполнял еще и крейсер!
И вот получается, что вся эта красота была настроена на то, что ВВС ВСУ должны были лететь к целям и сбрасывать бомбы, тогда ПВО могла бы отработать. Но как только начали использоваться другие системы вооружений, то вся система и все ее эшелоны, провалились в хлам. Более того, был уничтожен крейсер, который должен был прикрывать свои силы вокруг, но он даже себя прикрыть не смог. Тоже самое случилось и с островом. Он должен был прикрывать оперативную зону вокруг острова, но не смог прикрыть даже собственный гарнизон. Кстати, самолетами наши тоже смогли отутюжить остров, но тогда, потеряли как минимум - о дну машину. Что говорит о том, что именно от таких угроз и работает защита. Как только полетели ракеты - все закончилось.
И вот вчера, жители Керчи наблюдали странные маневры вокруг крымского моста. Как им потом было объявлено, проводились учения по его защите. Не знаю, как у них там с аналитикой, но только слепой не мог заметить, что самая эшелонированная из система ПВО, дырявая и не выдерживает ракетных ударов, если это ракеты западных стран или наши новые. А ведь мост прикрыт по тому самому принципу, который не сработал в Сирии, Ливии, а потом и на острове Змеиный. У них просто нет никаких альтернатив и потому, они вынуждены юзать все тот же набор средств, который проваливался уже столько раз. И вот у моста было применено новой средство - дымовая завеса.
Если это все, что они могут добавить к уже имеющимся железякам, то это просто песня. Не удивлюсь, если они распыляли не просто какой-то газ, а особого вида слезоточивую смесь. Во-первых, такого добра там хоть завались, поскольку наготовили его для разгона демонстраций, а во-вторых, они надеются, что так они собьют с курса ракеты, поскольку у них будут слезиться глаза. В общем, провал их рубежа по острову и вышкам, требует анализа профильных специалистов и думаю, что он уже проведен и для моста уже сделаны соответствующие коррективы.
anti-colorados
показать весь комментарий02.07.2022 17:03
+24 YU ST
Більше там "русскім духом" не
пахне
Більше там "русскім духом" не смердить
Більше там "русскім духом" не смердить
показать весь комментарий02.07.2022 16:47
+18 Oleksandr Pohribnyi
Ой, забирає Залужний лаври у верховного найвеличнішого! Невеличке уточнення: русскій дух не пахне, він смердить до нудоти!
Слава ЗСУ!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий02.07.2022 16:50
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пахне
Більше там "русскім духом" не смердить
Слава ЗСУ!
Чи тут є есперти - службовці Генштабу?
Якщо ні, то нєхєр на людей наїжджати!
Ще один перспективний напрямок - Ізюм. Якщо взяти хоча б під вогневий контроль ж/д вузол в Ізюмі, то перекривається підпитка цього ж угрупування з півночі.
Я з цих міркувань вихожу.
- Миколаєва - 157 км
- Найближчого краю нашого фронту на Херсонщині - 110 км
- Тобто на даний момент в нас немає достаніх засобів щоб безпроблемно утюжити перешийок. Теоретично дістає Точка У, але то фактично навшпиньки стати під фронт, з ризиком отримати "отвєтку", плюс очевидно ту Точку У тре мати. Хаймарси на даний момент так далеко не літають.
Как известно, на уходящей неделе ЗСУ закончили работы по демонтажу гарнизонов противника, временно находившихся на острове Змеиный и вышках Бойко. И подводя итоги этих важных мероприятий, можно сделать некоторые необычные выводы. В первую очередь, речь идет о том, что все эти места были просто таки напичканы оборудованием, которое было призвано контролировать обстановку на поверхности воды, под водой и в воздухе. Собственно говоря, целью захвата всех этих позиций и было обустройство таких себе наблюдательных пунктов. Теперь доподлинно неизвестно, как они там и что наблюдали, поскольку Украина не имеет подводного флота, практически нет надводного, а все эти позиции были уничтожены с воздуха.
Причем, в случае с островом, там все уничтожалось несколькими типами вооружений. Насколько можно понять, сначала прикинули ракетами, потом самолеты сбросили бомбы, скорее всего, прошлись Байрактарами и дополировали ствольной артиллерией. Несмотря на то, что там была эшелонированная ПВО, состоящая из комплексов ТОР, Стрела и Панцирь, прилетело буквально все до такой степени, что хоть остров и не мог встать раком, как убитые вышки, но остатки своей пехоты противнику пришлось увозить.
У этих мероприятий есть еще нечто общее. Начиная с уничтожения крейсера Москва, противник лихорадочно проводит работы по обнаружению и вывозу с мест, где было их передовое базирование, все, что может представлять какую-то тайну или секретное оборудование. Известно, что в районе затопления крейсера достаточно долго велись водолазные работы. Поскольку до сих пор, большая часть экипажа числится пропавшими без вести, то водолазов интересовали не трупы, а что-то другое.
То же самое было и с вышками Бойко. В прессу ушли сообщения о том, что спасатели пытались тушить загоревшийся газ и потому, там велись спасательные работы. Но почему-то ни у кого не возник вопрос о том, зачем им тушить этот газ? Восстанавливать работу там никто не собирается, поскольку они захватили работающие вышки, а подгонять туда новые - невозможно, поскольку их банально нет. Отремонтировать то, что разнесено - тоже нечем. А кроме того, в этом нет смысла, поскольку ЗСУ четко показали, что пока там будут болтаться лапотники, все будет уничтожаться и ответить на это нечем. А это значит, что оттуда снимали остатки оборудования, которым все было обвешено. По крайней мере, снимали все то, что не было разбито в момент ударов ракетами.
С островом поступили иначе просто потому, что там была другая обстановка. Крейсер принял свои два Нептуна, рванул и утонул. На том все и кончилось. Вышки поймали свои ракеты и на том их приключения тоже закончились, а вот остров находился под систематическим обстрелом несколько дней. Коллеги сожалели о том, что с острова таки выпустили живыми какое-то количество гарнизона. А мы полагаем, что это - хорошо. Можно представить, насколько это деморализованная публика и какие ужастики они там рассказывают, заклиная всех держаться оттуда как можно дальше.
Поэтому у нас есть большие сомнения в том, что там велся планомерный демонтаж оборудования. Они сидели по норам и ждали свой транспорт, а потом - броском смылись. Возможно, даже трупы не забрали, по крайней мере, это было бы в их стиле. Отсюда и фосфорная бомбардировка острова. Таким образом, они уничтожали все, что не удалось вывезти, как это было на вышках.
Отсюда следует вывод о том, что все их системы наблюдения и противодействия, в основном - ПВО, работают в тепличных условиях, а именно, когда им противостоит техника одного поколения и сравнимого технологического уровня. Как только противник выходит из этой теплички и начинает применять вооружения другого класса и с другими технологиями, вся эта массированная и эшелонированная красота начинает проваливаться.
Вспомним то, что устроили турки им в Сирии. Ведь кроме танков и другой техники, турецкие дроны целенаправлено выбивали комплексы ПВО. Причем, в какой-то момент они устроили натуральное сафари за комплексами Панцирь. Будучи пушечно-ракетной системой ближнего боя, Панцири как раз и создавались для целей, наподобие Байрактаров или для любой другой цели, которой удалось прорваться через оборону, состоящую из более дальнобойных комплексов, но именно тихоходный Байрактары и стали смертью для панцирей.
После того, как все это, но уже в каком-то комедийном ключе повторилось в Ливии, стало понятно, что тут дело не в криворукости операторов Панцирей, а в том, что либо идеология систем вооружений слишком разная, либо их разделяет технологическое поколение, делая один - бесполезным для борьбы, а другой - идеальным охотником и убийцей. Примерно та же самая картина происходит и в тех случаях, когда по защищенным ПВО районам Сирии удары наносят ВВС Израиля.
Они валят цели так, будто никакого ПВО там нет вовсе, но как только кто-то начинает стрелять на звук или еще как-то, к текущим целям сразу же добавляются засветившиеся ПВО и тут же уничтожаются в виде бонуса. Причем, в Сирии не просто стоят разрозненные комплексы, а налажена именно эшелонированная ПВО, с системами дальнего, среднего и ближнего радиуса действия. То есть, наличными силами, создан тот самый пузырь или зонтик, который считается непробиваемым для противника. Но израильтяне не просто успешно действуют внутри этого пузыря, но и рушат его с неотвратимостью парового катка.
В нашем случае, на острове было устроено нечто подобное. Если верить тому, что сами орки рассказывают о своих комплексах ПВО, системы дальнего радиуса у них стоят на западно берегу Крыма. Они обязаны покрывать остров своими дальними ракетами. На самом острове стояла ЗРК Тор, которую можно отнести к системам среднего радиуса и Стрела - ближнего радиуса и последний рубеж обеспечивал все тот же панцирь. То есть, на Зменином был классический вариант эшелонированной системы ПВО именно в исполнении орков и на их оборудовании. А ведь функции ПВО дальнего радиуса, выполнял еще и крейсер!
И вот получается, что вся эта красота была настроена на то, что ВВС ВСУ должны были лететь к целям и сбрасывать бомбы, тогда ПВО могла бы отработать. Но как только начали использоваться другие системы вооружений, то вся система и все ее эшелоны, провалились в хлам. Более того, был уничтожен крейсер, который должен был прикрывать свои силы вокруг, но он даже себя прикрыть не смог. Тоже самое случилось и с островом. Он должен был прикрывать оперативную зону вокруг острова, но не смог прикрыть даже собственный гарнизон. Кстати, самолетами наши тоже смогли отутюжить остров, но тогда, потеряли как минимум - о дну машину. Что говорит о том, что именно от таких угроз и работает защита. Как только полетели ракеты - все закончилось.
И вот вчера, жители Керчи наблюдали странные маневры вокруг крымского моста. Как им потом было объявлено, проводились учения по его защите. Не знаю, как у них там с аналитикой, но только слепой не мог заметить, что самая эшелонированная из система ПВО, дырявая и не выдерживает ракетных ударов, если это ракеты западных стран или наши новые. А ведь мост прикрыт по тому самому принципу, который не сработал в Сирии, Ливии, а потом и на острове Змеиный. У них просто нет никаких альтернатив и потому, они вынуждены юзать все тот же набор средств, который проваливался уже столько раз. И вот у моста было применено новой средство - дымовая завеса.
Если это все, что они могут добавить к уже имеющимся железякам, то это просто песня. Не удивлюсь, если они распыляли не просто какой-то газ, а особого вида слезоточивую смесь. Во-первых, такого добра там хоть завались, поскольку наготовили его для разгона демонстраций, а во-вторых, они надеются, что так они собьют с курса ракеты, поскольку у них будут слезиться глаза. В общем, провал их рубежа по острову и вышкам, требует анализа профильных специалистов и думаю, что он уже проведен и для моста уже сделаны соответствующие коррективы.
anti-colorados
Думаю багато людей помітили, що вірус в Україні кудись зник, відколи розпочалась війна, і наразі завозиться лише з Європи переміщеними війною громадянами. Все це ********** до більшої довіри до конспіративних теорій.
Яка відповідь?
А тут технику могли мы забрать, целой и невредимой и не переводить бк байрактаров на ерунду всякую.